Общество

ИзвестияИзвестияВ России упал спрос на сигареты

Средняя стоимость пачки составила 115 рублей, а стика — 135. Платформа «Такском», изучившая данные с 17 млрд кассовых чеков, фиксирует падение продаж сигарет на 7%. В то же время за 10 месяцев 2019 года спрос на стики для электронных сигарет вырос в 4,5 раза по сравнению с предыдущим годом.
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с чего всё началось

В России стали покупать меньше сигарет

В России наблюдается снижение спроса на традиционные сигареты. Об этом можно судить по информации платформ фискальных данных, с которой ознакомился RT.
RT на русскомвчера в 23:00

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В России упал спрос на традиционные сигареты

РБК03:24

В России стали покупать меньше сигарет

RT на русскомвчера в 23:00

Россияне начали отказываться от сигарет в пользу стиков

Телеканал 360°01:36

В России снизился спрос на сигареты

Газета.Ru00:52

В России упал спрос на сигареты

Известия00:00

Россияне стали покупать меньше сигарет

Lenta.ruвчера в 23:50

В России отказываются от сигарет в пользу нетрадиционных способов курения

URA.Ru02:29
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Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru вчера в 07:58
Происшествия

Пять пациентов больницы на Ставрополье заразились ВИЧ-инфекцией

Ранее в некоторых СМИ и социальных сетях появилась информация о заражении в 2018 году ВИЧ-инфекцией пятерых пациентов больницы в Будённовске из-за халатности медперсонала.
REGNUM вчера в 09:54
Общество

США заплатили России почти $4 млрд за доставку астронавтов на МКС

NASA заплатило России с 2011 года $3,9 миллиарда за доставку своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).
News.ru вчера в 06:58
Происшествия

Стрельба в Благовещенске: охранник колледжа не считает себя виновным

Вести.Ru вчера в 22:03
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова призналась, что не ожидала четвертую беременность

Оксана Самойлова ждет своего уже четвертого ребенка.
Bimru.ru вчера в 05:12
Теннис

Даниил Медведев не справился с Александром Зверевым в Лондоне

Чтобы выйти в плей-офф, Медведеву нужно было надеяться на победу Стефаноса Циципаса над Надалем и самому выигрывать у Зверева в двух сетах.
Чемпионат вчера в 18:45
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Общество

Ученый Олег Ивашев-Мусатов попал в реанимацию из-за «Крота»

Российский ученый Олег Ивашев-Мусатов повторил судьбу Барри Алибасова и попал в реанимацию из-за «Крота».
Актуальные Новости вчера в 10:06
Происшествия

Пограничник США выстрелил в россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник ранил россиянина, подозреваемого в незаконном переходе границы с Мексикой, сообщается на сайте Службы таможенного и пограничного контроля США.
РБК вчера в 15:46
Авто

Nissan отзовет 450 тыс. автомобилей по всему миру

Японский автоконцерн Nissan отзывает 454 тысячи автомобилей в США и на Ближнем Востоке из-за утечки тормозной жидкости.
Автоновости дня вчера в 22:30
Политика

Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Lenta.ru вчера в 15:41
Происшествия

Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве

Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Газета.Ru вчера в 04:41
Фигурное катание

Медведева выиграла короткую программу Гран-при в Москве

В первый день московского этапа Гран-при российская фигуристка Евгения Медведева стала лучший в короткой программе, улучшив свой личный рекорд на 1,79 балла.
Телеканал 360° вчера в 12:45
Наука

Физики открыли новое состояние вещества

В исследовании говорится, что это совершенно новое состояние материи, которое потребует отдельного теоретического описания.
Хайтек вчера в 09:43
Шоу-бизнес

В Москве пропала актриса Мария Стерникова

В Москве ищут актрису Марию Стерникову — мать актера Александра Носика, которая пропала накануне, 14 ноября.
Евразия Daily вчера в 07:06
Происшествия

Отчим убитой в Крыму девочки дал признательные показания

Отчим 5-летней девочки, которая накануне пропала в Крыму, признался в ее убийстве.
Газета.Ru вчера в 05:05
Армия и оружие

«Росатом» рассекретил приказ о создании первой в мире крылатой ракеты

Известия 03:24
Политика

В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 10:32
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Происшествия

Историка Соколова поместили в СИЗО «Кресты»

Общественное телевидение России вчера в 12:52
Политика

СБУ сообщила о задержании одного из лидеров ДАИШ

БИЗНЕС Online вчера в 11:14
Шоу-бизнес

Яна Рудковская прокомментировала «измены» Евгения Плющенко

В Telegram Рудковская поделилась ссылкой на материал СМИ, в котором её супруга обвинили в изменах.
Актуальные Новости вчера в 10:54
Общество

Россияне потеряли интерес к гречке и перешли на манку

Россияне стали реже покупать гречневую крупу и все чаще чечевицу и манку в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 20:02
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов впервые стал дедом

РЕН ТВ вчера в 14:36
Общество

Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов

РИА Новости вчера в 14:50
Политика

Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Lenta.ru вчера в 11:52
Кино

«Джокер» собрал почти $1 млрд в мировом прокате

Фильм "Джокер" Тодда Филлипса заработал в мировом прокате $998 млн.
Газета.Ru вчера в 18:54
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ вчера в 05:49
Происшествия

Генштаб ВСУ начал расследование после взрывов на арсенале в Балаклее

RT на русском вчера в 11:16
Музыка

За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров

Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Neva.Today вчера в 14:15
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