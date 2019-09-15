Экономика

ProGorodChelny.ruProGorodChelny.ruВ России снова может подорожать гречка

Эксперты дали прогноз стоимости популярных в России круп.
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с чего всё началось

Эксперты дали прогноз по ценам на популярные крупы

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Пшено в ближайшее время в России станет дешевле, стоимость риса в рознице также будет снижаться, при этом цены на гречневую крупу из-за сокращения производства, скорее всего, будут постепенно расти, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.
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