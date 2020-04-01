Коронавирус
BFM.ruВ России снизилось суточное число заболевших коронавирусом
Число новых случаев выявления коронавируса в России за сутки снизилось по сравнению с данными за 31 марта. Как сообщает оперативный штаб, за сутки подтверждено 440 новых случаев COVID-19 в 35 регионах, большинство из них в Москве — 267.
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В России за сутки выявлено 302 случая коноронавируса, Мордовии в списке нет
МордовМедиа30 марта в 05:16
1 836 зараженных: коронавирус выявлен в 71 из 85 регионов страны
НовостиВолгограда.ру30 марта в 06:49
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