Экономика

ИзвестияИзвестияВ России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах. Отмечается, что снизился порог стоимости и предельный вес товара. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на решение «Евразийской экономической комиссии» в среду, 1 января.
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с чего всё началось
Как сообщает РИА Новости
, новые правила будут действовать на территории всего Евразийского экономического союза, в который входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия.
RT на русскомвчера в 23:37

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Беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок снизился до 200 евро

Интерфакс03:41

В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

Известия03:38

В России понизился беспошлинный порог на товары из зарубежных магазинов

РБК02:00

В России до €200 снизился беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок

Коммерсантъ03:33

В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

RT на русскомвчера в 23:37

Россияне начнут платить пошлину с зарубежных онлайн-посылок дороже €200

ТАССвчера в 16:21

С 1 января изменяется норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования из-за рубежа

Вести Подмосковья30.12.19 в 08:48
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:54, Ашберн
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В центре Москвы задержали более 30 человек

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Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
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Сергей Ковальчук назначен главным тренером брестского «Динамо»

Сергей Ковальчук назначен на пост главного тренера брестского "Динамо", сообщается на сайте белорусского футбольного клуба.
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Во Владивостоке сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей

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На Украине с 1 января резко подорожал газ для населения

Цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года резко выросла.
Что происходит 02:49
Экономика

С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru 02:53
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Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

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Российская газета 30.12.19 в 12:32
Экономика

В России с 1 января вырастет минимальная цена на водку и коньяк

Минимальная розничная цена водки в России увеличивается с 215 руб. до 230 руб. за 0,5 л. Об этом говорится в приказе Минфина РФ, вступившем в силу 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 16:20
Энергетика

Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился

Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
РИА Новости вчера в 00:00
Политика

Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия

Ранее Ким Чен Ын заявил по итогам пленума центрального комитета ТПК, что будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие.
РИА Новости 01:17
Политика

Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме

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RT на русском 02:08
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Галина Волчек оставила наследство в 50 млн рублей

Общий размер наследства умершей несколько дней назад Галины Волчек, художественного руководителя театра "Современник", составил примерно 50 миллионов рублей.
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В Казани в новогоднюю ночь родился мальчик

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Форвард «Зенита» Дзюба поздравил всех с Новым годом

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Перед Новым годом в Чувашию привезли 30 новых автомобилей скорой помощи

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Российский боец нокаутировал американца и заработал миллион долларов

Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
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Игорь Николаев и Ангелина Вовк стали народными артистами РФ

Президент России Владимир Путин присвоил государственные награды ряду артистов и деятелей культуры.
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В России снова ограничат максимальный размер долга по кредитам

В России вновь снизят максимальный размер долга по займам и кредитам — теперь общая сумма процентов, комиссий и неустоек не должна будет превышать размер задолженности более чем в полтора раза.
URA.Ru вчера в 01:34
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

Ранее в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда со счетом 6:1 разгромила команду Германии.
РИА Новости 01:12
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Дибров заявил о любви россиян к цензуре на телевидении

Популярный телеведущий Дмитрий Дибров в разговоре с журналистами заявил, что россиянам очень нравится цензура на телевидении.
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Авто

Jaguar Land Rover рассказал о новых моделях для России

Весной будущего года у российских дилеров появится рестайлинговый Jaguar F-Type, а осенью начнутся продажи Land Rover Defender нового поколения.
Профиль 30.12.19 в 14:11
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru вчера в 08:21
Политика

В Багдаде протестующие начали штурм посольства США

Протестующие установили у посольства палатки, разбили камеры наблюдения и забросали здание дипмиссии камнями и бутылками воды.
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Происшествия

У пенсионерки в Москве украли сумку с 10 млн рублей

Неизвестный украл у пенсионерки в одном из московских магазинов сумку с более чем 10 млн рублей.
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Гаджеты

Слухи: «большой» Navi 21 для флагманского Radeon будет в два раза больше и быстрее Navi 10

Сообщается, что площадь кристалла нового GPU составляет 505 мм2, что практически в два раза больше по сравнению с Navi 10 (видеокарты Radeon RX 5700-й серии), площадь которого достигает 251 мм2.
3DNews вчера в 13:10
Происшествия

Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе

Трое полицейских пострадали в результате нападения на пост ДПС в Магасе.
Вести.Ru вчера в 13:35
Общество

Россия введет ограничения на поставки цитрусовых из Китая

Россельхознадзор вводит временное ограничение на поставки цитрусовых из Китая, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
РБК 30.12.19 в 11:41
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