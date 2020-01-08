Общество
The Penza PostВ России снова разрешили курить в аэропортах
8 января 2020 года, в среду, вступил в силу закон, разрешающий курить в российских аэропортах. Для этого оборудуют специальные комнаты, оснащенные вентиляцией и непрозрачными стенами.
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с чего всё началось
В тексте законопроекта, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что в комнатах для курения будут непрозрачные стены, также их обязаны будут оснастить вентиляцией.Lenta.ruвчера в 16:34
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Возвращение курилок в аэропорты, новый альбом Гарри Стайлза и другие новости утра
Афиша Daily04 января в 19:01
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Происшествия
Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован
Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
Общество
В Роскачестве назвали самые качественные российские товары
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Глава Пентагона заявил о намерении США «положить конец» войне с Ираном
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Армия и оружие
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В Твери скончалась женщина, пострадавшая при хлопке газа
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Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
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В Москве водитель такси избил 14-летнего подростка.
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Сына сатирика Михаила Жванецкого избили в Москве, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
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Общество
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В Казахстане ребенок погиб в результате взрыва газа в жилом доме
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Авто
Компания Sony презентовала электромобиль Vision-S
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В Тегеране разбился украинский лайнер – погибли 180 человек
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В Сети появились первые фото прототипа внедорожника Aurus Komendant
Закамуфлированный тестовый прототип внедорожника российского люксового бренда заметили где-то в Скандинавии.