Общество

RT на русскомRT на русскомВ России снизят первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 мая представить меры о снижении до 15% минимального размера первого взноса при выдаче семьям с детьми кредитов на жильё.
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Путин поручил снизить первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми

РБК04:24

Путин обозначил сроки по поручениям в Ивановской области

РИА Новости04:00

Путин поручил разработать меры снижения первого взноса по ипотеке семьям с детьми

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Путин поручил снизить первый взнос по ипотеке для семей с детьми

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В РФ проработают снижение минимального взноса по ипотеке семьям с детьми

Московский Комсомолец03:40

Путин поручил снизить первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми

Интерфакс04:23

В России снизят первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми

RT на русском04:03
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