Коронавирус
RT на русскомЭксперт сообщил о снижении числа заявок на кредитные каникулы в России
В России во второй половине июня зафиксировано двукратное сокращение числа обращений граждан за кредитными каникулами из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.
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Банки фиксируют двукратное снижение обращений граждан за кредитными каникулами в июне по причинам, связанным с пандемией коронавируса. Об этом сообщил ТАСС гендиректор бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин.ТАССвчера в 20:15
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Банки отчитались о снижении заявок на кредитные каникулы из-за COVID-19
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