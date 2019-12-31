Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыВ России снизился беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок

Беспошлинный вес покупки остался неизменным – 31 килограмм. Как ранее утверждала газета "Коммерсантъ", к 2022 году правительство рассматривает возможность снизить порог для беспошлинного ввоза товаров из иностранных интернет-магазинов до 20 евро.
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Россияне все чаще пользуются онлайн-магазинами

Вести.Ruвчера в 22:21

В России снизился беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок

Эхо Москвывчера в 13:30

Беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок снизился до 200 евро

Интерфаксвчера в 03:41

Закупаешься в Интернете? Посмотри, как изменились правила доставки заказов из-за рубежа

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В России понизился беспошлинный порог на товары из зарубежных магазинов

РБКвчера в 02:00

Россияне начнут платить пошлину с зарубежных онлайн-посылок дороже €200

ТАСС31.12.19 в 16:21

Что изменится с 1 января 2020: регистрация авто в салоне и новый таможенный лимит

Город под солнцем30.12.19 в 01:00
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Убедить сенегальца перейти в "Реал" пробует и главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, который уже обсуждал это лично с Мане.
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Власти Ливана сообщили, что не имеют отношения к прибытию в Бейрут из Японии бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, который находился в Токио под домашним арестом.
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Волга-Медиа вчера в 21:24
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Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину

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РИА Новости вчера в 10:25
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Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
РИА Новости вчера в 22:45
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Киноафиша России 30.12.19 в 18:07
Общество

Название Голландия официально перестало существовать

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Известия вчера в 17:54
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«Нэшвилл» и «Даллас» встретятся в НХЛ в зимней классике 1 января

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Технологии

WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

Как сообщает ToDay News Ufa источник в поддержке, мессенджер WhatsApp вскоре не будет работать на старых смартфонах под управлением ПО iOS версии 9 и Android 4.0.3 и более старых версий, также прекращается поддержка Windows Phone.
ToDay News Ufa 31.12.19 в 02:05
Авто

Hyundai Santa Fe II за 800 тысяч рублей: На что обратить внимание при покупке подержанного кроссовера

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Александр Баунов, главный редактор сайта "Carnegie.ru" был сегодня в "Особом мнении".
Эхо Москвы вчера в 15:15
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Чемпион Bellator в полутяжелом и тяжелом весах Райан Бейдер вызвал на бой чемпиона Rizin в полутяжелом весе Иржи Прохазку.
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Происшествия

В Астрахани произошел пожар в жилом доме

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В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры

В Киеве прошло факельное шествие в честь 111-летия со дня рождения одного из лидеров украинского националистического движения — Степана Бандеры, сообщает «Общественное телевидение».
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В Багдаде демонстранты начали штурм посольства США

Московский Комсомолец 31.12.19 в 05:31
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Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

РИА Новости вчера в 01:12
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Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили на слова президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Газета.Ru вчера в 02:33
Происшествия

Глава генштаба Тайваня выжил при крушении вертолета

На борту находились высокопоставленные военные чиновники, в том числе начальник генерального штаба Шэнь Имин.
Известия вчера в 23:51
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала первый шпагат 2020 года

Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала свой фирменный шпагат — впервые после наступления 2020 года.
Вечерняя Москва вчера в 17:17
Футбол

«Арсенал» обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед»

Российская газета вчера в 18:22
Политика

Эрдоган спешит к отправке военных в Ливию

Несколько дней назад Эрдоган заявил, что парламент проголосует за отправку турецких военных в Ливию 8 или 9 января.
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Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru 31.12.19 в 08:21
Армия и оружие

Daily Mail признала танк Т-14 «Армата» идеальным

Российский танк Т-14 на платформе «Армата» станет не только самой идеальной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, пишет Daily Mail.
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«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»

Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Коммерсантъ вчера в 22:33
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Музыка

Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

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Как изменится дачная жизнь волгоградцев в 2020 году

Если у волгоградцев не узаконена постройка на участке, то можно это сделать в упрощенном порядке в 2020 году.
Волгоградская правда вчера в 22:47
Футбол

Моуринью назвал идиотом тренера «Саутгемптона»

Sport24.ru вчера в 14:16
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