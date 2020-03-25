Коронавирус

Тульские ИзвестияТульские ИзвестияВ России снизят до 15% страховые взносы для бизнеса

В качестве одной из мер поддержки предлагается снижение страховых взносов до 15%. Речь идет о тех работниках, чья заработная плата превышает МРОТ. Если же зарплата находится на уровне минимального размера оплаты труда или ниже его, то страховые взносы сохраняются на уровне 30%.
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Путин поручил вдвое снизить ставку страховых взносов

Московский Комсомолец09:41

«Мощнейшая помощь для бизнеса». Снижение страховых взносов спасет малых и средних предпринимателей

Телеканал 360°10:51

Путин поручил снизить ставку страховых взносов до 15%

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Путин предложил вдвое снизить страховые взносы

Росбалт09:40

Путин предложил вдвое снизить размер страховых взносов

Известия10:35

Снижение страховых выплат для бизнеса на карантине – «серьёзная поддержка»

REGNUM11:23
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Технологии

«Яндекс.Такси» добавило в приложение возможность доставки готовой еды

В приложении «Яндекс.Такси» появилась возможность доставки готовой еды, сообщил представитель компании.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Общество

Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели

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Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

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REGNUM 15:23
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Lenta.ru 11:46
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Появился трейлер мини-сериала «Защищая Джейкоба» с Крисом Эвансом

Игромания.ру 12:41
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Германское издание Handelsblatt опубликовало материал, посвященный российскому газопроводу Северный поток — 2. Автор статьи рассказал о том, что российскому проекту придется вступить в новую схватку с многочисленными недоброжелателями.
Политическая Экспертиза 11:23
Политика

Владимир Путин выступит с обращением к гражданам России

Президент России Владимир Путин выступит с телеобращением к гражданам.
РИА Оренбуржье 07:16
Энергетика

Нефтяники США заявили о готовности к переговорам с Москвой и Эр-Риядом

Райан Ситтон, член комиссии властей Техаса по регулированию нефтегазового сектора сообщил, что провел переговоры с руководством ОПЕК в связи со сложившейся ситуацией на рынке нефти и может начать переговоры с Россией и Саудовской Аравией.
РБК вчера в 15:09
Общество

Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 над Черным морем

РБК 15:43
Общество

Собянин: почти половина москвичей фактически находится на карантине

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что почти половина москвичей фактически находятся на карантине из-за коронавируса.
Московский Комсомолец 14:50
Армия и оружие

Французские военные выведены из Ирака

По данным командования иракских вооружённых сил, французские войска ушли с территории Ирака, эвакуировав авиабазу международной коалиции.
REGNUM 09:10
Общество

Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Ведомости 07:45
Футбол

4 топ-клуба Бундеслиги выделят 20 млн евро для помощи другим клубам

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Soccer.ru 14:23
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Общество

Выплаты по больничному увеличат минимум до одного МРОТ в месяц

Президент России Владимир Путин предложил увеличить нормы выплат по листку нетрудоспособности, чтобы они были не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц, такая мера может действовать до конца текущего года.
Интерфакс 10:07
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Шлеменко прокомментировал вызов от Емельяненко

Ранее Емельяненко бросил вызов Шлеменко в своем Instagram, предложив сопернику бой по правилам бокса.
Lenta.ru 15:58
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Транспорт

РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса

«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Коммерсантъ 03:13
Политика

На Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса

Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.
REGNUM 18:58
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России

В 20 регионах России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19.
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Финансы

Курс рубля ускорил снижение на фоне выступления Владимира Путина

Курс рубля ускорил снижение на фоне выступления Владимира Путина. Доллар на Московской бирже превысил отметку в 79 рублей, - передает ТАСС.
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Общество

Заемщики смогут уйти на «кредитные каникулы»

Президент Владимир Путин предложил установить для граждан "каникулы" по потребительским и ипотечным кредитам.
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«Мстители» и «Аватар» выйдут в повторный прокат в Китае

Газета.Ru 11:31
Наука

Горчичник на грудь

Банки В 2016 году весь мир увидел на спине американского пловца и многократного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса круглые синяки, знакомые, кажется, всем, кто родился в СССР или вскоре после его развала.
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Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании из-за пандемии

Великобритания, еще недавно объявившая об отказе от жестких ограничительных мер по сдерживанию распространения нового типа коронавируса COVID-19, сдалась под натиском пандемии и ввела карантин.
Газета.Ru вчера в 01:04
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости 12:21
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Клип Little Big набрал более 45 миллионов просмотров

Видео на композицию Uno отечественного коллектива Little Big, с которой группа должна была представлять Россию на отмененном "Евровидении" этого года, менее чем за две недели только на официальном YouTube-канале смотра набрал свыше 45 миллионов просмотров.
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Появились первые снимки Lada от украинского ЗАЗ

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Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx

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