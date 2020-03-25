Коронавирус
Тульские ИзвестияВ России снизят до 15% страховые взносы для бизнеса
В качестве одной из мер поддержки предлагается снижение страховых взносов до 15%. Речь идет о тех работниках, чья заработная плата превышает МРОТ. Если же зарплата находится на уровне минимального размера оплаты труда или ниже его, то страховые взносы сохраняются на уровне 30%.
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