Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВ России снизилось суточное число заболевших коронавирусом

Число новых случаев выявления коронавируса в России за сутки снизилось по сравнению с данными за 31 марта. Как сообщает оперативный штаб, за сутки подтверждено 440 новых случаев COVID-19 в 35 регионах, большинство из них в Москве — 267.
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Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Lenta.ru04:02

В России за сутки выявлено 440 заразившихся коронавирусом, всего — 2777

Коммерсантъ03:52

В России за сутки выявлено 302 случая коноронавируса, Мордовии в списке нет

МордовМедиа30 марта в 05:16

В Москве за сутки выявили 267 случаев заболевания коронавирусом

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Коронавирус в Коми обнаружен еще у 32 человек

КомиОнлайн03:56

1 836 зараженных: коронавирус выявлен в 71 из 85 регионов страны

НовостиВолгограда.ру30 марта в 06:49

За сутки в Саратовской области выявили 11 случаев коронавируса

FreeNews-Volga04:11
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 04:23, Ашберн
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия движется к пику по коронавирусу

Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РИА Новости вчера в 05:56
Хоккей

КХЛ осталась без «Адмирала» на следующий сезон

Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге.
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Общество

В России зарегистрировали 440 новых случаев коронавируса

За сутки число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 440, сообщили в оперативном штабе.
Дождь 03:53
Здоровье

Эпидемиолог предупредил о риске появления инфекции опаснее COVID-19

Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров заявил в интервью "Вечерней Москве", что в будущем может появиться инфекция, которая окажется опаснее COVID-19.
РИА Новости 00:18
Общество

Пресс-секретарь Сергея Собянина рассказала о состоянии его здоровья

Мэр Москвы Сергей Собянин чувствует себя хорошо. Об этом 31 марта сообщила его пресс-секретарь Гульнара Пенькова.
Вечерняя Москва вчера в 10:25
Политика

Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом

Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Газета.Ru 02:43
Общество

В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
RT на русском 02:29
Общество

В Крыму со 2 апреля введут режим карантина

В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона.
Российская газета 03:21
Общество

В ВОЗ заявили о шансах России избежать европейского сценария пандемии

Действия российских властей по сдерживанию распространения коронавируса могут помочь избежать европейского пути развития пандемии со взрывным ростом числа зараженных.
БИЗНЕС Online 01:21
Общество

В Челябинской области выявили еще шесть случаев коронавируса

Еще шесть случаев коронавируса подтвердились в Челябинской области, у всех граждан болезнь протекает в легкой форме, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 02:49
Политика

Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Lenta.ru 03:55
Политика

Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США

Газета.Ru вчера в 21:38
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Общество

В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса

В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 15:54
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева забеременела от бывшего мужа

Ермолаева проводит карантин вместе с мужем и ребенком Добавим, что в период, когда Ермолаева была участницей телепроекта "Дом-2", девушка смогла построить серьезные отношения с одним из молодых людей.
Вокруг ТВ 03:08
Общество

Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина

Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Муксун.fm вчера в 04:21
Интернет

Apple покупает приложение для прогноза погоды Dark Sky

Apple приобрела приложение для прогноза погоды Dark Sky, которое высоко ценится благодаря своим радиолокационным картам и точности своих гиперлокальных, поминутных прогнозов погоды.
iXBT.com вчера в 16:01
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала о результате теста на коронавирус

На прошлой неделе Лера Кудрявцева сдала тест на коронавирус — вызвать медиков телеведущая решила после того, как этот диагноз подтвердился у Льва Лещенко.
StarHit.ru вчера в 12:00
Общество

Всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ проверят на коронавирус

Постановление "О дополнительных мерах по недопущению распространения коронавируса" подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Газета.Ru 02:51
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.
РИА Новости 00:06
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:24
Происшествия

Подтверждено пять новых случаев заболевания коронавирусом на Кубани

На сегодня проведено 10306 лабораторных исследований на новую инфекцию, из них 22 оказались положительными и подтверждены новосибирским научным центром «Вектор».
Администрация Краснодарского края 03:56
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru вчера в 19:26
Общество

В Башкирии вводят запрет на продажу алкоголя в вечерние часы

Уфа, 1 апреля 2020, 10:21 — REGNUM В Башкирии вводят запрет на продажу алкоголя в вечерние часы.
REGNUM 03:21
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ вчера в 05:18
Шоу-бизнес

Нарусова отчитала Собчак и Богомолова за пьянство на карантине

7Дней.ру 30 марта в 14:30
Здоровье

Почти 650 случаев коронавируса подтверждено на Украине

На Украине по состоянию на вечер вторника лабораторно подтверждено 645 случаев инфицирования коронавирусом, сообщили в министерстве здравоохранения Украины.
Интерфакс вчера в 15:14
Экономика

Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры

Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.
REGNUM вчера в 03:25
Происшествия

Совладельцу «Зимней вишни» предъявили обвинение в даче взятки

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в даче взятки генеральному директору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" и совладельцу кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, экстрадированному на прошлой неделе в Россию.
ТАСС 02:40
Общество

«Почта России» в апреле доставит пенсии и пособия россиянам на дом

В сообщении почтового оператора говорится, что на сегодняшний день 8% получателей приходят за выплатами в отделение связи лично.
ФАН 04:13
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