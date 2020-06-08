Снятие наличных с банковских карт стало самой непопулярной операцией с «пластиком» и уступило в объемах не только переводам по картам, но и безналичным платежам, следует из статистического бюллетеня ЦБ, в котором представлены данные по операциям с банковскими картами за первый квартал 2020 года.

с чего всё началось

Что касается общего объема «карточных» операций, то он составил 23 триллиона рублей, где доля снятия всех денег составила 27,8%, процесс оплаты картами - 30,5%, доля переводов - 41,7%. В первых числах мая Центробанк зафиксировал факт повышенного спроса на бумажные деньги – его спровоцировала та неопределенность, которой характеризовались предположительные сроки самоизоляционного режима.

В России снятие наличных с банковских карт стало непопулярным

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