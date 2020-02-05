Падение спроса на новые автомобили в России к концу 2020 года может достигнуть 10%, а рост цен на них может превысить инфляцию. Об этом в среду, 5 февраля, сообщает «РБК» со ссылкой на председателя правления автодилерской группы «Авилон» Андрея Павловича.

В России снова подорожают автомобили

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