Общество

RT на русскомRT на русскомВ России снизят первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 мая представить меры о снижении до 15% минимального размера первого взноса при выдаче семьям с детьми кредитов на жильё.
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