Общество

ИзвестияИзвестияВ России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах. Отмечается, что снизился порог стоимости и предельный вес товара. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на решение «Евразийской экономической комиссии» в среду, 1 января.
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с чего всё началось
Как сообщает РИА Новости
, новые правила будут действовать на территории всего Евразийского экономического союза, в который входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия.
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