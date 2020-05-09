Коронавирус
КоммерсантъВ России снизился коэффициент распространения коронавируса
Коэффициент распространения COVID-19 в России достиг 1,06, что стало минимальным значением с начала эпидемии коронавируса в стране, сообщает ТАСС. Коэффициент вычисляется как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, следует из рекомендаций (.pdf) Роскомнадзора.
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Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимального значения
Комсомольская правда04:40
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Около 3 млн человек стали участниками акции «Бессмертный полк онлайн»
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BFM.ru вчера в 02:25
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Третий самолёт с российскими военными вернулся из Италии
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Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
Политика
Минобороны сообщило о завершении строительства храма в парке «Патриот»
Строительство главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» завершено, говорится в сообщении Минобороны в Facebook.
Ведомости 11:09
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США выведут из Саудовской Аравии часть сил, включая ЗРК Patriot
Evo-rus.com вчера в 12:30
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Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Авто
В России предложили продавать автомобили прямо с заводов
Как пишет издание iReactor со ссылкой на автоэксперта Дмитрия Попова, дилерские центры зачастую предлагают мало бюджетных решений для покупателей.
Тарантас Ньюс вчера в 23:46
Политика
Белый дом назвал США и Британию победителями нацизма
Белый дом назвал победителями нацизма во Второй мировой войне Америку и Великобританию.
Известия вчера в 16:16
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений
На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
Общество
Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины
Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru 03:33
Общество
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
Газета.Ru 07 мая в 14:14
Происшествия
В Праге осквернили пьедестал, на котором стоял памятник маршалу Коневу
Пьедестал, на котором на площади Интербригады в районе Прага-6 размещался демонтированный муниципальными властями памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, был осквернен в субботу неизвестными вандалами.
ТАСС 12:57
Общество
На границе Таджикистана и Киргизии произошла перестрелка, есть раненые
ИА Красная Весна 04:29
Общество
Москвичи соблюдают самоизоляцию в День Победы
Москвичи соблюдают режим самоизоляции, что подтверждается также данными "Яндекса", - индекс самоизоляции составляет 3.6, что значительно выше вчерашнего показателя.
ТАСС 12:35
Общество
Эксперт уточнила, какие сферы ждет рост зарплат
Рынок труда изменится после пандемии, и сейчас уже можно говорить о том, какие профессии окажутся востребованными, а на какие спрос упадет, заявила доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Вести.Ru 10:41
Экономика
Банки предложат россиянам перейти от вкладов к ПИФам
Рынок продолжает пополняться новыми клиентами. В этот раз россияне подошли к нынешнему кризису более финансово грамотными.
Долг.рф вчера в 01:31
Спорт
Российская команда победила сборную мира по шахматам на Кубке наций
Сборная России по шахматам одержала победу над командой «Остального мира» со счетом 3:1 в рамках четвертого тура турнира Кубка наций, 6 мая сообщает пресс-служба организаторов соревнований.
ИА Красная Весна 06 мая в 13:12
Общество
Блогер раскритиковала Смолова за возвращение в Испанию
RT на русском 12:46
Общество
Украинский борец вызвал Усика на бой
Украинский борец-вольник Богдан Грицай вызвал соотечественника боксера-тяжеловеса Александра Усика на бой.
Lenta.ru 12:24
Общество
В Ростовской области ослабят режим самоизоляции
Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
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В Екатеринбурге оштрафовали разрешившего лечить COVID-19 на дому врача
Екатеринбургский суд оштрафовал на 100 тыс. руб. главного врача городской больницы № 24 Алексея Малинкина за то, что он разрешил семерым пациентам с коронавирусом лечиться дома.
РБК 12:01
Общество
Пранкеры Вован и Лексус от имени Виталия Кличко разыграли мэра Праги
Аргументы недели вчера в 13:16
Армия и оружие
Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря
REGNUM вчера в 17:02
Общество
Еврокомиссия назвала предположительную дату открытия внешних границ ЕС
Еврокомиссия допускает открытие внешних границ Евросоюза 15 июня, сообщается на сайте органа.
Газета.Ru 13:00
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Результаты тестирования подтверждают, что адаптер содержит 768 вычислительных ядер.
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Авто
Новый шламовоз на шасси Камаза защитит экологию
Разработчики уверены в том, что новая техника будет востребована представителями данной промышленности, которые постоянно занимаются переработкой и последующей утилизацией отходов, получаемых в результате газовой и нефтяной деятельности.
Car.ru вчера в 05:14
Общество
В Роспотребнадзоре допустили снятие ограничений на прогулки с детьми
На первом этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, могут разрешить прогулки с детьми.
Парламентская газета 11:53
Технологии
Илон Маск пообещал начать чипировать людей уже в 2020 году
Дни.ру вчера в 04:16