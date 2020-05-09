Коронавирус
REGNUMВ России снизился коэффициент распространения коронавируса
Москва, 9 мая 2020, 11:13 — REGNUM Коэффициент распространения коронавируса в России за прошедшие сутки составил 1,06, что является минимальным значением с начала распространения инфекции. Об этом сообщили 9 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
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Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России составил 1,06 - это минимальное с начала нового заболевания значение. Это следует из опубликованных в субботу данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. В Москве показатель находится на уровне чуть ниже 1,06.ТАСС04:41
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Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимального значения
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