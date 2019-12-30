Экономика
Lenta.ruВ России ограничат максимальный размер долга по кредитам
Россиянам с 1 января 2020 года ограничат предельный долг по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер задолженности по ссудам на срок до года не сможет быть больше самого долга более чем в 1,5 раза. Соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал в конце прошлого года.
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с чего всё началось
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В России с первого января вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.РИА Новостивчера в 01:41
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