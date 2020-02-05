Авто
Автоновости дняВ России снова подорожают автомобили
Падение спроса на новые автомобили в России к концу 2020 года может достигнуть 10%, а рост цен на них может превысить инфляцию. Об этом в среду, 5 февраля, сообщает «РБК» со ссылкой на председателя правления автодилерской группы «Авилон» Андрея Павловича.
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Общество
Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-13» приземлился в Казахстане
Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-13" приземлился в степи Казахстана, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Общество
Данные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете
Как пишет издание, объявление о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков было размещено в сети 2 февраля.
Политика
Сенат США проголосовал против импичмента Трампа
52 сенатора оправдали господина Трампа по обвинению в злоупотреблении властью, 48 поддержали обвинение.
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На центральной улице Новосибирска автомобиль въехал в толпу пешеходов
Экономика
Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса
Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.
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Новым мэром Оренбурга стал Владимир Ильиных
Новым главой Оренбурга стал Владимир Ильиных.
Происшествия
Коронавирус обнаружен еще у десяти пассажиров круизного судна в Японии
Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое сейчас находится рядом с портом Йокогама.
Происшествия
Задержан подозреваемый по делу об убийстве Япончика
28 июля 2009 года на выходе из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе Москвы Вячеслав Иваньков получил сквозное ранение брюшной полости из снайперской винтовки Драгунова калибра 7,62 мм.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Армия и оружие
Огневая мощь танка «Армата» превосходит все аналоги, заявили на УВЗ
Собеседник агентства добавил, что испытания Т-14 переходят в завершающую стадию.
Наука
Раковая терапия наделяет людей способностью видеть в темноте
Оказалось, что родопсин, светочувствительный белок сетчатки в наших глазах, взаимодействует с другим светочувствительным соединением, называемым «хлорин Е6» - важнейшим компонентом раковой терапии данного типа.
Происшествия
Никулинский суд в Москве подожгли бутылкой с зажигательной смесью
Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в одно из окон Никулинского суда Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Происшествия
Шестилетний мальчик сбежал из столичного детского сада
Выяснилось, что мальчик заскучал по родителям и, дождавшись тихого часа, решил незаметно уйти домой.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Происшествия
В министерстве образования и науки Хакасии прошли обыски
Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного после того, как в нескольких сельских районах региона не были достроены детские сады.
Здоровье
Сотрудники детской больницы в Благовещенске требуют прекратить травлю
Речь идет о многочисленных публикациях, где сказано, что многие пациенты детской больницы заразились гепатитом С из-за нарушения там эпидемиологических правил.
Здоровье
Эвакуированные из Ухани россияне не заражены коронавирусом
Отмечается, что Москва не может приступить к созданию вакцины против коронавируса, так как до сих пор не получила штамм от Китая, передает «Утро.ру».
Технологии
Уровень излучения iPhone 11 Pro оказался запредельным
По результатам тестов независимой лаборатории выяснилось, что уровень излучения iPhone 11 Pro более чем в 2 раза превышает норму, но при этом смартфон может использоваться в США.
Общество
В украинском учебнике по географии нашли карту из видеоигры
Общество
Счетная палата указала на плохое качество планирования в министерствах
Проблема заключается в том, что в самой системе стратегического планирования очень трудно увидеть центральные направления, основные цели, на достижение которых должны работать все многочисленные плановые показатели федеральных министерств.
Политика
Польша отказалась от российского угля
Речь идёт об угле любого происхождения, его Польша получала из России, Южной Америки, Колумбии, Мозамбика, США, уточнил он.
Политика
Рада отказалась отменить закон о сокращении обучения на русском языке
Парламент Украины на заседании в четверг отказался отменить закон "О полном общем среднем образовании", который позволяет существенно сократить обучение в школах на языках нацменьшинств, в том числе русском, теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.
Здоровье
В Челябинске детям с диабетом не выдают тест-полоски для глюкометра
Жители Челябинска жалуются на областной минздрав из-за того, что медики не выдают детям с сахарным диабетом тест-полоски для глюкометра, которые обязаны выделять по закону.
Политика
Фракция «Слуга народа» поддерживает продажу земли на Украине
Фракция «Слуга народа» на своем заседании сегодня, 6 февраля, поддержала голосование за важнейший для страны закон о продаже земли, заявил журналистам в кулуарах Рады один из лидеров политической силы Никита Потураев.
Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
Культура
Появились первые кадры со съемок нового сезона «Сватов»
По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
Здоровье
Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
Кино
В сети появились первые кадры со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
Жители Сан-Франциско заметили Киану Ривза со съемочной группой "Матрицы 4" на одной из улиц города.