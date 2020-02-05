Экономика
АМИТЕЛВ России снова подорожают автомобили
В этом году рост цен на автомобили по сравнению с 2019 годом может превысить уровень инфляции. Тем самым цены на машины вырастут на 2-3%, сообщает РБК, ссылаясь на слова председателя автодилерской группы "Авилон" Андрея Павловича.
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Футбол
«Тоттенхэм» победил «Саутгемптон» в переигровке матча Кубка Англии
Лондонский "Тоттенхэм" одержал победу над "Саутгемптоном" в переигровке матча 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
Гаджеты
Дорогой Samsung Galaxy 20 Ultra показали на первых фото в Сети
Смартфон выполнен в новом дизайне, а на задней панели имеется большой блок камеры, где модули разместили в два ряда.
Политика
Сенат США оправдал Трампа по первой статье обвинения
Сенат США счел американского лидера Дональда Трампа невиновным по первой статье обвинения в деле об импичменте, сообщает агентство Reuters.
Политика
Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале «1+1»
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов призвал "не спекулировать фактами" в связи с обысками на телеканале "1+1" и заявил, что речь об ущемлении свободы слова не идет.
Армия и оружие
В США испугались атак России на американские корабли в портах
У России и Китая есть возможность атаковать корабли Военно-морских сил США, пока они еще находятся в портах, заявил американский вице-адмирал, командующий совместными силами НАТО в Норфолке Эндрю Льюис.
Происшествия
Один человек погиб при жёсткой посадке самолёта в Стамбуле
Один человек погиб в результате жёсткой посадки самолёта в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен, передаёт телеканал NTV со ссылкой на Минздрав Турции.
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
Энергетика
Турция сократила поставки российского газа на 40%
Турецкое правительство в 2019 году снизило поставки российского газа на 40%. Импорт голубого топлива упал примерно на 10%.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 оказался дороже, чем ожидалось
Предполагается, что Xiaomi Mi 10 с 12/256 ГБ выйдет в виде специальной версии.
Общество
Власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе
Ранее в администрации города сообщили, что обсуждают вопрос об ограничении подачи воды в Симферополе.
Футбол
WADA назвало условия недопуска сборной России на ЧМ-2022 по футболу
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило отстранение сборной РФ на чемпионате мира по футболу в 2022 году, если Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно лишит статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Общество
Счетная палата оценила работу правительства
Стратегический аудит СП проводила по данным 2017–2018 годов и трех кварталов 2019 года, и его результаты относятся к прежней структуре и составу правительства Дмитрия Медведева, однако решать, являются ли выявленные проблемы помехой для работы, предстоит новому кабинету министров: отчет СП ляжет на стол Михаила Мишустина и будет направлен в Госдуму и Совет федерации.
Армия и оружие
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии
Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии.
Общество
В Уссурийске трехлетнюю девочку бабушка поселила в загоне с козлятами
В ведомстве рассказали, что детская спальня была обустроена по соседству с помещением, в котором хозяйка фермы содержала телят и козлят, а также хранила мешки с кормом для животных и ветеринарные препараты.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»
Политика
Украина отказалась восстанавливать подачу воды в Крым
Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма, заявил в Facebook так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.
Армия и оружие
США, Франция и Великобритания запросили заседание Совбеза ООН по Сирии
Позапрошлой ночью турецкие военные в регионе подверглись артобстрелу сирийских правительственных сил.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Шоу-бизнес
Певица МакSим попала в больницу
Накануне Соколова сообщила о том, что МакSим (Марина Абросимова) приняла решение временно покинуть сцену из-за проблем со здоровьем после ДТП, в которое певица попала в прошлом году.
Киберспорт
Blizzard извинилась за провальный релиз Warcraft III: Reforged
Warcraft III: Reforged - это ремейк одной из самых известных и популярных стратегий в реальном времени и ее дополнительной кампании The Frozen Throne.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте в коротких шортах показала стройные ноги
На фотографии Кристина запечатлена в мини-шортах и воздушной блузке.
Наука
Американские врачи рекомендовали сократить употребление мяса
Шоу-бизнес
Петросян назвал размер своей пенсии
Финансы
Аналитики предсказали нулевой рост прибыли банков в 2020 году
Подробнее о перспективах банковского сектора России в 2020 году читайте в материале "РБК Pro" Доналоговая прибыль российских банков резко сокращалась в 2015 и 2017 годах, следует из статистики ЦБ.
Культура
У Ксении Собчак появится свое шоу на «Первом канале»
Соведущим Собчак по шоу «Док – Ток» станет Александр Гордон.
Экономика
Мишустин назвал меры, которые позволят увеличить темпы роста ВВП
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что расширение потребительского спроса с помощью социального пакета, а также ряд других мер, которые планирует предпринимать правительство, позволят уже по итогам этого года добиться увеличения темпов роста ВВП.