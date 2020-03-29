Коронавирус
ВедомостиВ России за сутки выявили 440 больных коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрированы 440 новых случаев заболевания коронавирусом в 35 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 2777. Вчера, 31 марта, в стране выявили 500 новых случаев болезни.
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За сутки в России зарегистрировано 270 новых случаев коронавирусной инфекции
Expert.ru29 марта в 05:37
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Финансы
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Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 млрд руб. до 2,3 трлн руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
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Установлена связь между смертностью от коронавируса и прививкой БЦЖ
Эпидемиологам из США удалось установить наличие связи между смертностью от коронавируса и популярной в России прививкой БЦЖ.
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В Москве двухлетний мальчик попал в больницу с отравлением наркотиками
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