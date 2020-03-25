Коронавирус

Тульские ИзвестияТульские ИзвестияВ России снизят до 15% страховые взносы для бизнеса

В качестве одной из мер поддержки предлагается снижение страховых взносов до 15%. Речь идет о тех работниках, чья заработная плата превышает МРОТ. Если же зарплата находится на уровне минимального размера оплаты труда или ниже его, то страховые взносы сохраняются на уровне 30%.
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Путин предложил снизить страховые взносы малому и среднему бизнесу

РБКвчера в 11:28

«Мощнейшая помощь для бизнеса». Снижение страховых взносов спасет малых и средних предпринимателей

Телеканал 360°вчера в 10:51

Снижение страховых выплат для бизнеса на карантине – «серьёзная поддержка»

REGNUMвчера в 11:23

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Московский Комсомолецвчера в 09:41

Путин предложил вдвое снизить страховые взносы

Росбалтвчера в 09:40

Путин предложил вдвое снизить размер страховых взносов

Известиявчера в 10:35

Путин поручил снизить ставку страховых взносов до 15%

РИА Новостивчера в 10:15
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 00:36, Ашберн
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют «болотистую» погоду в нерабочую неделю

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Собянин заявил о завезенном в Москву «чемодане вирусов»

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Lenta.ru вчера в 14:08
Общество

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Якутия Daily вчера в 22:43
Общество

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Российская газета вчера в 01:16
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Известия вчера в 16:00
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Татар-информ 24 марта в 23:33
Финансы

Экономист: Предложения Путина — прямое стимулирование вывода денег из банков

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Росбалт вчера в 23:59
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 12:39
Происшествия

В Бурятии выявлены два случая коронавируса

В Республике Бурятия зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ вчера в 22:41
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости 24 марта в 10:21
Происшествия

Минобороны подтвердило крушение самолета на Кубани

В среду, 25 марта, стало известно о том, что Минобороны подтвердило крушение самолета на Кубани.
Деловое.ТВ вчера в 13:09
Экономика

ВТО: спад из-за коронавируса может быть хуже кризиса 2008 года

Экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, может быть хуже мирового финансового кризиса 2008 года, заявил глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо.
РИА Новости вчера в 23:28
Происшествия

Новозеландский стрелок признался в убийстве 51 человека в мечетях

Обвиняемый в теракте в мечетях новозеландского города Крайстчерч Брентон Таррант признал свою вину в убийстве 51 человека.
РБК вчера в 21:26
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости вчера в 12:21
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Государственной думе предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:14
Общество

В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса

В Китае медиками зафиксирована первая смерть от нового вируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 17:04
Экономика

В России ожидают роста цен на смартфоны

Москва, 26 марта 2020, 02:48 — REGNUM Цены на смартфоны во втором квартале 2020 года в российской рознице могут вырасти на 10−20% из-за изменения курса доллара, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка.
REGNUM вчера в 19:48
Общество

Путин предложил ввести ипотечные каникулы для россиян

Президент России Владимир Путин предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, чей доход упадет более чем на 30%.
Газета.Ru вчера в 12:10
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Первая межзвездная комета разрушилась

Первая межзвездная комета астронома Борисова, скорее всего разрушается на части.
Газета.Ru 23 марта в 04:05
Политика

Россияне назвали важнейшую поправку в Конституцию

По данным опроса ВЦИОМ, большинство граждан России считают пункт о доступности медицинского обслуживания самой важной поправкой к Конституции, сообщает Газета.ru.
РИАМО 24 марта в 14:00
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Lenta.ru вчера в 23:03
Общество

Все школы в Челябинской области закрываются на карантин

Приостанавливается работа ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.
Миасский рабочий вчера в 11:54
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Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем

Известия вчера в 15:37
Финансы

Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти

Москва, 24 марта 2020, 08:19 — REGNUM Банки в России отреагировали на недавний обвал курса рубля и снижение стоимости нефти повышением ставок по ипотечным кредитам и вкладам.
REGNUM 24 марта в 01:19
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Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big»

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Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
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Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса

В Москве появились новые ограничения из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:28
Общество

В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica

Управление Роспотребнадзора Приморского края запретило заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa Neoromantica с 478 людьми из разных стран на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.
Российская газета вчера в 23:51
Политика

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Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
ИноСМИ вчера в 05:17
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Москвичей старшего поколения обязали сидеть дома

Москвичей старшего поколения обязали сидеть дома. Соблюдать изоляцию придется с 26 марта по 14 апреля.
Вести Подмосковья 23 марта в 02:41
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