Политика
Газета.RuВ России снизился срок трудового стажа для получения гражданства РФ
В России со 2 октября вступил в силу закон, согласно которому сократился срок трудового стажа для получения в упрощенном порядке российского гражданства иностранным высококвалифицированным специалистам. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Закон, сокращающий с трех лет до одного года необходимый трудовой стаж для получения иностранным высококвалифицированным специалистом гражданства РФ в упрощенном порядке, вступил в силу в России со 2 октября.РИА Новости18:05
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«Никакая сила не может поколебать статус Китая или помешать китайскому народу и нации идти вперед», - заявил Си на том самом месте, где 1 октября 1949 году Мао Цзэдун провозгласил основание Китайской Народной Республики.
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МИР 24 вчера в 06:50
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Позиция Дании по «Северный потоку - 2» дорого обойдется России
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