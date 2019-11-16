В России наблюдается снижение спроса на традиционные сигареты. Об этом можно судить по информации платформ фискальных данных, с которой ознакомился RT.

с чего всё началось

Россияне стали меньше покупать сигареты, уровень продаж снизился на 5-7% с января по октябрь 2019 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на операторов фискальных данных. По данным "Платформы ОФД", уровень продаж сигарет уменьшился на 5%, по информации "Такском" - на 7%.

В России снизился спрос на сигареты

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