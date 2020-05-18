Общество
ИзвестияВ России снизится размер ежемесячной накопительной пенсии
Месячная сумма накопительной пенсии граждан в 2021 году уменьшится. Соответствующий законопроект разработал Минтруд на основе данных Росстата об увеличении продолжительности жизни в России. Об этом рассказали «Известиям» в ведомстве.
Читать в источнике
Оценить51
с чего всё началось
Месячная сумма накопительной пенсии граждан в 2021 году уменьшится по сравнению с 2020-м. Это произойдет в результате увеличения срока выплаты накоплений до 264 месяцев, или до 22 лет — то есть на шесть месяцев больше предыдущего срока. Такой законопроект разработал Минтруд.Известия17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 21:17, Ашберн
Экономика
Около 1000 дольщиков не получат свои квартиры в срок в Барнауле
Некотрые застройщики в Барнауле не сдадут вовремя новостройки из-за кризиса, связанного с пандемией и финансовыми трудностями, замедлившими ход работ, пишет "Алтайский портал недвижимости".
Алтапресс 08:33
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия 18:20
Политика
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41
Происшествия
Фотограф из Уфы погибла в Дубае, сорвавшись со скалы
"Случилась большая беда, 15 мая в Дубае погибла Юлия Хабибуллина, фотограф из Уфы", — написала на своей странице в Facebook пользователь социальной сети Альфия Курманаева.
РИА Новости 14:05
Общество
Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Британии
Британские средства массовой информации составили рейтинг самых богатых людей страны, в него вошли трое россиян — Роман Абрамович, Михаил Фридман и Алишер Усманов.
Политика Сегодня 07:56
Экономика
Экономист уточнил, хотят ли банки заморозить вклады россиян
Банки не собираются замораживать вклады россиян, так как опасаются роста социальной напряженности.
URA.Ru вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Анастасия Ивлеева заявила, что Элджею рэп дается лучше диалога
Отечественная телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала, что ее супругу Элджею проще читать рэп, чем поддерживать диалог.
Актуальные Новости вчера в 01:01
Общество
Утвердили правила приостановки работы предприятий в регионах
Как сообщает МедиаПоток, согласно документу руководители субъектов будут направлять в Минэкономразвития проект решения о временной приостановке деятельности предприятий, которые не попали в список наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.
МедиаПоток 10:40
Футбол
В «Локомотиве» высказались об обвинениях в смерти Самохвалова
Анатолий Мещеряков, который является председателем совета директоров «Локомотива», рассказал об обвинениях в смерти 22-летнего воспитанника клуба Иннокения Самохвалова.
Bookmaker-ratings.ru 03:42
Происшествия
Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома
Посол Китая в Израиле Ду Вэй в воскресенье обнаружен мертвым на окраине Тель-Авива в доме, который занимал, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление представителя полиции.
Интерфакс 04:41
Космос
В России планируют разработать уборщика космического мусора
Предполагается, что масса буксира будет около 80 кг и при этом он сможет транспортировать спутники или космический мусор массой до 150 килограммов на высоты до 1500 километров.
РИА Новости 14 мая в 20:58
Общество
В период ограничений воздух стал чище в 7 городах — Росприроднадзор
Качество воздуха за время действия режима ограничений зафиксировано в 7 городах из 12, в которых проводился мониторинг, говорится в отчете Росприроднадзора, опубликованного 17 мая на сайте ведомства.
ИА Красная Весна 16:11
Гаджеты
Компания Microsoft начала раскрывать секреты новой версии Windows 10
Компания Microsoft допустила утечку данных, в результате которой инсайдеры рассказали новые детали о готовящемся к выпуску обновлении.
iReactor 03:55
Путешествия
Екатеринбург возглавил список Forbes. «Недооцененный город»
Екатеринбург возглавил список недооцененных российских городов, который составил американский журнал Forbes.
URA.Ru 19:49
Футбол
Чемпионат Ирана возобновится после окончания Рамадана
Чемпионат Ирана возобновится после окончания священного месяца Рамадан, сообщает Tehran Times.
Чемпионат 06:11
Политика
Вице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России
Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения.
REGNUM 11:01
Происшествия
Девушка погибла в ДТП в Корсаковском районе
АСТВ вчера в 02:44
Здоровье
Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам
Согласно документу, стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК 21:14
Авто
До премьеры раскрыли обновленный седан Volkswagen Phideon
В Сети до официальной премьеры опубликовали серию снимков обновлённой версии Phideon от Volkswagen в кузове седан.
Car.ru 04:01
Общество
Наемный медперсонал больницы в Коммунарке получил положенные выплаты
Медицинский персонал больницы в Коммунарке, работающий по договору, в полном объеме получил положенные выплаты за работу с пациентами, зараженными коронавирусом.
ТАСС 15:21
Политика
Американское издание рассказало о «морском монстре» России
Создаваемый в России экраноплан станет настоящим «морским монстром», пишет американское издание We Are the Mighty.
Известия 20:31
Общество
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 15:49
Политика
В США потребовали от Китая «не мешать» американским СМИ в Гонконге
Вашингтон, 18 мая 2020, 01:58 — REGNUM Попытки китайских властей вмешаться в деятельность американских СМИ в Гонконге могут быть истолкованы как посягательство на его автономию, говорится в заявления госсекретаря США Майка Помпео, 17 мая сообщается на странице в Twitter пресс-службы госдепа.
REGNUM 18:58
Политика
В украинском учебнике Галицию назвали родиной евреев и французов
В украинском учебнике по географии для восьмого класса, рекомендованном министерством образования и науки страны, Галицию назвали возможной родиной современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок.
Lenta.ru 12:12
Энергетика
Цены на нефть побили месячный рекорд
Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.
Lenta.ru 18:19
Экономика
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК 02:00