Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.

с чего всё началось

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, передаёт РИА Новости.

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