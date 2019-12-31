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Эхо МосквыВ России снизился беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок
Беспошлинный вес покупки остался неизменным – 31 килограмм. Как ранее утверждала газета "Коммерсантъ", к 2022 году правительство рассматривает возможность снизить порог для беспошлинного ввоза товаров из иностранных интернет-магазинов до 20 евро.
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