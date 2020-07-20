Банки фиксируют двукратное снижение обращений граждан за кредитными каникулами в июне по причинам, связанным с пандемией коронавируса. Об этом сообщил ТАСС гендиректор бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин.

с чего всё началось

В России во второй половине июня зафиксировано двукратное сокращение числа обращений граждан за кредитными каникулами из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

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