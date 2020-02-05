Авто

Автоновости дняАвтоновости дняВ России снова подорожают автомобили

Падение спроса на новые автомобили в России к концу 2020 года может достигнуть 10%, а рост цен на них может превысить инфляцию. Об этом в среду, 5 февраля, сообщает «РБК» со ссылкой на председателя правления автодилерской группы «Авилон» Андрея Павловича.
Читать в источнике
Комментировать51

Подробнее о событии

Эксперты предупредили об очередном падении авторынка России

Тарантас Ньюсвчера в 09:14

Сообщили о новом падении российского авторынка

CarsWeek.ruвчера в 08:31

Эксперты предсказали в России новое падение авторынка

SpeedMeвчера в 06:42

В России снова подорожают автомобили

Автоновости днявчера в 06:11

Эксперт предрек скорое падение автомобильного рынка в России

VSE42.RUвчера в 05:45

Автомобильный рынок в России упадет

Lenta.ruвчера в 05:21

Эксперты предупредили о новом падении автомобильного рынка в России

РБКвчера в 04:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 05:39, Ашберн
Спорт

Чемпионку мира по гимнастике госпитализировали после попытки суицида

РБК 04:43
Общество

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-13» приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-13" приземлился в степи Казахстана, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.
РИА Новости 04:29
Общество

Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Российская газета 04:53
Общество

Данные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете

Как пишет издание, объявление о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков было размещено в сети 2 февраля.
Ведомости вчера в 22:47
Политика

Сенат США проголосовал против импичмента Трампа

52 сенатора оправдали господина Трампа по обвинению в злоупотреблении властью, 48 поддержали обвинение.
Коммерсантъ вчера в 16:32
Происшествия

На центральной улице Новосибирска автомобиль въехал в толпу пешеходов

Российская газета 00:50
Экономика

Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса

Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.
REGNUM 04 февраля в 19:16
Политика

Новым мэром Оренбурга стал Владимир Ильиных

Новым главой Оренбурга стал Владимир Ильиных.
Российская газета 05:19
Происшествия

Коронавирус обнаружен еще у десяти пассажиров круизного судна в Японии

Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое сейчас находится рядом с портом Йокогама.
Российская газета вчера в 19:37
Происшествия

Задержан подозреваемый по делу об убийстве Япончика

28 июля 2009 года на выходе из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе Москвы Вячеслав Иваньков получил сквозное ранение брюшной полости из снайперской винтовки Драгунова калибра 7,62 мм.
Коммерсантъ 04:31
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Коммерсантъ 03:51
Армия и оружие

Огневая мощь танка «Армата» превосходит все аналоги, заявили на УВЗ

Собеседник агентства добавил, что испытания Т-14 переходят в завершающую стадию.
РИА Новости 01:09
Наука

Раковая терапия наделяет людей способностью видеть в темноте

Оказалось, что родопсин, светочувствительный белок сетчатки в наших глазах, взаимодействует с другим светочувствительным соединением, называемым «хлорин Е6» - важнейшим компонентом раковой терапии данного типа.
Популярная механика 04:27
Происшествия

Никулинский суд в Москве подожгли бутылкой с зажигательной смесью

Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в одно из окон Никулинского суда Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 03:12
Происшествия

Шестилетний мальчик сбежал из столичного детского сада

Выяснилось, что мальчик заскучал по родителям и, дождавшись тихого часа, решил незаметно уйти домой.
Первый канал вчера в 23:17
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Коммерсантъ вчера в 15:24
Происшествия

В министерстве образования и науки Хакасии прошли обыски

Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного после того, как в нескольких сельских районах региона не были достроены детские сады.
Коммерсантъ 01:01
Здоровье

Сотрудники детской больницы в Благовещенске требуют прекратить травлю

Речь идет о многочисленных публикациях, где сказано, что многие пациенты детской больницы заразились гепатитом С из-за нарушения там эпидемиологических правил.
Эхо Москвы 05:03
Здоровье

Эвакуированные из Ухани россияне не заражены коронавирусом

Отмечается, что Москва не может приступить к созданию вакцины против коронавируса, так как до сих пор не получила штамм от Китая, передает «Утро.ру».
ФедералПресс 05:15
Технологии

Уровень излучения iPhone 11 Pro оказался запредельным

По результатам тестов независимой лаборатории выяснилось, что уровень излучения iPhone 11 Pro более чем в 2 раза превышает норму, но при этом смартфон может использоваться в США.
Astera вчера в 04:50
Общество

В украинском учебнике по географии нашли карту из видеоигры

Rambler News Service вчера в 07:02
Общество

Счетная палата указала на плохое качество планирования в министерствах

Проблема заключается в том, что в самой системе стратегического планирования очень трудно увидеть центральные направления, основные цели, на достижение которых должны работать все многочисленные плановые показатели федеральных министерств.
РБК вчера в 16:00
Политика

Польша отказалась от российского угля

Речь идёт об угле любого происхождения, его Польша получала из России, Южной Америки, Колумбии, Мозамбика, США, уточнил он.
REGNUM 05:10
Политика

Рада отказалась отменить закон о сокращении обучения на русском языке

Парламент Украины на заседании в четверг отказался отменить закон "О полном общем среднем образовании", который позволяет существенно сократить обучение в школах на языках нацменьшинств, в том числе русском, теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.
РИА Новости 04:56
Здоровье

В Челябинске детям с диабетом не выдают тест-полоски для глюкометра

Жители Челябинска жалуются на областной минздрав из-за того, что медики не выдают детям с сахарным диабетом тест-полоски для глюкометра, которые обязаны выделять по закону.
Znak.com вчера в 04:52
Политика

Фракция «Слуга народа» поддерживает продажу земли на Украине

Фракция «Слуга народа» на своем заседании сегодня, 6 февраля, поддержала голосование за важнейший для страны закон о продаже земли, заявил журналистам в кулуарах Рады один из лидеров политической силы Никита Потураев.
REGNUM 04:00
Политика

Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
РИА Новости 03:43
Культура

Появились первые кадры со съемок нового сезона «Сватов»

По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
ToDay News Ufa 04 февраля в 23:34
Здоровье

Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor вчера в 20:18
Кино

В сети появились первые кадры со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом

Жители Сан-Франциско заметили Киану Ривза со съемочной группой "Матрицы 4" на одной из улиц города.
Газета.Ru 05:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное