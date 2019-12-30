Общество

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С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах. Отмечается, что снизился порог стоимости и предельный вес товара. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на решение «Евразийской экономической комиссии» в среду, 1 января.
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В России снизился беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок

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Покупать в интернете за границей стало сложнее

Lenta.ruвчера в 21:57

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SM Newsвчера в 16:07
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