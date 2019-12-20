Общество

RT на русскомRT на русскомВ России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, передаёт РИА Новости.
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с чего всё началось

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.
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Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Председатель совета директоров АО «Почта России» с октября 2019 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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