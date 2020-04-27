Общество
RT на русскомВ России снизят первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 мая представить меры о снижении до 15% минимального размера первого взноса при выдаче семьям с детьми кредитов на жильё.
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Путин поручил проработать снижение первоначального взноса по ипотеке для семей с детьми
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