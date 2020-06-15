Экономика
РИА НовостиВ России снизилось число ликвидаций компаний малого и среднего бизнеса
Количество ликвидаций компаний в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) снизилось на 40% в годовом выражении в апреле и мае, несмотря на пандемию, следует из отчета о состоянии малого и среднего бизнеса в России, который подготовил банк "Точка".
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В Ярославле малый и средний бизнес возобновил поиски сотрудников
Московский Комсомолец Ярославль02:01
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Политика
Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции
Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС вчера в 08:00
Общество
Составлен рейтинг российских регионов по уровню благосостояния семей
Тройку лидеров рейтинга российских регионов по уровню благосостояния семей замкнула Москва — 65 и 76 тысяч рублей.
RuNews24.ru вчера в 19:52
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Происшествия
В «Пулково» два самолета задели друг друга
BFM.ru вчера в 06:44
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
В китайском городе Баодин ввели военное положение из-за COVID-19
Военное положение введено в городе Баодин в соседней с Пекином провинции Хэбэй из-за вспышки COVID-19 на крупнейшем пекинском сельскохозяйственном оптовом рынке, следует из опубликованного заявления на сайте правительства города.
РИА Новости 00:44
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Экономика
Глава РЖД предложил сохранить ставку налога на имущество в 1,6%
Генеральный директор РЖД Олег Белозеров предложил сохранить ставку налога на имущество на уровне 1,6% как минимум до 2024 года и желательно бессрочно, говорится в сообщении Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
РИА Новости 02:10
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Армия и оружие
Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке
Газета.Ru вчера в 18:59
Происшествия
Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы
В центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих.
Московский Комсомолец вчера в 14:02
Энергетика
Brent подешевела до $37,65 за баррель
К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель.
Интерфакс 01:40
Космос
Роскосмос начал переброску пускового стола для «Ангары» на Восточный
Первые секции стартового стола для ракетного комплекса "Ангара" отправлены на космодром Восточный по железной дороге, основная часть будет отправлена по морю в июле, говорится в сообщении Роскосмоса, опубликованном в пятницу на сайте госкорпорации.
ТАСС 12 июня в 10:34
Общество
Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса
Результаты опроса, оказавшиеся в распоряжении принадлежащего Григорию Березкину РБК, предоставил сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» Согласно исследованию, в среднем после стабилизации ситуации с COVID-19 работники хотели бы получать 74 тысячи рублей после вычета налогов.
Lenta.ru вчера в 22:39
Здоровье
Названы места с повышенным риском заразиться коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев заявил, что наиболее опасными местами с риском повышенного заражения коронавирусом являются аптеки и магазины.
REGNUM вчера в 13:37
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 13 июня в 05:08
Политика
Трамп обвинил СМИ в замалчивании ситуации с протестами в Сиэтле
Президент США Дональд Трамп 14 июня обвинил прессу в недостаточно широком освещении протестов в Сиэтле (штат Вашингтон).
Известия вчера в 22:27
Экономика
Bloomberg сообщил о планах ВЭБа разместить «зеленые» облигации
ВЭБ до конца лета намерен разработать правила размещения «зеленых» облигаций.
РБК вчера в 18:39
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском вчера в 11:50
Экономика
Эксперт рассказал, когда экономика вернется к докризисным темпам роста
Гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко рассказал, когда экономика России сможет вернуться к докризисным темпам развития.
Профиль 01:53
Политика
Путин: Россия уверенно выходит из пандемии коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что страна выходит из пандемии коронавируса COVID-19 уверенно и с минимальными потерями.
Коммерсантъ вчера в 05:37
Шоу-бизнес
Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
Авто
В Уфе пройдет распродажа автомобилей должников
13 июля в Уфе пройдет очередной аукцион по продаже арестованных автомобилей, подать заявку на участие можно до 26 июня.
Автоновости дня вчера в 23:48
Недвижимость
В России снизились цены на вторичное жилье
Москва, 14 июня 2020, 09:15 — REGNUM Средняя стоимость 1 кв. метра площади вторичного жилья в городах-миллионниках в России в июне нынешнего года составила 77,72 тыс. рублей, снизившись на 1,3% по сравнению с ценами мая.
REGNUM вчера в 02:15
Наука
Обнаружили редкие геологические структуры между мантией и ядром Земли
Ученые обнаружили внутри Земли необычные структуры, ранее неизвестные научному сообществу, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 13 июня в 07:24
Экономика
Программа льготной сельской ипотеки получит еще 2 млрд рублей
В рамках проекта «Сельская ипотека» банками уже выделяется около 28 млрд руб. на улучшение жилищных условий более 10 000 семей.
Ведомости 01:29
Кино
Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс
Читатели информационного журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем в кино.
Evo-rus.com 13 июня в 07:15
Политика
Пресса Германии: Украина мечтает стать одной из космических держав
Как известно, предприятия, расположенные на Украине, внесли существенный вклад в развитие советской космической отрасли.
Военное обозрение 02:13
Игры
На разработку игры Star Citizen от поклонников собрали более $300 млн
Вашингтон, 14 июня 2020, 15:09 — REGNUM Студия Cloud Imperium Games Corporation собрала на разработку космического симулятора Star Citizen от игроков более $300 млн.
REGNUM вчера в 08:09