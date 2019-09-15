Экономика
ProGorodChelny.ruВ России снова может подорожать гречка
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Пшено в ближайшее время в России станет дешевле, стоимость риса в рознице также будет снижаться, при этом цены на гречневую крупу из-за сокращения производства, скорее всего, будут постепенно расти, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:30
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Пшено подешевеет, а гречка может подорожать. Эксперты спрогнозировали изменение цен на крупы
Телеканал 360°вчера в 21:24
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:44, Вашингтон
Шоу-бизнес
Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
Газета.Ru 06:21
Политика
Авен поспорил с Путиным об изжившей себя либеральной идее
В июньском интервью Путин указывал, что западные партнеры России признали некоторые элементы либеральной идеи нереалистичными.
РБК 09:29
Общество
Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью
Главная медицинская комиссия решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов — 60-летнего Федора Юрчихина.
РБК вчера в 23:59
Происшествия
В Свердловской области автомобиль утонул в реке
РИА Новости 10:28
Энергетика
Рейтер: у Эр-Рияда могут уйти недели на восстановление поставок нефти
Государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco могут потребоваться недели на восстановление поставок нефти после атак беспилотников на ее объекты, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 08:04
Происшествия
В колонии в Курганской области убили заключенного
Заключенный убит в исправительной колонии №2 в поселке Просвет Кетовского района Курганской области.
ТАСС 03:52
Здоровье
Персонал скорой помощи Петрозаводска начал итальянскую забастовку
Фельдшеры и водители станции скорой медицинской помощи Петрозаводска в воскресенье заявили о начале итальянской забастовки из-за низкого уровня зарплат.
ТАСС 08:54
Политика
Глава «Ростеха» допустил возможность ребрендинга SSJ-100
Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов допустил возможность переименования самолёта Sukhoi Superjet 100.
REGNUM 10:14
Происшествия
Капитан полиции насмерть сбила россиянина по пути на работу
Пресс-секретарь УМВД отметил, что капитан полиции — сотрудница территориального ОВД — на Nissan Terrano ехала на работу, в ее крови не были обнаружены следы алкоголя.
Lenta.ru 09:48
Хоккей
Торпедо — Авангард 1:0 (2-й период)
Сегодня, 15 сентября, омский "Авангард" встретится с "Торпедо" на арене в Нижнем Новгороде. Матч начнётся в 20:00 по омскому времени.
12 Канал Омск 03:19
Гаджеты
«Умные» очки Huawei EyeWear поступили в продажу
"Умные" очки EyeWear совместно разработанные компаниями Huawei и Gentle Monster, наконец поступили в продажу.
Дни24 вчера в 19:00
Политика
В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Авто
Бюджетные модели Datsun получили вариатор
Модели бюджетного сегмента Datsun GO и GO + от Nissan появились на мировом рынке ещё пять лет назад и изначально пользовались популярностью, но затем уровень продаж начал снижаться, что производитель связывает с появлением более конкурентоспособных автомобилей аналогичных классов.
Актуальные Новости 00:59
Политика
Жириновский рассказал о «достойном конце Украины»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у России есть единственный способ остановить американизацию Украины.
РИА Новости 08:50
Кино
Железный человек появится в новом фильме Marvel «Черная вдова»
Согласно информации Comic Book, в фильме Marvel «Чёрная вдова» может быть несколько эпизодов с Дауни-младшим и Железным человеком, несмотря на то, что гибель последнего видели в последней части «Мстителей».
iReactor 10:04
Политика
Министр юстиции Франции поддержала предоставление убежища Сноудену
Министр юстиции Франции Николь Беллубе сочла целесообразным предоставление ее страной убежища бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену.
Известия 08:28
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Армия и оружие
Потопить «Огайо». Россия испытывает новейший противолодочный комплекс
Универсальный, точный, мощный — государственные испытания перспективного ракетного противолодочного комплекса "Ответ" завершатся в 2020-м.
РИА Новости 13 сентября в 01:00
Происшествия
Семь человек погибли в ДТП с автобусом в Ярославской области
В результате аварии с пассажирским автобусом ПАЗ в Ярославской области погибли семь человек, пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
РБК вчера в 04:54
Политика
Глава Бурятии выступил перед протестующими против результатов выборов мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов посоветовал участникам митинга, выступающим против результатов выборов главы Улан-Удэ, обратиться со своими претензиями в правоохранительные органы.
Интерфакс 09:28
Общество
Радикалы избили участников гей-парада в Харькове
Радикалы заявили, что все жители Харькова разделяют их ценности. Ранее гей-парады проходили в Киеве.
Взгляд.ру 07:59
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 13 сентября в 08:16
Происшествия
Пассажирский Як-42 сел в Красноярске из-за отказа двигателя
Пассажирский самолет Як-42 приземлился в аэропорту Красноярска из-за технической неисправности.
РБК 02:24
Шоу-бизнес
Леди в черном: Лорак поддержала тренд на стиль монохром
Исполнительница примерила ультракороткое черное платье и косуху с большим количеством золотых цепей.
Телепрограмма 03:59
Кино
Этот фильм навсегда изменил кино. Теперь «Матрица» возвращается
Lenta.ru 13 сентября в 17:05
Шоу-бизнес
Волочкова показала Малахову танец, который готовила для свадьбы Собчак
Волочкова показала Малахову танец, который готовила для свадьбы Собчак Экс-балерина все-таки перевоплотилась в умирающего лебедя.
Экспресс газета 10:19
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах
Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК 13 сентября в 07:35
Политика
Киев отказался от полной амнистии участников конфликта в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не собираются реализовывать пункт Минских соглашений, касающийся предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 16:38
Спорт
Пловчиху лишили золота, дисквалифицировав из-за открытого купальника
На Аляске была дисквалифицирована пловчиха из Британии. Судьи сочли, что девушка выступала в слишком открытом купальнике.
ToDay News Ufa 13 сентября в 16:32