В России вступил в силу закон, сокращающий с трех лет до одного года трудовой стаж, необходимый для получения иностранным высококвалифицированным специалистом гражданства в упрощенном порядке.

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Документ 3 июля подписал президент страны Владимир Путин. Согласно закону, необходимый срок стажа для получения российского гражданства снизился с трех лет до одного года. Изменения касаются иностранцев, работающих по профессиям, которые указаны в специальном перечне.

В России снизился срок трудового стажа для получения гражданства

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