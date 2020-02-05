Авто
Автоновости дняВ России снова подорожают автомобили
Падение спроса на новые автомобили в России к концу 2020 года может достигнуть 10%, а рост цен на них может превысить инфляцию. Об этом в среду, 5 февраля, сообщает «РБК» со ссылкой на председателя правления автодилерской группы «Авилон» Андрея Павловича.
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Здоровье
Самый опасный алкогольный напиток для россиян назвал нарколог
Специалист-нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский, перечислил список алкогольных напитков, которые являются самыми опасными для здоровья человека.
Общество
Украинский боксер Усик ответил стихами на сравнения с обезьяной
Украинский боксер Александр Усик в Instagram ответил стихами на оскорбления в свой адрес.
Происшествия
Коронавирус у россиян на лайнере в Японии не обнаружили
Технологии
В генуэзской крепости Балаклавы нашли древний оружейный арсенал
В одной из башен генуэзской крепости Чембало в Балаклаве нашли средневековый оружейный инвентарь.
Происшествия
В стамбульском аэропорту потерпел крушение самолет
В аэропорту Стамбула имени Сабихи Гекчен потерпел крушение самолет, сообщает CNN Turk.
Общество
Корабль «Союз МС-13» отстыковался от МКС и возвращается на Землю
Корабль "Союз МС-13" с россиянином Александром Скворцовым, американкой Кристиной Кук и итальянцем Лукой Пармитано отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП).
Кино
Опубликован трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»
В сети появился первый трейлер сиквела «Миньоны: Грювитация». История расскажет о первых злодеяниях маленького Грю.
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Шоу-бизнес
После скандала с дочерью Любовь Успенская находилась на грани инсульта
Знаменитая российская певица Любовь Успенская после скандала с дочерью находилась на грани инсульта.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Политика
В Мосгордуму внесли проект амнистии осужденных после летних протестов
Депутаты от парламентской оппозиции внесли в Мосгордуму проект амнистии к 75-летию Победы, в который включили осужденных за неоднократные нарушения на митингах и за преступления, совершенные в ходе летних протестов.
Экономика
Лед тронулся: в России введут налоговые стимулы для освоения Арктики
Правительство одобрило пакет законопроектов о налоговых стимулах для инвесторов, которые планируют проекты в Арктике.
Армия и оружие
Президент Турции поставил Москве и Дамаску военный ультиматум по Сирии
Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил Москве и Дамаску о военном ультиматуме по Сирии.
Происшествия
Под Красноярском столкнулись 29 автомобилей
Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.
Общество
Данные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете
Как пишет издание, объявление о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков было размещено в сети 2 февраля.
Происшествия
В Петербурге сотрудника районной администрации заподозрили во взятке
Сотрудник администрации Калининского района Петербурга задержан по подозрению в получении взятки в размере 8 миллионов рублей от гендиректора фирмы за подписание актов ремонтных работ в школах, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Политика
Трамп отреагировал на провал попытки импичмента в Сенате США
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал провал попытки импичмента в Сенате США.
Происшествия
Неизвестный бросил «коктейль Молотова» в здание Никулинского суда
Неизвестный бросил бутылку с неустановленной смесью в здание Никулинского суда в Москве, после чего началось возгорание.
Экономика
Австрийская компания вложила в «Северный поток-2» 113 млн евро
Австрийская OMV в 2019 году вложила в строительство «Северного потока-2» 113 млн евро, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Два человека погибли в результате схода поезда с рельсов в Италии
В результате инцидента погибли два машиниста, еще 27 человек пострадали, сообщает RaiNews24.
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Армия и оружие
Адмирал прокомментировал заявление об угрозе российских подлодок
Ранее вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис предупредил, что восточное побережье Америки больше не является безопасным убежищем из-за российских подлодок, сообщалось на портале The Drive.
Общество
В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Айдар Акаев
В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар, сообщили "24.kg" и "Акипресс" близкие семьи.
Футбол
Тихонов – в редакции «Чемпа». Про Романцева, «Спартак», Карреру и зло российского футбола
Происшествия
В Крыму в ДТП с грузовиком погибли 3 человека
В пресс-службе МВД Крыма сообщили, что три человека скончались в результате ДТП с участием легковушки и грузовика.
Общество
В учебнике географии на Украине нашли карту из компьютерной игры
Шоу-бизнес
У актрисы Шэннен Доэрти диагностировали рак груди четвертой степени
Врачи диагностировали у брюнетки рак груди четвертой степени. Шэннен также сообщила, что думала, что болезнь отступила.