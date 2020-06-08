При общем объеме операций по картам в 23 трлн руб. доля снятия наличных составила 27,8%, оплата картами — 30,5%, переводы — 41,7%. Всего в России по итогам трех месяцев 2020 года банками было выпущено 283,9 млн карт, активными из которых являются 194,6 млн.

с чего всё началось

С января по март россияне оплатили товаров и услуг на сумму более 7 трлн рублей, а наличных сняли 6,4 трлн рублей. Объем переводов на карту превысил объем снятия наличных еще в 2018 году. В первом квартале 2020 года общий объем операций по картам составил 23 трлн руб.

Россияне отказываются от снятия наличных с карт

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