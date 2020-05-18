Общество
ИзвестияВ России снизится размер ежемесячной накопительной пенсии
Месячная сумма накопительной пенсии граждан в 2021 году уменьшится. Соответствующий законопроект разработал Минтруд на основе данных Росстата об увеличении продолжительности жизни в России. Об этом рассказали «Известиям» в ведомстве.
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с чего всё началось
Месячная сумма накопительной пенсии граждан в 2021 году уменьшится по сравнению с 2020-м. Это произойдет в результате увеличения срока выплаты накоплений до 264 месяцев, или до 22 лет — то есть на шесть месяцев больше предыдущего срока. Такой законопроект разработал Минтруд.Известия17:01
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ТАСС 15:06
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Оператор «МегаФон» ощутимо снизил цену смартфона iPhone 6s в версии «Как новый» в своем фирменном магазине на площадке «Ти-Молл».
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Экономика
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
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Газета.Ru вчера в 16:02
Общество
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
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РИА Новости 15:49
Политика
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41
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Армия и оружие
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Вслед за окончанием гуманитарной миссии в Италии, российские военные медики и специалисты биологической защиты возвращаются еще из одной европейской страны – Сербии.
Московский Комсомолец 06:28
Общество
Голикова заявила, что врачи в России не скрывают смерти от COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова опровергла обвинения западных СМИ в том, что в России манипулируют статистикой смертности от COVID-19, и заявила, что российским больницам невыгодно скрывать такие смерти.
Интерфакс 05:25
Армия и оружие
Американское издание рассказало о «морском монстре» России
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Экономика
Чуркин назвал Забайкалье сухопутным островом сокровищ
Заместитель председателя правительства Забайкальского края Михаил Чуркин, комментируя работу региона с резидентами ТОР (территории опережающего развития — ред.), заявил, что Забайкалье — это сухопутный остров сокровищ, сообщается 18 мая на официальном портале региона.
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Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
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РИА Новости 17:52
Политика
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
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Экономика
Экономист уточнил, хотят ли банки заморозить вклады россиян
Банки не собираются замораживать вклады россиян, так как опасаются роста социальной напряженности.
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
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14 жителей Саянска проверяют на коронавирус
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Цивилев продлил режим самоизоляции в Кузбассе
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