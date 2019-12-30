Общество
ИзвестияВ России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах. Отмечается, что снизился порог стоимости и предельный вес товара. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на решение «Евразийской экономической комиссии» в среду, 1 января.
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с чего всё началось
Как сообщает РИА Новости, новые правила будут действовать на территории всего Евразийского экономического союза, в который входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия.RT на русскомвчера в 23:37
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С 1 января изменяется норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования из-за рубежа
Вести Подмосковья30.12.19 в 08:48
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