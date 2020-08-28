В России снизился спрос на цветы перед 1 сентября
Перед новым учебным годом спрос на букеты из цветов в России упал примерно на треть в условиях пандемии коронавирусной инфекции, рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.В источнике
С чего всё началось
Эксперты: спрос на цветы к 1 сентября из-за пандемии упал на треть
Эксперты сходятся во мнении, что по сравнению с прошлым годом количество заказов к 1 сентября уже снизилось. "По ощущениям примерно на 30% меньше", - считает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
ТАСС01:04
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