Коронавирус

ВедомостиВедомостиВ России за сутки выявили 440 больных коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрированы 440 новых случаев заболевания коронавирусом в 35 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 2777. Вчера, 31 марта, в стране выявили 500 новых случаев болезни.
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За сутки в России зарегистрировано 270 новых случаев коронавирусной инфекции

Expert.ru29 марта в 05:37

В России зарегистрировали 440 новых случаев коронавируса

Известия04:14

В Москве за сутки выявили 267 случаев заболевания коронавирусом

РИА Новости03:57

В Мордовии выявлен четвёртый случай заболевания коронавирусом

МордовМедиа04:11

В России за сутки выявили 440 больных коронавирусом

Ведомости04:17

Стало известно новое число зараженных COVID-19 в России

Брянские новости29 марта в 04:56

Число заболевших COVID-19 в России выросло до 1534

ИА Красная Весна29 марта в 04:13
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Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 трлн рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 млрд руб. до 2,3 трлн руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru 05:17
Происшествия

В Ленинградской области поймали сбежавшую с карантина больную Covid-19

За последние сутки в Петербурге выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом, еще шесть – в Ленинградской области.
РИА Новости 05:19
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Политика

Путин поручил обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19

Москва, 30 марта 2020, 16:29 — REGNUM Обеспечение выполнения поручений по борьбе с коронавирусной инфекцией попросил организовать президент РФ Владимир Путин своих полномочных представителей в федеральных округах 30 марта в ходе совместного совещания.
REGNUM 30 марта в 09:29
Общество

440 человек заболели коронавирусом в России за сутки

Шесть человек умерли от коронавиурса в России на 28 марта За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов.
Курьер. Среда. Бердск 04:04
Общество

Власти Москвы рассказали о QR-кодах для контроля режима самоизоляции

Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве планируется использовать QR-коды.
RT на русском 03:15
Общество

Всех находящихся на карантине обяжут вести журнал о самочувствии

Накануне Мишустин поручил мэру столицы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории столицы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства города.
Известия 04:21
Общество

В Подмосковье умер второй пациент с коронавирусом

Житель Подмосковья, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, умер в больнице, это второй случай смерти в регионе.
ТАСС 04:42
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:24
Общество

В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом

В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом.
Piter.tv 05:35
Шоу-бизнес

«Солнечная дура»: Артемьева рассказала о своей героине из «Сватов»

Комсомольская правда 30 марта в 09:35
Общество

В итальянской Ферраре у жителей нашли иммунитет к коронавирусу

Странная ситуация выявлена в Ферраре, которая входит в область Эмилию-Романью, которая занимает вторую позицию по числу зараженных людей коронавирусом в Италии.
ToDay News Ufa вчера в 15:01
Общество

Госдума ввела штрафы до 40 тысяч рублей за нарушение карантина

Депутаты Госдумы во время заседания 31 марта приняли во втором чтении законопроект, который ужесточает наказание за нарушение режима карантина.
Компания вчера в 03:52
Общество

В Москве ограничат передвижения горожан из-за коронавируса

С понедельника в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Интерфакс 29 марта в 13:01
Здоровье

Коронавирус в Коми подтвержден еще у 15 человек

По официальной информации управления Роспотребнадзора по Коми на 30 марта, в республике всего подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекции: один является завозным (заболевший выздоровел и выписан из медицинского учреждения), еще 21 случай установлен в очаге Эжвинской городской больницы, которая функционирует в режиме полной изоляции.
КомиОнлайн 30 марта в 05:22
Здоровье

Установлена связь между смертностью от коронавируса и прививкой БЦЖ

Эпидемиологам из США удалось установить наличие связи между смертностью от коронавируса и популярной в России прививкой БЦЖ.
Твой Континент вчера в 04:20
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

НИА-Красноярск вчера в 22:45
Общество

В Башкирии ввели запрет на продажу алкоголя по вечерам

Финальная дата запрета пока не обозначена.
ФедералПресс 04:49
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Спорт

Летние Олимпийские Игры будут открыты в Токио 23 июля 2021 года

Эхо Москвы 30 марта в 08:05
Политика

Трамп предупредил американцев об «очень трудных» двух неделях

Жителей США ждут «очень трудные две недели» из-за распространения коронавируса, сказал президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNN.
РБК вчера в 20:04
Общество

В Крыму вводят карантин из-за коронавируса

В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Коммерсантъ 04:42
Политика

Парад Победы в Минске пройдёт вечером 9 мая

REGNUM 05:32
Биатлон

Драчева призвали уйти с поста главы СБР

Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны написали письмо в котором призывают главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева уйти в отставку, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:25
Общество

Режим лечения на дому пациентов с коронавирусом в Москве продлён

Режим лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве продлён до 6 апреля.
RT на русском 05:30
Футбол

Экс-игрок сборной Украины рассказал о жизни в Крыму

Экс-футболист симферопольской "Таврии" и сборной Украины Денис Голайдо, живущий в Крыму, в интервью украинским СМИ рассказал о том, что изменилось на полуострове после его вхождения в состав России.
РИА Новости Крым 01:49
Общество

«Почта России» в апреле доставит пенсии и пособия россиянам на дом

В сообщении почтового оператора говорится, что на сегодняшний день 8% получателей приходят за выплатами в отделения связи.
ФАН 04:13
Футбол

«Матч ТВ» покажет киберспортивный матч «Спартак» — ЦСКА

«Матч ТВ» покажет московское дерби «Спартак» — ЦСКА.
Soccer.ru вчера в 06:10
Происшествия

В Москве двухлетний мальчик попал в больницу с отравлением наркотиками

Скорая помощь доставила в одну из московских детских больниц двухлетнего ребенка с подозрением на отравление наркотиками, сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 05:48
Игры

Ubisoft бесплатно раздаёт Rayman Legends

Компания Ubisoft ради поощрения самоизоляции во время пандемии COVID-19 решила бесплатно раздать некоторые из собственных игр.
News.ru 05:26
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