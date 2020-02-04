Экономика

Газета.RuГазета.RuЦБ выявил новую схему работы черных кредиторов

Банк России выявил новую схему работы черных кредиторов, передает "Российская газета". Поясняется, что физическому лицу или индивидуальному предпринимателю выдают деньги, после чего кредитор исчезает, и долгое время должнику некому выплачивать деньги.
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Граждане хватили лишнего

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ГЛАС.RU10:16

ЦБ выявил новую схему работы черных кредиторов

Газета.Ru22:07
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В ночь на 5 февраля авиабилеты за рубеж подорожают почти на 3% из-за пересчета курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
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Как отмечается в пресс-релизе, автомобиль комплектуется 2,0-литровым наддувным мотором, который выдает мощность в 249 л.с. Внешне новинка отличается от базовой версии наличием спойлера на крышке багажника, светодиодной оптикой, 18-дюймовыми колесными дисками, специальными накладками на бамперах, спортивными сиденьями, а также черному либо двухцветному окрасу кузова.
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Снаряд попал в шлем голкипера Ильи Самсонова, после чего с вратаря слетела амуниция.
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Сирийские военные предъявили ультиматум бандформированиям в Идлибе

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Китай испытывает российский противовирусный препарат «Триазавирин», чтобы протестировать его эффективность в борьбе с коронавирусом, заявил заместитель главы Минздрава Сергей Краевой.
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Группа «ВИС» получила разрешение на строительство первой очереди четвертого моста в Новосибирске.
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СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
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Бывший вице-премьер Голодец перейдет в Сбербанк

Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец перейдет в Сбербанк России, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
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Минфин ужесточит условия для концессий после критики Грефа

Как Минфин решил регулировать концессии Как следует из пакета документов к регулированию СЗПК, Минфин предлагает: ввести оценку эффективности проектов ГЧП и концессий со стороны правительства.
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Специалисты Роскачества оценили портативные и проводные колонки

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства, в ходе исследования были изучены 17 колонок (12 беспроводных устройств и пять проводных).
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