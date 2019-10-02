Политика
Pravda.RuВ России снизился срок трудового стажа для получения гражданства
Документ 3 июля подписал президент страны Владимир Путин. Согласно закону, необходимый срок стажа для получения российского гражданства снизился с трех лет до одного года. Изменения касаются иностранцев, работающих по профессиям, которые указаны в специальном перечне.
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В России вступил в силу закон, сокращающий с трех лет до одного года трудовой стаж, необходимый для получения иностранным высококвалифицированным специалистом гражданства в упрощенном порядке.РИА Новости02:08
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Год вместо трех. Срок трудового стажа для получения гражданства РФ сократили
Телеканал 360°вчера в 23:01
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Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
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Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
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Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» выйдет на госиспытания в среду
Напомним, на заводские ходовые испытания подлодка выходила в августе.
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"Выступления четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 08:49
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В Челябинске пенсионерка почти два года оплачивала чужой кредит
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REGNUM 05:38
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46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
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Сергей Аксёнов лишился поста председателя Совета министров Крыма
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов поддержал идею разделения должностей главы и премьер-министра правительства республики, которые до 1 октября совмещал Сергей Аксёнов.
REGNUM вчера в 04:13
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Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
Китайская Народная Республика признана лидером среди иностранных эмитентов, в активы которых размещаются золотовалютные резервы Центрального Банка России, сообщается на сайте регулятора.
РИА Новости 04:05
Происшествия
В Саратове умерла девочка, упавшая из окна вместе с отцом и братом
Девочка, пострадавшая в результате падения с девятого этажа дома вместе со своим отцом и братом, умерла в больнице в Саратове.
ТАСС вчера в 12:33
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались
Самая молодая миллиардерша в мире встречалась с музыкантом Трэвисом Скоттом с 2017 года. А в 2018-м у них уже родилась дочка Сторми.
Wday.ru 01:45
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Армия и оружие
Минобороны опровергло испытания С-500 «Прометей» в Сирии
В Минобороны России опровергли появившиеся публикации в СМИ об испытаниях в Сирии зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей».
Известия 06:24
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала нового возлюбленного
Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
Wday.ru вчера в 09:25
Транспорт
ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду
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BFM.ru 06:11
Политика
В Грузии зафиксировано рекордное снижение турпотока
В международных аэропортах в Тбилиси и Батуми зафиксировали рекордное сокращение пассажиропотока за последние 10 лет, сообщила Заместитель генерального менеджера управляющей аэропортами компании TAV-Georgia Теа Закарадзе сообщила, что в международных аэропортах в Тбилиси и Батуми зафиксировано рекордное сокращение пассажиропотока за последнее десятилетие.
Вестник Кавказа вчера в 13:55
Общество
Джиджи Хадид увела влезшую на подиум во время дефиле Chanel женщину
Американская супермодель Джиджи Хадид увела забравшуюся на подиум во время дефиле Chanel женщину, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 15:06
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета вчера в 13:40
Авто
Skoda вернётся к выпуску дешёвых автомобилей
Колёса.ru вчера в 05:36
Армия и оружие
Танк Leopard 2 не смог преодолеть преграду на учениях в Швеции
На кадрах видно, как состоящий на вооружении скандинавской страны танк Leopard 2 не может преодолеть холм.
Дни24 вчера в 06:12
Экономика
Беглый экономист объяснил смысл повышения пенсионного возраста в РФ
Пенсионная реформа в России была проведена на случай, если цены на нефть упадут.
URA.Ru вчера в 05:19
Политика
Песков опроверг сообщения об отставке главы ФСИН
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения об отставке главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковника Геннадия Корниенко.
RT на русском 06:09
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Политика
В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия
Лидеры самопровоглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:52
Шоу-бизнес
Эдгарда Запашного прооперировали в Германии
Дрессировщик перенес хирургическое вмешательство на позвоночник. Эдгард Запашный перенес плановую операцию в одной из немецких клиник.
7Дней.ру 30 сентября в 10:00
Армия и оружие
Суд ДНР приговорил солдата ВСУ к 16 годам тюрьмы за попытку свержения власти в Донбассе
По имеющимся данным, Верховный суд ДНР приговорил военного украинской армии к 16 годам за совершение преступлений, предусмотренных статьями о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и насильственном захвате власти.
ФАН 05:58