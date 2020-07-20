Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЭксперт сообщил о снижении числа заявок на кредитные каникулы в России

В России во второй половине июня зафиксировано двукратное сокращение числа обращений граждан за кредитными каникулами из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.
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с чего всё началось

Банки зафиксировали двукратное снижение заявок на кредитные каникулы в связи с пандемией

Банки фиксируют двукратное снижение обращений граждан за кредитными каникулами в июне по причинам, связанным с пандемией коронавируса. Об этом сообщил ТАСС гендиректор бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин.
ТАССвчера в 20:15

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Банки зафиксировали падение числа заявок на кредитные каникулы из-за коронавируса

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Банки зафиксировали двукратное снижение заявок на кредитные каникулы в связи с пандемией

ТАССвчера в 20:15
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Власти Ирана казнили обвиняемого в шпионаже на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) и передаче данных о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
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