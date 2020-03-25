В качестве одной из мер поддержки предлагается снижение страховых взносов до 15%. Речь идет о тех работниках, чья заработная плата превышает МРОТ. Если же зарплата находится на уровне минимального размера оплаты труда или ниже его, то страховые взносы сохраняются на уровне 30%.

В России снизят до 15% страховые взносы для бизнеса

Политика Путин подписал указ о переносе голосования по Конституции Москва, 25 марта 2020, 19:28 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о переносе даты общероссийского голосования по поправкам к Конституции страны.

Здоровье Высокой смертности от коронавируса в Италии нашли новое объяснение Высокая смертность в Италии от коронавируса COVID-19 вызвана изменениями в стратегии тестирования на инфекцию и большой долей пожилых граждан, которые на момент заражения уже имели различные заболевания.

Экономика Экономисты подсчитали, что предложения Путина принесут 115 млрд рублей Предложения президента РФ Владимира Путина установить налог в размере 15% за вывод дивидендов за рубеж и ввести налог в 13% на проценты по вкладам от 1 миллиона рублей, принесут в бюджет порядка 115 миллиарда рублей.

Общество Студентов российских вузов отправят на каникулы Студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минобрнауки России.

Политика Россияне назвали важнейшую поправку в Конституцию По данным опроса ВЦИОМ, большинство граждан России считают пункт о доступности медицинского обслуживания самой важной поправкой к Конституции, сообщает Газета.ru.

Политика Путин обратится к россиянам из-за коронавируса Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал обращение главы государства Владимира Путина к согражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Общество Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.

Общество Принц Чарльз заразился новым коронавирусом У наследника британского престола 71-летнего принца Уэльского Чарльза обнаружен новый коронавирус, пишет ТАСС.

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.