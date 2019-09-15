Экономика
ProGorodChelny.ruВ России снова может подорожать гречка
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Пшено в ближайшее время в России станет дешевле, стоимость риса в рознице также будет снижаться, при этом цены на гречневую крупу из-за сокращения производства, скорее всего, будут постепенно расти, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:30
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Пшено подешевеет, а гречка может подорожать. Эксперты спрогнозировали изменение цен на крупы
Телеканал 360°вчера в 21:24
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Первые заморозки, «барическая пила» и холодный воздух из Арктики ждут жителей Москвы и области уже на следующей неделе.
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Один из создателей сериала «Убойная сила» погиб в ДТП под Петербургом
В Тосненском районе Ленинградской области в субботу, 14 сентября, случилось ДТП, в котором погиб художник-постановщик сериала "Убойная сила" Валерий Боковенко.
Газета.Ru вчера в 18:19
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Академик Российской академии наук Виктор Ивантер ушел из жизни в воскресенье в возрасте 83 лет.
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Lenta.ru вчера в 13:08
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Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри одержал победу над шведом Отто Валлином.
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Власти Италии выплатят по 25 тысяч евро за переезд в забытые города
Народные новости 13 сентября в 20:56
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РИА Новости вчера в 19:41
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Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу
РБК 13 сентября в 09:36
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Приговоренный к расстрелу россиянин зарезал росгвардейца
Предполагаемым убийцей 23-летнего сотрудника Росгвардии в Южно-Сахалинске (Сахалинская область) оказался 51-летний уроженец Сызрани, которого в 1995 году приговорили к смертной казни.
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Эксперты ожидают, что ЦСКА победит «Тамбов» в 9-м туре РПЛ
ODDS.ru 13 сентября в 11:46
Происшествия
СК выявил многомиллиардное мошенничество с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России по Центральному округу Москвы возбудил уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) в связи с переводом пенсионных накоплении 500 тыс. россиян в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), пишет «Коммерсант».
Rambler News Service 13 сентября в 05:53
Религия
Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ
Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.
Lenta.ru вчера в 08:37
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Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК вчера в 11:59
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Gigabyte готовит изогнутый монитор Aorus CV27Q с частотой 165 Гц
Компания Gigabyte готовит к выходу в продажу изогнутый игровой монитор Aorus CV27Q.
Игромания.ру 13 сентября в 15:58
Армия и оружие
Российские С-400 едва не сбили израильские истребители
Сообщается о том, что экипажи истребителей ВВС Израиля проигнорировали предупреждение от российских военных лётчиков и попытались нанести удары по Сирии, однако, после того, как Россия привела системы С-400 в полную боевую готовность, самоуверенность израильских лётчиков мгновенно исчезла – они изменили курс и вернулись на места своего базирования.
Avia.pro вчера в 20:02
Гаджеты
В AMD рассказали о планах на ближайшие годы
Компания AMD опубликовала для своих инвесторов дорожную карту, в которой показала планы на ближайшие три года на тему видеокарт и процессоров.
Игромания.ру 04:34
Происшествия
В Якутии пропал вертолёт с тремя людьми на борту
Пилот вертолёта Eurocopter перестал выходить на связь в Оймяконском районе Якутии, на борту воздушного судна находятся три человека.
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Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
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Политика
В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Происшествия
Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов
Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 18:18
Здоровье
В Челябинской области массово уволились сотрудники скорой помощи
Из-за низкой зарплаты решили уволиться сразу пять сотрудников станции скорой помощи в Октябрьском районе Челябинской области.
Ридус 13 сентября в 10:18
Происшествия
В Ангарске при взрыве газа в доме пострадали 12 человек
РИА Новости 04:53
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение судно ВМС США
Черноморский флот начал сопровождение быстроходного военно-транспортного корабля Yuma Военно-морских сил США, зашедшего в субботу в Черное море.
Известия 03:39
Футбол
Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
Российская газета вчера в 13:59
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 13 сентября в 05:33