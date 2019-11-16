Общество

Газета.RuГазета.RuВ России снизился спрос на сигареты

Россияне стали меньше покупать сигареты, уровень продаж снизился на 5-7% с января по октябрь 2019 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на операторов фискальных данных. По данным "Платформы ОФД", уровень продаж сигарет уменьшился на 5%, по информации "Такском" - на 7%.
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с чего всё началось

В России стали покупать меньше сигарет

В России наблюдается снижение спроса на традиционные сигареты. Об этом можно судить по информации платформ фискальных данных, с которой ознакомился RT.
RT на русскомвчера в 23:00

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В России упал спрос на сигареты

Газета.Ru06:31

В России упал спрос на традиционные сигареты

РБК03:24

В России упал спрос на сигареты

Коммерсантъ03:56

В России упал спрос на сигареты

РИА Новости04:33

В России упал спрос на сигареты

Известия00:00

Россияне стали покупать меньше сигарет

Lenta.ruвчера в 23:50

В России стали покупать меньше сигарет

RT на русскомвчера в 23:00
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Происшествия

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Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru 03:40
Общество

Польша желает лишить Украину преференций для поставок в ЕС кукурузы

Власти Польши предлагают лишить Украину преференций, которые ей предоставляют в рамках поставок на рынок ЕС зерновых культур, в частности кукурузы.
RT на русском 10:40
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Президент РФС сменил главу судейского комитета на фоне скандалов

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Боец UFC пришел на взвешивание в образе Джокера

Бразильский боец смешанных единоборств Маркус Перес появился на официальной церемонии взвешивания перед турниром UFC в гриме клоуна-злодея Джокера.
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Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Футбол

Стал известен состав сборной России на матч с Бельгией

Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матч отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против Бельгии.
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Телеканал «Якутия 24» со ссылкой на источники в медицинских кругах сообщил, что перестрелка произошла рядом с одним из ночных клубов.
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Появилось видео с места жесткой посадки частного самолета в Ленобласти

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Путин ошарашил чиновников ошибкой на саммите

"В Латинской Америке все очень быстро меняется", - был вынужден признать на пресс-конференции Владимир Путин, который еще недавно общался с другим президентом Бразилии - Дилмой Русеф, лишившейся власти в 2016 году в результате импичмента.
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Синицина и Кацалапов стали первыми на этапе Гран-при в Москве

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Филипп Киркоров рассказал, как похудел на 40 килограммов

Король российской поп-музыки Филипп Киркоров за последнее время преобразился - сбросил лишний вес.
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Россияне заточили коммунальщиков в затопленном подвале

В Екатеринбурге жители одного из домов заперли в подвале аварийную бригаду коммунальщиков.
Lenta.ru 10:24
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Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
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В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внёс в Госдуму законопроект, предлагающий установить минимальную планку зарплат бюджетников на уровне двукратного размера МРОТ в их регионе.
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Гордон призвал распродать украинскую землю иностранцам для защиты от России

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Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2

Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
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Глава NVIDIA заявил, что переход на трассировку лучей неизбежен даже для консолей

Минувшая квартальная отчётная конференция NVIDIA не была информативной с точки зрения прояснения ситуации со сроками анонса первых 7-нм продуктов марки, но прочие эмоциональные высказывания главы и основателя компании Дженсена Хуанга (Jen-Hsun Huang) вполне закономерно легли в основу новостных публикаций.
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ФАС рассказала о ценах на бензин до конца 2019 года

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Газета.Ru 14 ноября в 08:59
Шоу-бизнес

Пригожин заявил, что не будет помогать семье Заворотнюк

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Письмо с угрозами и пулей было доставлено в офис «Интера»

Сообщается, что главный тренер миланской команды Антонио Конте лично не получал письмо с угрозами, послание было доставлено в офис итальянского клуба.
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В борьбе с депрессией поможет йога и дыхательные практики

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