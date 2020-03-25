Коронавирус
Тульские ИзвестияВ России снизят до 15% страховые взносы для бизнеса
В качестве одной из мер поддержки предлагается снижение страховых взносов до 15%. Речь идет о тех работниках, чья заработная плата превышает МРОТ. Если же зарплата находится на уровне минимального размера оплаты труда или ниже его, то страховые взносы сохраняются на уровне 30%.
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Технологии
«Яндекс.Такси» добавило в приложение возможность доставки готовой еды
В приложении «Яндекс.Такси» появилась возможность доставки готовой еды, сообщил представитель компании.
Общество
Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели
Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
Армия и оружие
Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции
Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
Здоровье
Глава ВОЗ призвал страны мира «атаковать коронавирус»
Женева, Швейцария, 25 марта 2020, 22:23 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что странам мира не стоит ограничиваться карантином для граждан, 25 марта сообщает пресс-центр ВОЗ.
Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Кино
Появился трейлер мини-сериала «Защищая Джейкоба» с Крисом Эвансом
Экономика
Handelsblatt сообщил о «новой схватке» для «Северного потока — 2»
Германское издание Handelsblatt опубликовало материал, посвященный российскому газопроводу Северный поток — 2. Автор статьи рассказал о том, что российскому проекту придется вступить в новую схватку с многочисленными недоброжелателями.
Политика
Владимир Путин выступит с обращением к гражданам России
Президент России Владимир Путин выступит с телеобращением к гражданам.
Энергетика
Нефтяники США заявили о готовности к переговорам с Москвой и Эр-Риядом
Райан Ситтон, член комиссии властей Техаса по регулированию нефтегазового сектора сообщил, что провел переговоры с руководством ОПЕК в связи со сложившейся ситуацией на рынке нефти и может начать переговоры с Россией и Саудовской Аравией.
Общество
Собянин: почти половина москвичей фактически находится на карантине
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что почти половина москвичей фактически находятся на карантине из-за коронавируса.
Армия и оружие
Французские военные выведены из Ирака
По данным командования иракских вооружённых сил, французские войска ушли с территории Ирака, эвакуировав авиабазу международной коалиции.
Общество
Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса
Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Футбол
4 топ-клуба Бундеслиги выделят 20 млн евро для помощи другим клубам
"Бавария", дортмундская "Боруссия", "РБ Лейпциг" и "Байер" окажут финансовую помощь другим клубам Германии.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
Общество
Выплаты по больничному увеличат минимум до одного МРОТ в месяц
Президент России Владимир Путин предложил увеличить нормы выплат по листку нетрудоспособности, чтобы они были не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц, такая мера может действовать до конца текущего года.
Единоборства
Шлеменко прокомментировал вызов от Емельяненко
Ранее Емельяненко бросил вызов Шлеменко в своем Instagram, предложив сопернику бой по правилам бокса.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Транспорт
РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса
«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Политика
На Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса
Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России
В 20 регионах России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19.
Финансы
Курс рубля ускорил снижение на фоне выступления Владимира Путина
Курс рубля ускорил снижение на фоне выступления Владимира Путина. Доллар на Московской бирже превысил отметку в 79 рублей, - передает ТАСС.
Общество
Заемщики смогут уйти на «кредитные каникулы»
Президент Владимир Путин предложил установить для граждан "каникулы" по потребительским и ипотечным кредитам.
Кино
«Мстители» и «Аватар» выйдут в повторный прокат в Китае
Наука
Горчичник на грудь
Банки В 2016 году весь мир увидел на спине американского пловца и многократного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса круглые синяки, знакомые, кажется, всем, кто родился в СССР или вскоре после его развала.
Общество
Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании из-за пандемии
Великобритания, еще недавно объявившая об отказе от жестких ограничительных мер по сдерживанию распространения нового типа коронавируса COVID-19, сдалась под натиском пандемии и ввела карантин.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Музыка
Клип Little Big набрал более 45 миллионов просмотров
Видео на композицию Uno отечественного коллектива Little Big, с которой группа должна была представлять Россию на отмененном "Евровидении" этого года, менее чем за две недели только на официальном YouTube-канале смотра набрал свыше 45 миллионов просмотров.
Авто
Появились первые снимки Lada от украинского ЗАЗ
Ранее сообщалось о том, что Renault Group Eurasia заключила с Заволжским автомобильным заводом соглашение, по которому Украине разрешили собирать автомобили Lada.
Игры
Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx
Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.