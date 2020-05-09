Коронавирус
КоммерсантъВ России снизился коэффициент распространения коронавируса
Коэффициент распространения COVID-19 в России достиг 1,06, что стало минимальным значением с начала эпидемии коронавируса в стране, сообщает ТАСС. Коэффициент вычисляется как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, следует из рекомендаций (.pdf) Роскомнадзора.
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Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимального значения
Комсомольская правда04:40
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