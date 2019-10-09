Экономика
УралинформбюроВ России снизят прожиточный минимум
Министерство труда России предложило снизить размер прожиточного минимума. Ведомство подготовило проект соответствующего приказа. Согласно документу, прожиточный минимум на душу населения за третий квартал планируется установить в размере 11 012 рублей.
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с чего всё началось
Минтруд внес на общественное обсуждение проект приказа о величине прожиточного минимума за III квартал 2019 года. Как говорится в пояснительной записке к документу, прожиточный минимум на душу населения планируется установить в размере 11 012 рублей.Российская газетавчера в 16:50
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Министерство труда предложило снизить прожиточный минимум в III квартале 2019 года
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