Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России снизилось число ликвидаций компаний малого и среднего бизнеса

Количество ликвидаций компаний в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) снизилось на 40% в годовом выражении в апреле и мае, несмотря на пандемию, следует из отчета о состоянии малого и среднего бизнеса в России, который подготовил банк "Точка".
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Компании малого и среднего бизнеса в России стали реже закрываться

Народные новости03:12

Число ликвидированных МСП в апреле-мае в РФ сократилось на 40%

ТАСС01:16

В России снизилось число ликвидаций компаний малого и среднего бизнеса

РИА Новости01:29

Количество ликвидируемых компаний малого и среднего бизнеса в России значительно снизилось

Экономика сегодня02:58
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Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
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Шоу-бизнес

Наталия Орейро: в первый же приезд я почувствовала духовную связь с Россией

В беседе с ТАСС по Zoom Орейро рассказала, как проходит карантин на другом конце земли - в Аргентине, где она живет с мужем, рок-музыкантом Рикардо Мольо и сыном Мерлином, и пообещала как можно скорее приехать в Россию.
ТАСС 01:00
Политика

Посла Чехии вызвали в МИД России

Чешский посол Витезслав Пивонька вызван в МИД России в связи с дипломатическим скандалом. Об этом сообщил источник «РИА Новости» 15 июня.
Известия 02:50
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Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи

Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
RT на русском вчера в 19:18
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Футбол

Футболисты «Динамо» обыграли «Спартак» в товарищеском матче

19 июня «Спартак» сыграет в Туле с местным «Арсеналом». «Динамо» 21 июня на выезде встретится с ФК «Краснодар».
Говорит Москва вчера в 12:37
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Общество

С 15 июня в Крыму стартует курортный сезон для местных жителей

С понедельника, 15 июня, отели и санатории в Крыму начинают принимать местных туристов, а через две недели на полуострове начинается полноценный курортный сезон.
Парламентская газета 03:26
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Общество

В Ленобласти за сутки выявили 53 новых пациента с коронавирусом

Число инфицированных коронавирусом в России по регионам на субботу, 13 июня 8 706 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в России за последние сутки.
ЛОТ 13 июня в 04:15
Религия

Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл

Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM вчера в 03:27
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Экономика

Резкое увеличение МРОТ может стать причиной дестабилизации рынка труда

Повышение минимального размера оплаты труда может вызвать цепную реакцию в экономике, усилив инфляционные процессы и ударив по предпринимательству.
Политика Сегодня вчера в 06:42
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Общество

Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса

Результаты опроса, оказавшиеся в распоряжении принадлежащего Григорию Березкину РБК, предоставил сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» Согласно исследованию, в среднем после стабилизации ситуации с COVID-19 работники хотели бы получать 74 тысячи рублей после вычета налогов.
Lenta.ru вчера в 22:39
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Экономика

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 30 копеек — до 70,50 рубля. Курс евро поднялся на 1 копейку и составил 79,21 рубля.
RT на русском 03:01
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Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
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Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru вчера в 07:40
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Театры

Театр имени Товстоногова поставил спектакль в Minecraft

Петербургский Большой драматический театр имени Товстонова перенёс постановку спектакля «Вишневый сад» в Minecraft.
CyberSport.ru 13 июня в 12:27
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Происшествия

В Воронеже нашли сбившего на переходе 2 пешеходов водителя

Полицейские установили личность и задержали водителя, сбившего на пешеходном переходе на двух человек и скрывшегося с места ДТП.
Обозреватель Врн 02:51
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Финансы

Как решение ЦБ по ставке в пятницу отразится на рубле

Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о влиянии на курс рубля решения ЦБ по ключевой ставке: - В пятницу, 19 июня, Банк России примет решение по ключевой процентной ставке и обрисует перспективы дальнейшего курса монетарной политики.
Российская газета вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
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Происшествия

В Волгограде убили иностранного студента-медика

Газета.Ru 02:31
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Общество

За сутки в России выявили 8246 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 8246 случаев COVID-19 в 83 регионах, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Новгородские ведомости 03:44
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
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Общество

Два российских региона отменили парад Победы из-за коронавируса

РБК 03:19
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Авто

С 1 июля российских водителей ждет 3 нововведения

Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 13 июня в 02:50
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Политика

Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне

Областная газета вчера в 23:32
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Шоу-бизнес

11-летний сын Анджелины Джоли показал, как звезда выглядит дома

Анджелина Джоли проводит карантин со своими детьми и их домашними животными.
Киноафиша России 03:23
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Игры

Блогер показал разницу между графикой оригинальной Mafia и ремейком

ИА Красная Весна вчера в 15:45
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В китайском Баодине ввели военное положение из-за коронавируса

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Общество

В Амурской области на изоляции находятся больше двух тысяч человек

На изоляции по месту жительства находятся 2 022 человека. В изоляторах находится 31 человек, в обсерваторе – нет никого.
Амур.инфо 12 июня в 23:45
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Распродажа: «МегаФон» продает смартфон с 256 Гбайт памяти менее чем за 12 тысяч рублей

При цене в 12 тысяч рублей Huawei P30 Lite New Edition является практически уникальным смартфоном.
Dgl.ru вчера в 17:45
Как работают Яндекс.Новости?
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