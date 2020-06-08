Экономика
КоммерсантъСнятие наличных стало самой непопулярной операцией по картам
Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по банковским картам в первом квартале, следует из статистического бюллетеня ЦБ (.pdf), который проанализировал РБК. Чаще выполнялись в том числе переводы по картам и безналичные платежи.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Снятие наличных с банковских карт стало самой непопулярной операцией с «пластиком» и уступило в объемах не только переводам по картам, но и безналичным платежам, следует из статистического бюллетеня ЦБ, в котором представлены данные по операциям с банковскими картами за первый квартал 2020 года.РБКвчера в 23:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 05:21, Ашберн
Общество
За сутки 115 жителей Тульской области заболели коронавирусом
7 июня региональный оперативный сообщил о том, что за сутки в Тульской области зарегистрировано еще 115 новых случаев заражения COVID-19.
Тульские Известия вчера в 03:42
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
Культура
В Турции назвали самых популярных за рубежом турецких актеров
Что происходит 06 июня в 12:08
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
Предлагается также привязать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
РИА Новости 05:08
Общество
В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.
Газета.Ru 04:34
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП
Автоновости дня вчера в 04:07
Авто
Российскую Kia Optima переименуют и оснастят новым мотором
Компания Kia переименует модель Optima в России -- автомобиль будут продавать под индексом K5, как на южнокорейском и китайском рынках.
Motor 03:32
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
Общество
«Агора» потребовала реформировать антинаркотическое законодательство
По мнению сотрудников организации, российские правоохранители до сих пор не отказались от подбросов наркотиков и фальсификаций уголовных дел.
Sota.vision 05:17
Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса
При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс.
Российская газета 02:18
Общество
В центре Петербурга появится новое общественное пространство
Инвестиционно-консалтинговая компания Ales Capital совместно с Miles&Yards (автор концепции развития «Севкабель Порта») создадут новое общественное пространство во внутреннем дворе «Никольских рядов».
РБК Санкт-Петербург 05:03
Религия
Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня
Известия вчера в 18:53
Общество
Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем
Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей.
Lenta.ru вчера в 10:05
Общество
Настоятель московского храма умер из-за коронавируса
Настоятель московского храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе протоиерей Михаил Васильев умер от вызванных коронавирусом осложнений, сообщает в понедельник Telegram-канал рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 05:04
Общество
Под угрозой увольнения оказалась половина работающих россиян
Специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС пришли к выводу, что наиболее уязвимы к последствиям пандемии самозанятые граждане, а также индивидуальные предприниматели.
Live24 04:53
Шоу-бизнес
Детское фото Мерьем Узерли «взорвало» интернет
Согласно распространённому сообщению, Мерьем поделилась своим фото в девятилетнем возрасте, которое вызвало у подписчиков массу эмоций.
Rusturkey.com вчера в 23:14
Политика
Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы
Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.
REGNUM 02:15
Здоровье
189 заражений коронавирусом за сутки выявлено в Ростовской области
На 8 июня в Ростовской области у 6355 человек подтверждено заражение коронавирусом. Показатель инфицированных — 151,2 на 100 тыс. населения.
Kursk.com 04:06
Игры
RPG во вселенной «Гарри Поттера» может получить название Hogwarts: A Dark Legacy
Ролевая игра во вселенной «Гарри Поттера» будет называться Hogwarts: A Dark Legacy.
CyberSport.ru вчера в 16:59
Политика
«Коммерсантъ» узнал об уходе гендиректора «РусГидро»
Сумма контракта составила 55 млрд руб. Источники "Коммерсанта" полагают, что после ухода Шульгинова может возобновиться обсуждение перегруппировки дальневосточных активов.
РБК 04:57
Происшествия
Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве
Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47
Общество
В Берлине арестован DJ Денис Казначеев
В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
BFM.ru 01:03
Авто
УАЗ представил спецверсию УАЗ «Профи» для противопожарной службы
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода, созданная при участии и с учетом всех требований МЧС модель полностью соответствует ГОСТу, а ее производством занимается партнер УАЗа – нижегородский завод спецавтомобилей «АвтоЛИК».
Автоновости дня 02:33
Политика
Депутат Рады предложил переименовать проспект Бандеры в Киеве
«Как народный депутат Украины, предлагаю объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в проспект Флойда!» — сказано в сообщении.
REGNUM 03:18
Общество
В Калининградской области коронавирус подтвердился у одного ребёнка
О 37 новых случаях стало известно утром в понедельник. Всего в регионе 1 813 заболевших.
Клопс 04:04
Общество
Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02