Экономика
РИА НовостиВ России снизилось число ликвидаций компаний малого и среднего бизнеса
Ослабление режима самоизоляции в мае не дало большого эффекта: количество зарегистрированных компаний выросло на 18% по сравнению с апрелем, но все еще в 2,2 раза ниже, чем в мае 2019 года, отмечают исследователи.
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Количество ликвидаций компаний в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) снизилось на 40% в годовом выражении в апреле и мае, несмотря на пандемию, следует из отчета о состоянии малого и среднего бизнеса в России, который подготовил банк "Точка".РИА Новости01:29
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Во время пандемии предприятия малого и среднего бизнеса стали реже закрываться
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