Авто

Автоновости дняАвтоновости дняВ России снова подорожают автомобили

Падение спроса на новые автомобили в России к концу 2020 года может достигнуть 10%, а рост цен на них может превысить инфляцию. Об этом в среду, 5 февраля, сообщает «РБК» со ссылкой на председателя правления автодилерской группы «Авилон» Андрея Павловича.
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Эксперты предупредили об очередном падении авторынка России

Тарантас Ньюсвчера в 09:14

Сообщили о новом падении российского авторынка

CarsWeek.ruвчера в 08:31

Автомобильный рынок в России упадет

Lenta.ruвчера в 05:21

В России снова подорожают автомобили

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Эксперт предрек скорое падение автомобильного рынка в России

VSE42.RUвчера в 05:45

Эксперты предсказали в России новое падение авторынка

SpeedMeвчера в 06:42

Эксперты предупредили о новом падении автомобильного рынка в России

РБКвчера в 04:12
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Самый опасный алкогольный напиток для россиян назвал нарколог

Специалист-нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский, перечислил список алкогольных напитков, которые являются самыми опасными для здоровья человека.
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Украинский боксер Усик ответил стихами на сравнения с обезьяной

Украинский боксер Александр Усик в Instagram ответил стихами на оскорбления в свой адрес.
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Коронавирус у россиян на лайнере в Японии не обнаружили

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В генуэзской крепости Балаклавы нашли древний оружейный арсенал

В одной из башен генуэзской крепости Чембало в Балаклаве нашли средневековый оружейный инвентарь.
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Происшествия

В стамбульском аэропорту потерпел крушение самолет

В аэропорту Стамбула имени Сабихи Гекчен потерпел крушение самолет, сообщает CNN Turk.
Известия вчера в 10:42
Армия и оружие

Появились кадры отражения сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску

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Общество

Корабль «Союз МС-13» отстыковался от МКС и возвращается на Землю

Корабль "Союз МС-13" с россиянином Александром Скворцовым, американкой Кристиной Кук и итальянцем Лукой Пармитано отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП).
РИА Новости 00:55
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Опубликован трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»

В сети появился первый трейлер сиквела «Миньоны: Грювитация». История расскажет о первых злодеяниях маленького Грю.
Inc-news.ru 03 февраля в 13:28
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Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
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После скандала с дочерью Любовь Успенская находилась на грани инсульта

Знаменитая российская певица Любовь Успенская после скандала с дочерью находилась на грани инсульта.
Аргументы недели вчера в 11:37
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Коммерсантъ вчера в 15:24
Политика

В Мосгордуму внесли проект амнистии осужденных после летних протестов

Депутаты от парламентской оппозиции внесли в Мосгордуму проект амнистии к 75-летию Победы, в который включили осужденных за неоднократные нарушения на митингах и за преступления, совершенные в ходе летних протестов.
Интерфакс 02:30
Экономика

Лед тронулся: в России введут налоговые стимулы для освоения Арктики

Правительство одобрило пакет законопроектов о налоговых стимулах для инвесторов, которые планируют проекты в Арктике.
Известия 03 февраля в 10:28
Армия и оружие

Президент Турции поставил Москве и Дамаску военный ультиматум по Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил Москве и Дамаску о военном ультиматуме по Сирии.
Avia.pro вчера в 19:01
Происшествия

Под Красноярском столкнулись 29 автомобилей

Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.
REGNUM 00:38
Общество

Данные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете

Как пишет издание, объявление о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков было размещено в сети 2 февраля.
Ведомости вчера в 22:47
Происшествия

В Петербурге сотрудника районной администрации заподозрили во взятке

Сотрудник администрации Калининского района Петербурга задержан по подозрению в получении взятки в размере 8 миллионов рублей от гендиректора фирмы за подписание актов ремонтных работ в школах, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 03:41
Политика

Трамп отреагировал на провал попытки импичмента в Сенате США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал провал попытки импичмента в Сенате США.
Взгляд.ру вчера в 17:32
Происшествия

Неизвестный бросил «коктейль Молотова» в здание Никулинского суда

Неизвестный бросил бутылку с неустановленной смесью в здание Никулинского суда в Москве, после чего началось возгорание.
РБК 03:07
Экономика

Австрийская компания вложила в «Северный поток-2» 113 млн евро

Австрийская OMV в 2019 году вложила в строительство «Северного потока-2» 113 млн евро, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 03:41
Происшествия

Два человека погибли в результате схода поезда с рельсов в Италии

В результате инцидента погибли два машиниста, еще 27 человек пострадали, сообщает RaiNews24.
Российская газета 02:47
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru 04 февраля в 03:21
Общество

Из-за метели закрыта часть трассы М-4 «Дон» в Ростовской области

REGNUM 00:50
Армия и оружие

Адмирал прокомментировал заявление об угрозе российских подлодок

Ранее вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис предупредил, что восточное побережье Америки больше не является безопасным убежищем из-за российских подлодок, сообщалось на портале The Drive.
РИА Новости 03:10
Общество

В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Айдар Акаев

В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар, сообщили "24.kg" и "Акипресс" близкие семьи.
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Футбол

Тихонов – в редакции «Чемпа». Про Романцева, «Спартак», Карреру и зло российского футбола

Чемпионат вчера в 01:00
Происшествия

В Крыму в ДТП с грузовиком погибли 3 человека

В пресс-службе МВД Крыма сообщили, что три человека скончались в результате ДТП с участием легковушки и грузовика.
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В учебнике географии на Украине нашли карту из компьютерной игры

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У актрисы Шэннен Доэрти диагностировали рак груди четвертой степени

Врачи диагностировали у брюнетки рак груди четвертой степени. Шэннен также сообщила, что думала, что болезнь отступила.
Lisa.ru вчера в 01:25
Шоу-бизнес

Дарья Мороз рассказала, что их развод с Богомоловым не связан с Собчак

ИнфоСМИ 03:41
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