Экономика

Live24Live24В России снятие наличных с банковских карт стало непопулярным

Что касается общего объема «карточных» операций, то он составил 23 триллиона рублей, где доля снятия всех денег составила 27,8%, процесс оплаты картами - 30,5%, доля переводов - 41,7%. В первых числах мая Центробанк зафиксировал факт повышенного спроса на бумажные деньги – его спровоцировала та неопределенность, которой характеризовались предположительные сроки самоизоляционного режима.
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с чего всё началось

Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по банковским картам

Снятие наличных с банковских карт стало самой непопулярной операцией с «пластиком» и уступило в объемах не только переводам по картам, но и безналичным платежам, следует из статистического бюллетеня ЦБ, в котором представлены данные по операциям с банковскими картами за первый квартал 2020 года.
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В России снятие наличных с банковских карт стало непопулярным

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Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по картам

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Россияне полюбили безналичные платежи

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Устроивший стрельбу по прохожим в Москве умер в больнице

Мужчина, устроивший стрельбу из окна квартиры на юго-западе Москвы и раненый при задержании, умер в больнице.
ТАСС 03:33
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Здоровье

В Пензе рассказали, в чем причина роста внебольничных пневмоний

Александр Крымов отметил, что сейчас компьютерная томография делается во всех случаях с подозрением на пневмонию.
РИА Пензенской области 02:30
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Политика

В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве

В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
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Общество

В России выявили 8 985 новых случаев заражения коронавирусом

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Lenta.ru 03:40
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Появление огромного пятна на Солнце совпало с началом лунного затмения

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Общество

За сутки 115 жителей Тульской области заболели коронавирусом

7 июня региональный оперативный сообщил о том, что за сутки в Тульской области зарегистрировано еще 115 новых случаев заражения COVID-19.
Тульские Известия вчера в 03:42
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Общество

Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке

Русскоязычный врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке, заявил о том, что медицинские учреждения уже работают в обычном режиме, так как число зараженных коронавирусом в отделении резко уменьшилось.
Pravda.Ru 03:14
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Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
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Цымбалюк-Романовская ответила на критику своих слов о смерти Норкиной

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская резко ответила хейтерам, осудившим её за пост о смерти радиоведущей Юлии Норкиной.
News.ru вчера в 07:20
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Происшествия

В Петербурге неизвестные избили ребенка на детской площадке

РИА Новости 02:53
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Назвали нововведения, которые затронут автомобилистов летом

Названы три нововведения, которые затронут автолюбителей летом.
Тарантас Ньюс вчера в 23:33
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Происшествия

В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева

Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК вчера в 06:16
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Здоровье

Еще 240 человек в Свердловской области заболели коронавирусом

На 7 июня в Свердловской области у 7419 человек подтверждено заражение коронавирусом.
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Общество

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Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
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Армия и оружие

«Без боя не уйду». Как летчик-ас Кожедуб сбивал вражеские самолеты

ТАСС 01:15
Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

Правительство РФ обсуждает возможность ограничения зарплаты топ-менеджерам государственных компаний и госкорпораций, сообщило издание "КоммерсантЪ".
Вести.Ru 03:31
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Политика

Герхард Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»

Совет директоров "Роснефти" на заседании 5 июня переизбрал Герхарда Шрёдера своим председателем.
ТАСС 02:48
Политика

Власти обсуждают обновление госпитального флота

Вопрос поднял глава Минобороны Сергей Шойгу: министерство предложило купить в Китае два судна ро-ро (для накатных грузов) и за три года переоборудовать их в госпитальные, что в общей сложности обойдется в 8 млрд руб. Но Минпромторг настаивает на постройке судов в РФ.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Футбол

Кике Сетьен: «Месси в отличной форме и может играть»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал о состоянии нападающего Лионеля Месси.
Sports.ru вчера в 17:51
Религия

Православные христиане отмечают день Святого Духа

РИА Новости вчера в 17:57
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Армия и оружие

Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

Lenta.ru 01:00
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Пакьяо собирается баллотироваться на пост президента Филиппин

Легендарный боксер Мэнни Пакьяо хочет стать президентом Филиппин. Об этом заявил основатель компании Top Rank Promotions Боб Арум.
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Общество

Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов

Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов.
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Политика

Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы

Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.
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В Омске загорелось здание Госпиталя ветеранов войн

БК55 02:58
Экономика

Сбербанк может увеличить долю в Rambler Group

Сбербанк ведет переговоры с Александром Мамутом о снижении его доли в Rambler Group, сообщил РБК со ссылкой источники, близкие к сторонам переговоров.
Коммерсантъ вчера в 19:07
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Происшествия

Пылающую российскую нефтяную скважину потушили противотанковой пушкой

5 июня сообщалось, что глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
Lenta.ru вчера в 08:16
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Здоровье

В Прикамье выявлено ещё 68 случаев заражения коронавирусом

Пермь, 7 июня 2020, 12:36 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 7 июня, выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
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Кино

Режиссёр «Чернобыля» снимет первый эпизод The Last Of Us

Шведский режиссёр Йохан Ренк снимет пилотный эпизод экранизации видеоигры The Last Of Us.
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