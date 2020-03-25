Коронавирус

Тульские ИзвестияТульские ИзвестияВ России снизят до 15% страховые взносы для бизнеса

В качестве одной из мер поддержки предлагается снижение страховых взносов до 15%. Речь идет о тех работниках, чья заработная плата превышает МРОТ. Если же зарплата находится на уровне минимального размера оплаты труда или ниже его, то страховые взносы сохраняются на уровне 30%.
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

Путин предложил вдвое снизить страховые взносы

Росбалт09:40

«Мощнейшая помощь для бизнеса». Снижение страховых взносов спасет малых и средних предпринимателей

Телеканал 360°10:51

Путин поручил снизить ставку страховых взносов до 15%

РИА Новости10:15

Путин поручил вдвое снизить ставку страховых взносов

Московский Комсомолец09:41

Путин предложил снизить страховые взносы малому и среднему бизнесу

РБК11:28

Путин предложил вдвое снизить размер страховых взносов

Известия10:35

Путин предложил снизить страховые взносы для МСП в два раза на перспективу

REGNUM10:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 21:28, Ашберн
Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель.
RT на русском 18:52
Общество

Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
RT на русском 12:29
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным

Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Московский Комсомолец 23 марта в 11:16
Экономика

Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
РИА Новости 11:20
Энергетика

Chevron снизит капитальные расходы в 2020 году на $4 миллиарда

Американская нефтяная компания Chevron сократит капитальные расходы на $4 миллиарда в этом году и приостановит выкуп акций, передает Reuters.
Вести.Ru вчера в 11:41
Происшествия

В Магадане стая собак напала на шестилетнюю девочку

РИА Новости 20:49
Политика

На Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса

Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.
REGNUM 18:58
Авто

Появились первые снимки Lada от украинского ЗАЗ

Ранее сообщалось о том, что Renault Group Eurasia заключила с Заволжским автомобильным заводом соглашение, по которому Украине разрешили собирать автомобили Lada.
SpeedMe 01:20
Транспорт

РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России

Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
ТАСС 02:02
Политика

Соловьев призвал россиян не считать нерабочую неделю выходными днями

Российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на указ президента РФ, согласно которому следующая неделя в стране станет нерабочей, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 19:59
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Здоровье

Медики объяснили причину отсутствия коронавируса в Алтайском крае

Медицинские специалисты объяснили причину отсутствия заболевших новым коронавирусом в Алтайском крае.
Ugpressa.ru 16:49
Происшествия

В Казахстане коронавирус выявили у пациентки, приехавшей из Омска

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 25 марта, в Казахстан выявлено 79 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:40
Единоборства

Шлеменко прокомментировал вызов от Емельяненко

Ранее Емельяненко бросил вызов Шлеменко в своем Instagram, предложив сопернику бой по правилам бокса.
Lenta.ru 15:58
Шоу-бизнес

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова завели ребенка

Учитывая, что Татьяна Брухунова постит фотографии в Инстаграм с завидной регулярностью, они с Евгением Петросяном воспользовались услугами суррогатной матери.
МонаВиста вчера в 02:29
Общество

Власти Москвы готовят новые ограничительные меры из-за коронавируса

Дополнительные ограничительные меры, которые будут действовать на время нерабочей недели в Москве, могут быть представлены в четверг, 26 марта.
RT на русском 13:53
Общество

Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 над Черным морем

РБК 15:43
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
РБК 09:56
Общество

Россия готовится к «взрывной» ситуации с коронавирусом, заявил Малышев

В России готовятся к "взрывному" развитию ситуации с коронавирусом, заявил профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости 19:30
Футбол

Беленов раскритиковал уровень комментаторов «Матч ТВ»

Голкипер «Уфы» Александр Беленов раскритиковал уровень действующих российских комментаторов.
Metaratings вчера в 09:55
Происшествия

На Украине скончалась женщина с подозрением на коронавирус

Киев, 26 марта 2020, 00:00 — REGNUM Женщина, у которой был получен положительный экспресс-тест на коронавирус, скончалась в Сумской области на Украине.
REGNUM 17:00
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Футбол

Игроков «Барселоны» не устроило предложение клуба по снижению зарплат

Футболистов «Барселоны» не устроило первое предложение руководства клуба по снижению зарплат в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.
Soccer.ru вчера в 12:36
Армия и оружие

Шойгу заявил о двойном росте потенциала российской армии

Известия 04:45
Происшествия

Два пассажира судна Grand Princess умерли из-за болезни, вызванной новым коронавирусом

По меньшей мере два пассажира круизного судна Grand Princess умерли в результате заболевания, вызванного новым коронавирусом.
ТАСС 21:18
Театры

Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

Neva.Today вчера в 22:59
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

RT на русском 12:24
Общество

Владимир Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире.
Дербентские новости 10:22
Экономика

Ритейлеры допустили падение потребительского рынка до уровня XIX века

По уровню потребительского рынка Россия может вернуться к показателям XIX или начала XX века.
РИА Новости 20:17
Авто

Компания Geely начала доставлять ключи от автомобилей дронами

На помощь автопроизводителю пришли дроны. Они доставят ключи прямо к двери покупателя или же к нему на балкон.
CarsWeek.ru вчера в 08:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное