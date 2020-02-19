Экономика
URA.RuВ России снизится уровень бедности
По данным прогноза социально-экономического развития России до 2024 года, доля бедных россиян снизится до 10,8% в текущем году. «Минэкономразвития также улучшило прогноз по снижению уровня бедности в 2021 году — с 10,8% до 9,8%», — пишет RNS. К 2024 году уровень бедности снизится до 6,6%.
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