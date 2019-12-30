с чего всё началось

С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах. Отмечается, что снизился порог стоимости и предельный вес товара. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на решение «Евразийской экономической комиссии» в среду, 1 января.

В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

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