В России наблюдается снижение спроса на традиционные сигареты. Об этом можно судить по информации платформ фискальных данных, с которой ознакомился RT.

с чего всё началось

Средняя стоимость пачки составила 115 рублей, а стика — 135. Платформа «Такском», изучившая данные с 17 млрд кассовых чеков, фиксирует падение продаж сигарет на 7%. В то же время за 10 месяцев 2019 года спрос на стики для электронных сигарет вырос в 4,5 раза по сравнению с предыдущим годом.

В России упал спрос на сигареты

Происшествия Пять пациентов больницы на Ставрополье заразились ВИЧ-инфекцией Ранее в некоторых СМИ и социальных сетях появилась информация о заражении в 2018 году ВИЧ-инфекцией пятерых пациентов больницы в Будённовске из-за халатности медперсонала.

Теннис Даниил Медведев не справился с Александром Зверевым в Лондоне Чтобы выйти в плей-офф, Медведеву нужно было надеяться на победу Стефаноса Циципаса над Надалем и самому выигрывать у Зверева в двух сетах.

Энергетика Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом» «Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.

Фигурное катание Медведева выиграла короткую программу Гран-при в Москве В первый день московского этапа Гран-при российская фигуристка Евгения Медведева стала лучший в короткой программе, улучшив свой личный рекорд на 1,79 балла.

Наука Физики открыли новое состояние вещества В исследовании говорится, что это совершенно новое состояние материи, которое потребует отдельного теоретического описания.