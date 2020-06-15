Количество ликвидаций компаний в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) снизилось на 40% в годовом выражении в апреле и мае, несмотря на пандемию, следует из отчета о состоянии малого и среднего бизнеса в России, который подготовил банк "Точка".

В России снизилось число ликвидаций компаний малого и среднего бизнеса

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