Общество

The Penza PostThe Penza PostВ России снова разрешили курить в аэропортах

8 января 2020 года, в среду, вступил в силу закон, разрешающий курить в российских аэропортах. Для этого оборудуют специальные комнаты, оснащенные вентиляцией и непрозрачными стенами.
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с чего всё началось
В тексте законопроекта, опубликованном на официальном портале
 правовой информации, говорится, что в комнатах для курения будут непрозрачные стены, также их обязаны будут оснастить вентиляцией.
Lenta.ruвчера в 16:34

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В аэропортах России снова разрешили курить

URA.Ruвчера в 22:19

В российские аэропорты вернутся «курилки»

Живая Кубань06 января в 04:10

В российских аэропортах снова разрешили курить

Lenta.ruвчера в 16:34

В российские аэропорты возвращаются курительные комнаты. Соответствующий закон сегодня вступил в силу

Эхо Москвывчера в 16:03

В российские аэропорты возвращаются курилки

Комсомольская правдавчера в 20:58

В российские аэропорты возвратили курилки

МОЁ! Оnline Воронеж05 января в 08:06

Возвращение курилок в аэропорты, новый альбом Гарри Стайлза и другие новости утра

Афиша Daily04 января в 19:01
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Происшествия

На борту разбившегося в Иране украинского лайнера было 176 человек

Rambler News Service 01:43
Армия и оружие

Израиль ответил на угрозы Ирана ударить по Хайфе

Израильский город может попасть под удар, если страна окажет помощь США для атаки против Ирана, следовало из заявления иранского Корпуса стражей исламской революции.
РБК 05:13
Кино

Кэмерон показал, как будет выглядеть новый «Аватар»

Режиссер Джеймс Кэмерон впервые показал, как будут выглядеть новые фильмы франшизы "Аватар".
Газета.Ru 03:11
Хоккей

Ковальчук отдал передачу в дебютной игре за «Монреаль»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» дома потерпели поражение от «Виннипег Джетс» со счетом 2:3. В составе победителей отличились Джош Морриси с передач Николая Элерса и Блейка Уилера на 22-й минуте, сам Элерс в меньшинстве с передачи Уилера на 25-й минуте и Эндрю Копп на 51-й минуте.
Нева Спорт вчера в 02:24
Армия и оружие

В Иране пообещали дать пропорциональный ответ на все атаки США

Руководитель ведомства подчеркнул, что при атаке на военную базу США в Ираке были использованы ракеты малого радиуса действия.
News.ru 05:20
Политика

Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 09:13
Происшествия

В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе

Российская газета 06 января в 20:42
Здоровье

Врач Елена Соломатина назвала продукты для борьбы с раком желудка

Врач рассказала о продуктах, которые помогают при борьбе с болезнями желудка.
OAnews 06 января в 10:36
Политика

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком

"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
ТАСС 03:31
Политика

В Латвии признали зависимость Прибалтики от США в отношениях с Россией

Недружественное отношение Латвии и всей Прибалтики в целом к России зависит от политики США.
Российская газета 04:35
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода

Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Интерфакс 06 января в 19:59
Авто

Названы способы ускорить прогрев автомобиля зимой

Московский Комсомолец 05 января в 01:27
Происшествия

Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован

Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
РИА Новости 03:00
Общество

В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Российская газета 01:55
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил о намерении США «положить конец» войне с Ираном

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США не стремятся начинать военное противостояние с Ираном.
Народные новости вчера в 17:38
Армия и оружие

Трамп отреагировал на удар Ирана по американским базам в Ираке

Американский лидер Дональд Трамп в Twitter прокомментировал атаку Ирана по двум американским военным объектами в Ираке и заявил, что «все хорошо».
Аргументы и Факты вчера в 23:15
Футбол

«Динамо» подтвердило трансфер Скопинцева из «Краснодара»

«Динамо» объявило о трансфере защитника «Краснодара» Дмитрия Скопинцева.
Metaratings вчера в 03:00
Происшествия

В Твери скончалась женщина, пострадавшая при хлопке газа

2 января из-за утечки газа в квартире произошел хлопок. Супруги, проживающие в квартире, получили травмы и ожоги различной степени тяжести.
Караван Ярмарка 04:01
Общество

Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Известия вчера в 10:48
Происшествия

В Москве таксист избил подростка

В Москве водитель такси избил 14-летнего подростка.
Газета.Ru 04:59
Происшествия

Сына сатирика Жванецкого избили в Москве

Сына сатирика Михаила Жванецкого избили в Москве, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 04:55
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
РБК 04:32
Армия и оружие

Нетаньяху пообещал «сокрушительный удар» в случае атаки на Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что каждого, кто осмелится напасть на Израиль, ждет сокрушительный удар.
Московский Комсомолец 05:08
Общество

Онищенко предложил сократить новогодние каникулы

Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищено снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.
Российская газета вчера в 20:52
Происшествия

В Казахстане ребенок погиб в результате взрыва газа в жилом доме

Десятилетний ребенок скончался, еще семь человек, включая троих детей, получили травмы и госпитализированы после хлопка газовоздушной смеси в городе Каскелен Алма-Атинской области Казахстана, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД страны Нурсултан Нурахметов.
РИА Новости 04:24
Политика

Зеленский поручил возбудить уголовное дело из-за крушения лайнера

РБК 04:28
Авто

Компания Sony презентовала электромобиль Vision-S

В рамках международной выставки Consumer Electronic Show представители компании Sony презентовали электромобиль Vision-S.
Anonsens вчера в 01:39
Футбол

Главный тренер «Малаги» отстранен от работы из-за скандального видео

NewInform вчера в 19:04
Происшествия

В Тегеране разбился украинский лайнер – погибли 180 человек

Твой Континент 01:37
Авто

В Сети появились первые фото прототипа внедорожника Aurus Komendant

Закамуфлированный тестовый прототип внедорожника российского люксового бренда заметили где-то в Скандинавии.
Тарантас Ньюс 04:46
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