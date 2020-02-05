Экономика

АМИТЕЛАМИТЕЛВ России снова подорожают автомобили

В этом году рост цен на автомобили по сравнению с 2019 годом может превысить уровень инфляции. Тем самым цены на машины вырастут на 2-3%, сообщает РБК, ссылаясь на слова председателя автодилерской группы "Авилон" Андрея Павловича.
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Эксперт предрек скорое падение автомобильного рынка в России

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Автомобильный рынок в России упадет

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Эксперты предупредили о новом падении автомобильного рынка в России

РБК04:12
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«Тоттенхэм» победил «Саутгемптон» в переигровке матча Кубка Англии

Лондонский "Тоттенхэм" одержал победу над "Саутгемптоном" в переигровке матча 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
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Смартфон выполнен в новом дизайне, а на задней панели имеется большой блок камеры, где модули разместили в два ряда.
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Политика

Сенат США оправдал Трампа по первой статье обвинения

Сенат США счел американского лидера Дональда Трампа невиновным по первой статье обвинения в деле об импичменте, сообщает агентство Reuters.
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Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов призвал "не спекулировать фактами" в связи с обысками на телеканале "1+1" и заявил, что речь об ущемлении свободы слова не идет.
РИА Новости 15:59
Армия и оружие

В США испугались атак России на американские корабли в портах

У России и Китая есть возможность атаковать корабли Военно-морских сил США, пока они еще находятся в портах, заявил американский вице-адмирал, командующий совместными силами НАТО в Норфолке Эндрю Льюис.
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Один человек погиб при жёсткой посадке самолёта в Стамбуле

Один человек погиб в результате жёсткой посадки самолёта в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен, передаёт телеканал NTV со ссылкой на Минздрав Турции.
RT на русском 15:07
Армия и оружие

Сирийская армия освободила город Саракиб, сообщил источник

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Транспорт

В России предложили ограничить использование шипованных шин

На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
РБК 10:22
Энергетика

Турция сократила поставки российского газа на 40%

Турецкое правительство в 2019 году снизило поставки российского газа на 40%. Импорт голубого топлива упал примерно на 10%.
News.ru 15:10
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 оказался дороже, чем ожидалось

Предполагается, что Xiaomi Mi 10 с 12/256 ГБ выйдет в виде специальной версии.
Astera 03:30
Общество

Власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе

Ранее в администрации города сообщили, что обсуждают вопрос об ограничении подачи воды в Симферополе.
РБК 13:40
Футбол

WADA назвало условия недопуска сборной России на ЧМ-2022 по футболу

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило отстранение сборной РФ на чемпионате мира по футболу в 2022 году, если Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно лишит статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Известия 15:26
Общество

Счетная палата оценила работу правительства

Стратегический аудит СП проводила по данным 2017–2018 годов и трех кварталов 2019 года, и его результаты относятся к прежней структуре и составу правительства Дмитрия Медведева, однако решать, являются ли выявленные проблемы помехой для работы, предстоит новому кабинету министров: отчет СП ляжет на стол Михаила Мишустина и будет направлен в Госдуму и Совет федерации.
Коммерсантъ 16:02
Армия и оружие

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии.
Мой Брянск вчера в 23:21
Общество

В Уссурийске трехлетнюю девочку бабушка поселила в загоне с козлятами

В ведомстве рассказали, что детская спальня была обустроена по соседству с помещением, в котором хозяйка фермы содержала телят и козлят, а также хранила мешки с кормом для животных и ветеринарные препараты.
Кривое-зеркало.ру 03:42
Космос

Роскосмос опубликовал фотографии Байкала с метеорологических спутников

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Вышел трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»

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Политика

Украина отказалась восстанавливать подачу воды в Крым

Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма, заявил в Facebook так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.
Московский Комсомолец 04:56
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.
Коммерсантъ 01:34
Армия и оружие

США, Франция и Великобритания запросили заседание Совбеза ООН по Сирии

Позапрошлой ночью турецкие военные в регионе подверглись артобстрелу сирийских правительственных сил.
Эхо Москвы вчера в 23:31
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Коммерсантъ 15:24
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Lenta.ru вчера в 23:31
Шоу-бизнес

Певица МакSим попала в больницу

Накануне Соколова сообщила о том, что МакSим (Марина Абросимова) приняла решение временно покинуть сцену из-за проблем со здоровьем после ДТП, в которое певица попала в прошлом году.
РИА Новости 02 февраля в 13:11
Киберспорт

Blizzard извинилась за провальный релиз Warcraft III: Reforged

Warcraft III: Reforged - это ремейк одной из самых известных и популярных стратегий в реальном времени и ее дополнительной кампании The Frozen Throne.
Российская газета вчера в 09:00
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте в коротких шортах показала стройные ноги

На фотографии Кристина запечатлена в мини-шортах и воздушной блузке.
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Наука

Американские врачи рекомендовали сократить употребление мяса

ToDay News Ufa вчера в 08:20
Шоу-бизнес

Петросян назвал размер своей пенсии

Рамблер 13:26
Финансы

Аналитики предсказали нулевой рост прибыли банков в 2020 году

Подробнее о перспективах банковского сектора России в 2020 году читайте в материале "РБК Pro" Доналоговая прибыль российских банков резко сокращалась в 2015 и 2017 годах, следует из статистики ЦБ.
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У Ксении Собчак появится свое шоу на «Первом канале»

Соведущим Собчак по шоу «Док – Ток» станет Александр Гордон.
Родной город 02:10
Экономика

Мишустин назвал меры, которые позволят увеличить темпы роста ВВП

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что расширение потребительского спроса с помощью социального пакета, а также ряд других мер, которые планирует предпринимать правительство, позволят уже по итогам этого года добиться увеличения темпов роста ВВП.
РИА Новости 08:29
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