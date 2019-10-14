Экономика
Москва 24В России снизился спрос на ювелирные украшения
Спрос на ювелирную продукцию из драгоценных металлов в России заметно снизился. Об этом заявили в министерстве промышленности и торговли России. Потребление золота ювелирной промышленностью в минувшем году снизилось в 1,8 раза за пять лет.
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В Луганске у предпринимателя изъяли ювелирные украшения на 15 миллионов рублей
КП - Донецк12 октября в 06:55
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Происшествия
Омбудсмен назвала убийцу девочки в Саратове мутантом
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала убийцу девочки в Саратове получеловеком и выразила надежду, что он не обратиться к ней за помощью.
Sibnet Новости 11:29
Шоу-бизнес
Несовершеннолетний сын Наташи Королевой расстался с невестой
Сын Наташи Королевой расстался со своей девушкой.
Телепрограмма 09:06
Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
Армия и оружие
Главы генштабов России и США провели телефонные переговоры
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил по телефону с американским коллегой генералом Марком Милли вопросы, которые «представляют взаимный интерес», заявили в российском Минобороны.
Взгляд.ру 11:06
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Политика
Зеленский посетил боевиков ВСУ в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский посетил украинских силовиков на временно подконтрольной Украине территории Донбасса, сообщил 14 октября телеканал 112.ua.
REGNUM 10:13
Экономика
Рынок робототехники в России к 2024 году вырастет вдвое
По их данным, к заявленному времени рынок робототехники вырастет благодаря инвестициям почти в два раза.
Газета.Ru 10:01
Футбол
Официально: Доменико Тедеско возглавил московский «Спартак»
Немец Доменико Тедеско в понедельник, 14 октября, назначен на должность главного тренер московского футбольного клуба "Спартак".
Вести.Ru 11:10
Наука
Найдена формула нового сверхпроводного материала
Как сообщает eurekaalert.com, команда во главе с доцентом Йошиказу Мидзугучи из Токийского столичного университета создала слоистый сверхпроводник на основе сульфида висмута; их работа уже выявила новые термоэлектрические свойства и повышенную «критическую температуру», ниже которой наблюдается сверхпроводимость.
Машины и Механизмы 12 октября в 10:12
Общество
В Екатеринбурге готовятся огласить итоги опроса по храму
Газета.Ru вчера в 15:26
Политика
Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту имени Короля Халеда саудовской столицы, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:41
Происшествия
В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана
Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Газета.Ru 09:41
Общество
Выявлено влияние транспорта на квартиры москвичей
Ранее риелторы сообщали, что цены на московские квартиры у новых станций метро, открывшихся в 2019 году, за год выросли на 20 процентов — больше, чем в среднем по городу.
Lenta.ru 11:44
Общество
Крупнейшие президентские гранты получат программисты и «Золотая маска»
«Золотая маска» получила уже третий грант в 50 млн с момента создания фонда президентских грантов.
РБК 11:51
Общество
Реквизит Филиппа Киркорова застрял на переправе в Коми
Гастроли Филиппа Киркорова в Коми оказались под угрозой срыва — грузовики с реквизитом завязли в песке у речной переправы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 11:26
Хоккей
Мошенник обманул семью юного хоккеиста более чем на $20 тысяч
Мошенник обманул семью юного хоккеиста более чем на $20 тысяч, пообещав родителям мальчика трудоустройство в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Газета.Ru 09:23
Происшествия
В Москве женщина 20 минут держала за руку соседку, выпавшую из окна
Росбалт вчера в 16:55
Происшествия
В Ростове автобус с людьми протаранил остановку
В Ростове-на-Дону рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта.
Российская газета 10:23
Авто
Volkswagen Teramont получил купеобразную модификацию
Концерн Volkswagen презентовал новый купеобразный кроссовер Atlas Cross Sport.
Новые автомобили 11 октября в 13:22
Хоккей
«Адмирал» обыграл в овертайме «Барыс» в матче КХЛ
МК-Спорт 12:19
Политика
Симоньян прокомментировала пост Трампа, процитировавшего Кириаку
Народные новости 09:52
Происшествия
Отец вероятного убийцы девочки в Саратове призвал казнить сына
Московский Комсомолец 10:41
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
Шоу-бизнес
Женя Малахова и Ренат Давлетьяров расстались после шести лет брака
Супруги предпочитают не комментировать разрыв, пока готовят документы для суда, брак продлился шесть лет, и им определенно есть что делить.
StarHit.ru 00:00
Армия и оружие
Путин объяснил уникальность гиперзвукового оружия России
РЕН ТВ вчера в 12:51
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
REGNUM 12 октября в 10:40
Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14