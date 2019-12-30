Общество

ИзвестияИзвестияВ России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах. Отмечается, что снизился порог стоимости и предельный вес товара. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на решение «Евразийской экономической комиссии» в среду, 1 января.
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Россияне все чаще пользуются онлайн-магазинами

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РБКвчера в 02:00

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ТАСС31.12.19 в 16:21

С 1 января изменяется норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования из-за рубежа

Вести Подмосковья30.12.19 в 08:48

В России снизился беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок

Эхо Москвывчера в 13:30
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Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
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В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
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Генеральный менеджер хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифз» Кайл Дубас оказывал российскому форварду клуба Илье Михееву, после полученного им в матче команды пореза руки, большую поддержку.
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В социальной сети Twitter автор странички AndroidSaint опубликовал рекламный ролик новых Xiaomi Watch Color.
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Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
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Факельное шествие в Киеве по случаю 111-й годовщины со дня рождения главаря запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры является оскорблением памяти миллионов жертв нацизма, считает глава Крыма Сергей Аксенов.
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Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении к украинскому народу несколько фраз произнес на крымско-татарском, причисляя крымчан к украинцам.
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Авто

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Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
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Планируется сделать новую попытку высадки беспилотной миссии на Луну в 2020 году после неудачи в прошлом году, заявил в среду, 1 января, глава космической программы страны.
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Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
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Больной раком хирург Андрей Павленко опубликовал прощальное письмо

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Xiaomi готовит обновление для своего бестселлера Redmi Note 8

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Актриса из фильма «Первый Мститель» подозревается в убийстве матери

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Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
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