За последние сутки в России зарегистрированы 440 новых случаев заболевания коронавирусом в 35 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 2777. Вчера, 31 марта, в стране выявили 500 новых случаев болезни.

В России за сутки выявили 440 больных коронавирусом

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