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В России снизился спрос на цветы перед 1 сентября

Перед новым учебным годом спрос на букеты из цветов в России упал примерно на треть в условиях пандемии коронавирусной инфекции, рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Эксперты: спрос на цветы к 1 сентября из-за пандемии упал на треть

Эксперты сходятся во мнении, что по сравнению с прошлым годом количество заказов к 1 сентября уже снизилось. "По ощущениям примерно на 30% меньше", - считает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
ТАСС01:04
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Народные новости

Спрос на цветы в России накануне 1 сентября упал почти на треть

Народные новости04:28
ТАСС

Эксперты: спрос на цветы к 1 сентября из-за пандемии упал на треть

ТАСС01:04
iReactor

Пандемия обвалила спрос на цветы в России

iReactor02:29
ФедералПресс

В России после пандемии упал спрос на цветы к началу учебного года

ФедералПресс01:28
Московский Комсомолец

Спрос на цветы к 1 сентября сократился на 30%

Московский Комсомолец01:20
Телеканал 360°

Цветы для 1 сентября стали меньше покупать в России

Телеканал 360°03:51
Комсомольская правда

На сколько подорожают цветы перед 1 сентября 2020: В печали и продавцы, и родители

Комсомольская правда26 августа в 07:48

Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев

Американский лидер Дональд Трамп, выступая на съезде республиканцев поздно вечером 27 августа на Южной лужайке Белого дома, дал официальное согласие баллотироваться на пост главы государства от Республиканской партии на предстоящих в ноябре выборах, передает ТАСС.
Инфорос04:56
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ГП РФ заявила об отсутствии преступных действий в отношении Навального

В Германию будет направлен запрос, касающийся правовой помощи в рамках проверки факта госпитализации лидера "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ), сообщает представитель ведомства.
iReactorвчера в 07:53
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Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
RT на русском04:44
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НХЛ перенесла матчи Кубка Стэнли из-за расовых беспорядков в США

Ранее из-за полицейского насилия приняли решение приостановить матчи в НБА, MLS, MLB, а также ATP и WTA.Напомним, новая вспышка протестов в США возникла после убийства темнокожего Джейкоба Блейка, которого застрелили полицейские во время того, как он садился в машину после того, как он пытался разнять двух конфликтующих женщин.
Vprognoze.ru03:25

Автостраховщики привяжут полис ОСАГО к марке и модели автомобиля

Некоторые страховые компании собираются привяжут стоимость полиса ОСАГО к марке и модели автомобиля, другие компании предложат автомобилистам для снижения стоимости страховки установить датчики, которые могут фиксировать манеру вождения водителя.
Про Кроссоверы08:48
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В парламенте Латвии русский язык назвали «ненавистным»

Комментируя ситуацию с Рижским портом, столкнувшимся с серьезными проблемами, глава фракции партии "Согласие" в сейме Латвии Янис Урбанович в своем Facebook призвал вести переговоры с Россией на "ненавистном русском языке".
Вести.Ru03:20
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Захарова прокомментировала санкции США против военных ученых из РФ

В России считают несправедливыми и незаконными санкции США против сразу нескольких научно-исследовательских институтов Минобороны России, которые в том числе занимаются вакциной от коронавируса.
Российская газета08:07
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, по последним данным исследований, иммунитет к новой коронавирусной инфекции формируется в том числе у тех пациентов, у которых не было клинических проявлений болезни.
Интерфакс03:20
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