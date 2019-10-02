Политика
Газета.RuВ России снизился срок трудового стажа для получения гражданства РФ
В России со 2 октября вступил в силу закон, согласно которому сократился срок трудового стажа для получения в упрощенном порядке российского гражданства иностранным высококвалифицированным специалистам. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В России вступил в силу закон, сокращающий с трех лет до одного года трудовой стаж, необходимый для получения иностранным высококвалифицированным специалистом гражданства в упрощенном порядке.РИА Новости02:08
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Год вместо трех. Срок трудового стажа для получения гражданства РФ сократили
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