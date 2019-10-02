Политика

Газета.RuГазета.RuВ России снизился срок трудового стажа для получения гражданства РФ

В России со 2 октября вступил в силу закон, согласно которому сократился срок трудового стажа для получения в упрощенном порядке российского гражданства иностранным высококвалифицированным специалистам. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В России сократился срок трудового стажа для получения гражданства

В России вступил в силу закон, сокращающий с трех лет до одного года трудовой стаж, необходимый для получения иностранным высококвалифицированным специалистом гражданства в упрощенном порядке.
РИА Новости02:08

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В России сократился срок трудового стажа для получения гражданства

РИА Новости02:08

В России сократился срок трудового стажа для получения гражданства

Известиявчера в 20:05

Срок трудового стажа для получения гражданства сократился в России

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В России сократился трудовой стаж для получения гражданства специалистами

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Год вместо трех. Срок трудового стажа для получения гражданства РФ сократили

Телеканал 360°вчера в 23:01

Сокращен срок трудового стажа для получения гражданства РФ

Московский Комсомолецвчера в 19:25

В России снизился срок трудового стажа для получения гражданства РФ

Газета.Ruвчера в 18:42
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