Коронавирус

Тульские ИзвестияТульские ИзвестияВ России снизят до 15% страховые взносы для бизнеса

В качестве одной из мер поддержки предлагается снижение страховых взносов до 15%. Речь идет о тех работниках, чья заработная плата превышает МРОТ. Если же зарплата находится на уровне минимального размера оплаты труда или ниже его, то страховые взносы сохраняются на уровне 30%.
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