Политика

Pravda.RuPravda.RuВ России снизился срок трудового стажа для получения гражданства

Документ 3 июля подписал президент страны Владимир Путин. Согласно закону, необходимый срок стажа для получения российского гражданства снизился с трех лет до одного года. Изменения касаются иностранцев, работающих по профессиям, которые указаны в специальном перечне.
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с чего всё началось

В России сократился срок трудового стажа для получения гражданства

В России вступил в силу закон, сокращающий с трех лет до одного года трудовой стаж, необходимый для получения иностранным высококвалифицированным специалистом гражданства в упрощенном порядке.
РИА Новости02:08

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В России сократился срок трудового стажа для получения гражданства

РИА Новости02:08

Год вместо трех. Срок трудового стажа для получения гражданства РФ сократили

Телеканал 360°вчера в 23:01

В России снизился срок трудового стажа для получения гражданства РФ

Газета.Ruвчера в 18:42

В России сократился трудовой стаж для получения гражданства специалистами

РБКвчера в 21:27

В России сократился срок трудового стажа для получения гражданства

Известиявчера в 20:05

Сокращен срок трудового стажа для получения гражданства РФ

Московский Комсомолецвчера в 19:25

Срок трудового стажа для получения гражданства сократился в России

РЕН ТВвчера в 21:42
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Культура

Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт

Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Происшествия

Во Владивостоке мужчина убил кондуктора трамвая

Неизвестный нанес женщине-кондуктору удары по голове металлическим прутом. После нападения мужчина скрылся.
ТАСС 01:48
Шоу-бизнес

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Происшествия

Жительница Москвы скончалась после пластической операции

Известия 05:16
Происшествия

Пограничники РФ при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР

По данным агентства, в течение 1 и 2 октября российские пограничники Приморского края задержали 64 браконьера из КНДР, которые вышли в море на четырех шхунах.
REGNUM 04:54
Армия и оружие

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» выйдет на госиспытания в среду

Напомним, на заводские ходовые испытания подлодка выходила в августе.
Телеканал Санкт-Петербург 06:07
Здоровье

Минздрав раскритиковал выступления врачей онкоцентра Блохина

"Выступления четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 08:49
Происшествия

В Челябинске пенсионерка почти два года оплачивала чужой кредит

К маю 2019 года у пенсионерки удержали около 69 тыс. рублей. По иску прокуратуры суд обязал банк вернуть женщине её деньги.
REGNUM 05:38
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма 30 сентября в 13:15
Политика

Сергей Аксёнов лишился поста председателя Совета министров Крыма

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов поддержал идею разделения должностей главы и премьер-министра правительства республики, которые до 1 октября совмещал Сергей Аксёнов.
REGNUM вчера в 04:13
Экономика

Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России

Китайская Народная Республика признана лидером среди иностранных эмитентов, в активы которых размещаются золотовалютные резервы Центрального Банка России, сообщается на сайте регулятора.
РИА Новости 04:05
Происшествия

Под Саратовом задержаны избившие до смерти мужчину полицейские

Известия 05:26
Происшествия

В Саратове умерла девочка, упавшая из окна вместе с отцом и братом

Девочка, пострадавшая в результате падения с девятого этажа дома вместе со своим отцом и братом, умерла в больнице в Саратове.
ТАСС вчера в 12:33
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались

Самая молодая миллиардерша в мире встречалась с музыкантом Трэвисом Скоттом с 2017 года. А в 2018-м у них уже родилась дочка Сторми.
Wday.ru 01:45
Политика

Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Армия и оружие

Минобороны опровергло испытания С-500 «Прометей» в Сирии

В Минобороны России опровергли появившиеся публикации в СМИ об испытаниях в Сирии зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей».
Известия 06:24
Шоу-бизнес

Кети Топурия показала нового возлюбленного

Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
Wday.ru вчера в 09:25
Транспорт

ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду

Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
BFM.ru 06:11
Политика

В Грузии зафиксировано рекордное снижение турпотока

В международных аэропортах в Тбилиси и Батуми зафиксировали рекордное сокращение пассажиропотока за последние 10 лет, сообщила Заместитель генерального менеджера управляющей аэропортами компании TAV-Georgia Теа Закарадзе сообщила, что в международных аэропортах в Тбилиси и Батуми зафиксировано рекордное сокращение пассажиропотока за последнее десятилетие.
Вестник Кавказа вчера в 13:55
Общество

Джиджи Хадид увела влезшую на подиум во время дефиле Chanel женщину

Американская супермодель Джиджи Хадид увела забравшуюся на подиум во время дефиле Chanel женщину, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 15:06
Кино

Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн

На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета вчера в 13:40
Авто

Skoda вернётся к выпуску дешёвых автомобилей

Колёса.ru вчера в 05:36
Армия и оружие

Танк Leopard 2 не смог преодолеть преграду на учениях в Швеции

На кадрах видно, как состоящий на вооружении скандинавской страны танк Leopard 2 не может преодолеть холм.
Дни24 вчера в 06:12
Экономика

Беглый экономист объяснил смысл повышения пенсионного возраста в РФ

Пенсионная реформа в России была проведена на случай, если цены на нефть упадут.
URA.Ru вчера в 05:19
Политика

Песков опроверг сообщения об отставке главы ФСИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения об отставке главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковника Геннадия Корниенко.
RT на русском 06:09
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности

Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Происшествия

Заподозренный в мошенничестве подполковник МЧС покончил с собой

Lenta.ru 04:15
Политика

В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия

Лидеры самопровоглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:52
Шоу-бизнес

Эдгарда Запашного прооперировали в Германии

Дрессировщик перенес хирургическое вмешательство на позвоночник. Эдгард Запашный перенес плановую операцию в одной из немецких клиник.
7Дней.ру 30 сентября в 10:00
Армия и оружие

Суд ДНР приговорил солдата ВСУ к 16 годам тюрьмы за попытку свержения власти в Донбассе

По имеющимся данным, Верховный суд ДНР приговорил военного украинской армии к 16 годам за совершение преступлений, предусмотренных статьями о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и насильственном захвате власти.
ФАН 05:58
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