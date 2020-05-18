Общество

ИзвестияИзвестияВ России снизится размер ежемесячной накопительной пенсии

Месячная сумма накопительной пенсии граждан в 2021 году уменьшится. Соответствующий законопроект разработал Минтруд на основе данных Росстата об увеличении продолжительности жизни в России. Об этом рассказали «Известиям» в ведомстве.
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с чего всё началось

Возраст долгожития: размер ежемесячной накопительной пенсии снизится

Месячная сумма накопительной пенсии граждан в 2021 году уменьшится по сравнению с 2020-м. Это произойдет в результате увеличения срока выплаты накоплений до 264 месяцев, или до 22 лет — то есть на шесть месяцев больше предыдущего срока. Такой законопроект разработал Минтруд.
Известия17:01

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В Минтруда намерены снизить размер накопительной пенсии

URA.Ru16:46

Пенсионные накопления россиян снизятся в 2021-м году

Lenta.ru20:35

В РФ снизится размер ежемесячной накопительной пенсии

РЕН ТВ20:11

Ежемесячная накопительная пенсия в 2021 году снизится

Телеканал 360°19:37

«Известия»: в России уменьшится размер ежемесячной накопительной пенсии

Газета.Ru21:37

Возраст долгожития: размер ежемесячной накопительной пенсии снизится

Известия17:01

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России снизится

ИА Красная Весна15:14
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Общество

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Умерла американский режиссер Линн Шелтон

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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер и главный тренер команды Ханс-Дитер Флик стали участниками забавного эпизода в конце матча 26-го тура чемпионата Германии против «Униона».
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Две легковушки вечером воскресенья, 17 мая, столкнулись в Курганской области, в результате чего погибли шесть человек, в том числе двое детей.
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