Коронавирус
Тульские ИзвестияВ России снизят до 15% страховые взносы для бизнеса
В качестве одной из мер поддержки предлагается снижение страховых взносов до 15%. Речь идет о тех работниках, чья заработная плата превышает МРОТ. Если же зарплата находится на уровне минимального размера оплаты труда или ниже его, то страховые взносы сохраняются на уровне 30%.
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«Мощнейшая помощь для бизнеса». Снижение страховых взносов спасет малых и средних предпринимателей
Телеканал 360°вчера в 10:51
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В России ожидают роста цен на смартфоны
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Москва, 24 марта 2020, 08:19 — REGNUM Банки в России отреагировали на недавний обвал курса рубля и снижение стоимости нефти повышением ставок по ипотечным кредитам и вкладам.
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Москвичей старшего поколения обязали сидеть дома. Соблюдать изоляцию придется с 26 марта по 14 апреля.