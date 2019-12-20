Общество
RT на русскомВ России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, передаёт РИА Новости.
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с чего всё началось
Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.РИА Новости09:23
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