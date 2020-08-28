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В России снизился спрос на цветы перед 1 сентября

Перед новым учебным годом спрос на букеты из цветов в России упал примерно на треть в условиях пандемии коронавирусной инфекции, рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Эксперты: спрос на цветы к 1 сентября из-за пандемии упал на треть

Эксперты сходятся во мнении, что по сравнению с прошлым годом количество заказов к 1 сентября уже снизилось. "По ощущениям примерно на 30% меньше", - считает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
ТАСС01:04
Подробнее о событии
Народные новости

Спрос на цветы в России накануне 1 сентября упал почти на треть

Народные новости04:28
Телеканал 360°

Цветы для 1 сентября стали меньше покупать в России

Телеканал 360°03:51
Snob.ru

Как пандемия повлияла на флористику

Snob.ruвчера в 13:57
ФедералПресс

В России после пандемии упал спрос на цветы к началу учебного года

ФедералПресс01:28
Московский Комсомолец

Спрос на цветы к 1 сентября сократился на 30%

Московский Комсомолец01:20
ТАСС

Эксперты: спрос на цветы к 1 сентября из-за пандемии упал на треть

ТАСС01:04
iReactor

Пандемия обвалила спрос на цветы в России

iReactor02:29

Россия получила первый запрос на новейший плавающий танк

Россия получила от иностранного потенциального заказчика заявку на единственный в мире легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1", сообщил РИА Новости главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в структуру "Курганмашзавода" госкорпорации "Ростех") Сергей Абдулов.
Россия получила первый запрос на новейший плавающий танк
РИА Новости03:13
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НХЛ перенесла матчи Кубка Стэнли из-за расовых беспорядков в США

Ранее из-за полицейского насилия приняли решение приостановить матчи в НБА, MLS, MLB, а также ATP и WTA.Напомним, новая вспышка протестов в США возникла после убийства темнокожего Джейкоба Блейка, которого застрелили полицейские во время того, как он садился в машину после того, как он пытался разнять двух конфликтующих женщин.
Vprognoze.ru03:25

Попова заявила о формировании иммунитета к COVID-19 даже без симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, по последним данным исследований, иммунитет к новой коронавирусной инфекции формируется в том числе у тех пациентов, у которых не было клинических проявлений болезни.
Интерфакс03:20
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The Drive: США передали «сигнал Кремлю» с помощью секретной подлодки

Источник отмечает, что фотографии Seawolf из Тромсе стали первыми ее снимками за прошедшие 5 пять лет, а подобное раскрытие информации – не совсем обычная практика для США.В материале подчеркивается, что акция говорит о желании Вашингтона подать "явный сигнал Кремлю".
Уфимские Заметки02:47
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В минобразования РТ прокомментировали возможность перехода школ на пятидневку

Сегодня в ходе брифинга, посвященного текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в РТ и вопросам начала учебного года, заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина ответила на вопрос «БИЗНЕС Online» о перспективах введения пятидневки в школах республики.
БИЗНЕС Online04:08

«Роснефть» предложила скорректировать цены на нефть в России

Письмо в Правительство России с предложением по корректировке внутренних цен на нефть из-за пандемии коронавируса направила компания «Роснефть», 28 августа сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.
ИА Красная Весна04:51
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru26 августа в 08:44
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Новый комплекс для борьбы с БПЛА могут отправить в Сирию, заявил Шойгу

Новый разрабатываемый в РФ мобильный многофункциональный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам "Сапсан-Конвой" концерна "Автоматика" может быть отправлен в Сирию в случае успешных испытаний на стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020", сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости04:14