МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В России с первого января вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.

с чего всё началось

Россиянам с 1 января 2020 года ограничат предельный долг по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер задолженности по ссудам на срок до года не сможет быть больше самого долга более чем в 1,5 раза. Соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал в конце прошлого года.

В России ограничат максимальный размер долга по кредитам

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