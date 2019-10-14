Экономика

Москва 24Москва 24В России снизился спрос на ювелирные украшения

Спрос на ювелирную продукцию из драгоценных металлов в России заметно снизился. Об этом заявили в министерстве промышленности и торговли России. Потребление золота ювелирной промышленностью в минувшем году снизилось в 1,8 раза за пять лет.
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В России снизился спрос на ювелирные украшения

Москва 2412:02

Россияне разочаровались в ювелирных украшениях

Lenta.ru11:28

Минпромторг заявил о кризисе рынка ювелирных изделий в России

Rambler News Service11:04

В Луганске у предпринимателя изъяли ювелирные украшения на 15 миллионов рублей

КП - Донецк12 октября в 06:55
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Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил по телефону с американским коллегой генералом Марком Милли вопросы, которые «представляют взаимный интерес», заявили в российском Минобороны.
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Зеленский посетил боевиков ВСУ в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский посетил украинских силовиков на временно подконтрольной Украине территории Донбасса, сообщил 14 октября телеканал 112.ua.
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Рынок робототехники в России к 2024 году вырастет вдвое

По их данным, к заявленному времени рынок робототехники вырастет благодаря инвестициям почти в два раза.
Газета.Ru 10:01
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Газета.Ru вчера в 15:26
Политика

Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту имени Короля Халеда саудовской столицы, передаёт корреспондент РИА Новости.
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В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана

Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
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Общество

Выявлено влияние транспорта на квартиры москвичей

Ранее риелторы сообщали, что цены на московские квартиры у новых станций метро, открывшихся в 2019 году, за год выросли на 20 процентов — больше, чем в среднем по городу.
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«Золотая маска» получила уже третий грант в 50 млн с момента создания фонда президентских грантов.
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Общество

Реквизит Филиппа Киркорова застрял на переправе в Коми

Гастроли Филиппа Киркорова в Коми оказались под угрозой срыва — грузовики с реквизитом завязли в песке у речной переправы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Мошенник обманул семью юного хоккеиста более чем на $20 тысяч

Мошенник обманул семью юного хоккеиста более чем на $20 тысяч, пообещав родителям мальчика трудоустройство в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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Стало известно о «зачистке» ближайшего окружения Кадырова

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В Москве женщина 20 минут держала за руку соседку, выпавшую из окна

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В Ростове-на-Дону рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта.
Российская газета 10:23
Авто

Volkswagen Teramont получил купеобразную модификацию

Концерн Volkswagen презентовал новый купеобразный кроссовер Atlas Cross Sport.
Новые автомобили 11 октября в 13:22
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«Адмирал» обыграл в овертайме «Барыс» в матче КХЛ

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Симоньян прокомментировала пост Трампа, процитировавшего Кириаку

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В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»

Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
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Женя Малахова и Ренат Давлетьяров расстались после шести лет брака

Супруги предпочитают не комментировать разрыв, пока готовят документы для суда, брак продлился шесть лет, и им определенно есть что делить.
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Армия и оружие

Путин объяснил уникальность гиперзвукового оружия России

РЕН ТВ вчера в 12:51
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки

В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
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Происшествия

Обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян

Lenta.ru 05:33
Политика

ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе

Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
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