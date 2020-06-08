Экономика
Live24В России снятие наличных с банковских карт стало непопулярным
Что касается общего объема «карточных» операций, то он составил 23 триллиона рублей, где доля снятия всех денег составила 27,8%, процесс оплаты картами - 30,5%, доля переводов - 41,7%. В первых числах мая Центробанк зафиксировал факт повышенного спроса на бумажные деньги – его спровоцировала та неопределенность, которой характеризовались предположительные сроки самоизоляционного режима.
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Снятие наличных с банковских карт стало самой непопулярной операцией с «пластиком» и уступило в объемах не только переводам по картам, но и безналичным платежам, следует из статистического бюллетеня ЦБ, в котором представлены данные по операциям с банковскими картами за первый квартал 2020 года.РБКвчера в 23:01
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Pravda.Ru 03:14
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Тарантас Ньюс вчера в 23:33
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Kursk.com вчера в 03:38
Общество
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Lenta.ru вчера в 21:14
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Правительство РФ обсуждает возможность ограничения зарплаты топ-менеджерам государственных компаний и госкорпораций, сообщило издание "КоммерсантЪ".
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ТАСС 02:48
Политика
Власти обсуждают обновление госпитального флота
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Коммерсантъ вчера в 17:55
Футбол
Кике Сетьен: «Месси в отличной форме и может играть»
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Sports.ru вчера в 17:51
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Православные христиане отмечают день Святого Духа
РИА Новости вчера в 17:57
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Пакьяо собирается баллотироваться на пост президента Филиппин
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Вести.Ru вчера в 15:00
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Экономика
Сбербанк может увеличить долю в Rambler Group
Сбербанк ведет переговоры с Александром Мамутом о снижении его доли в Rambler Group, сообщил РБК со ссылкой источники, близкие к сторонам переговоров.
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Lenta.ru вчера в 08:16
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В Прикамье выявлено ещё 68 случаев заражения коронавирусом
Пермь, 7 июня 2020, 12:36 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 7 июня, выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM вчера в 05:36
Кино
Режиссёр «Чернобыля» снимет первый эпизод The Last Of Us
Шведский режиссёр Йохан Ренк снимет пилотный эпизод экранизации видеоигры The Last Of Us.
News.ru 03:39