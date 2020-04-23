Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСобираемость платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%

Якушев добавил, что из-за этого может появиться определенное отставание отрасли ЖКХ, в связи с этим Минстрой готовит дополнительный антикризисный план. По данным Минстроя, общий объем задолженности в ЖКХ в начале 2020 года составлял 1,3 трлн рублей.
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с чего всё началось

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

С введением режима самоизоляции в России собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги упала, заявил в интервью телеканалу РБК министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
РБК04:12

Подробнее о событии

Собираемость платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%

Интерфакс05:32

Россияне из-за самоизоляции стали меньше платить за услуги ЖКХ

Lenta.ru07:44

Минстрой: собираемость платежей за услуги ЖКХ упала до 50%

Вести.Ru06:35

Эксперты прокомментировали идею исключить часть услуг из платежек ЖКХ

РИА Новости11:32

Собираемость платежей за ЖКУ упала на 30-50%

Российская газета05:15

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

НТВ05:00

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

РБК04:12
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 15:26, Ашберн
Авто

В России открыли автосалон новых советских автомобилей

Российская газета 01:03
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Наука

Для обсессивно-компульсивного расстройства предложили новое лечение

Исследователи из Лондонского университета королевы Марии и Университета Рохемптона в Лондоне обнаружили, что у людей, которые страдают обсессивно-компульсивным расстройством, повышается иммуномодулин в лимфоцитах.
ToDay News Ufa 11:07
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Общество

Отреставрированный памятник Жукову вернули на Манежную площадь

Коммерсантъ 12:03
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Наука

Чем питались древние охотники-собиратели, жившие в Прибалтике

Команда археологов из Йоркского университета опубликовала исследование, в котором рассказала, что охотники-собиратели, жившие в Прибалтике 7500-6000 лет назад, имели культурно различающиеся кухни.
Ридус вчера в 05:25
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Киберспорт

В Call of Duty: Modern Warfare снова пройдут бесплатные выходные

В Call of Duty: Modern Warfare вновь пройдут бесплатные выходные в мультиплеере, доступ предоставится через королевскую битву Call of Duty: Warzone.
The GEEK 14:05
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Политика

Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра Минпромторга Дмитрия Овсянникова, который ранее был исключен из партии «Единая Россия» за грубое поведение в аэропорту Ижевска.
Коммерсантъ 13:32
128
Общество

В Москве тест на коронавирус обязаны делать всем пациентам с ОРВИ

В Москве врачи обязаны делать тест на коронавирус всем пациентам с симптомами ОРВИ, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
Газета.Ru 14:42
2
Общество

Инфекционист спрогнозировал пик заражения коронавирусом в Москве

В Москве пик заражения коронавирусной инфекцией, скорее всего, придется на майские праздники.
Известия 08:24
328
Общество

Главврач записал видео из коронавирусной реанимации в Москве

РБК 10:48
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Экономика

«Ростех» поставит РЖД 15 тыс. компьютеров с российскими процессорами

Ростех поставит ОАО «Российские железные дороги» 15 тыс. компьютеров на базе процессоров отечественного производства.
Известия 11:34
1
Общество

Собянин допустил ужесточение ограничительных мер в Москве

Принятые на сегодняшний день в Москве меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией оптимальны, власти стремятся избежать сценариев с введением войск, как в других странах.
ТАСС 11:54
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Общество

В Италии число вылечившихся от коронавируса превысило новые случаи

Число вылечившихся за сутки от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, в Италии впервые превысило число заболевших.
Lenta.ru 15:08
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Происшествия

Увеличилось количество сгоревших в кузбасском селе Постниково домов

Кемерово, 23 апреля 2020, 16:39 — REGNUM В селе Постниково Ижморского района Кузбасса, по последним данным, сгорело 27 домов, в 16 из них проживали люди.
REGNUM 09:39
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Финансы

Еврокомиссия попросила страны увеличить взносы в бюджет ЕС до 2% ВВП

Страны — участницы ЕС на ближайшие два-три года должны увеличить свои взносы в бюджет союза с 1,2 до 2% ВВП, заявила на брифинге глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
РБК 15:16
Футбол

Дудек назвал Месси провокатором, а Роналду высокомерным

Бывший вратарь «Реала» Ежи Дудек в своей автобиографии раскритиковал поведение на поле нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Marca.
Sport24.ru 03:01
Общество

Меркель оценила ситуацию с коронавирусом в Германии

Германия находится в начале периода пандемии коронавируса, заявила канцлер страны Ангела Меркель в ходе своего выступления в Бундестаге.
Rambler News Service 04:31
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Наука

Корейцы придумали новый быстрый метод диагностики коронавируса

Анализы позволяют обнаружить до 100 копий РНК нового коронавируса, причем перекрестная реактивность с другими коронавирусными инфекциями не наблюдается.
ToDay News Ufa 14:51
Общество

В московском транспорте начали штрафовать за несоблюдение дистанции

Столичный департамент транспорта сообщил РИА Новости, что в общественном транспорте Москвы с 23 апреля будут штрафовать за несоблюдение социальной дистанции.
РИА Новости 14:38
362
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за коронавируса

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли объявил о необходимости обеспечить мировую продовольственную безопасность.
Стерлеград вчера в 23:00
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Происшествия

Свидетелей по делу о гибели «Боинга» в Донбассе решили скрыть

Окружной суд Гааги решил сохранить анонимность свидетелей по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе.
Lenta.ru 13:38
15
Общество

Для мусульман начался священный месяц Рамадан

Телеканал Архыз 24 14:43
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Общество

Собянин объяснил запрет на прогулки для москвичей

Как сообщил оперативный штаб, с начала этой недели в Москве выросло число пациентов, которые попадают в больницы с подозрением на коронавирус.
РБК 12:24
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Политика

Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25
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Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
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Происшествия

В Петербурге работник банка украл у пенсионера 30 миллионов рублей

В Петербурге менеджера по работе с VIP-клиентами одного из городских банков заподозрили в мошенничестве и обмане пожилого клиента, который потерял более 30 миллионов рублей.
Российская газета 11:39
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как будет восстанавливать работу общепита

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
РИА Новости 09:19
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Политика

В Госдуме предложили отменить блокировку Telegram

В Госдуме предложили отменить блокировку мессенджера Telegram.
Ведомости вчера в 16:00
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Политика

КС Молдавии приостановил получение российского кредита

Ранее парламентская оппозиция "Pro Моldоvа" попросила проверить конституционность соглашения России и Молдавии о получении последней кредита в € 200 млн. 17 апреля правительство Молдавии утвердило закон о пересмотре госбюджета из-за коронавируса.
Газета.Ru 13:21
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Игры

Исходный код CS:GO попал в открытый доступ

Исходные коды игр CS:GO и Team Fortress 2 попали в открытый доступ, они были выложены на портале 4chan.
Чемпионат вчера в 21:02
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Экономика

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5 процента

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых.
Lenta.ru 15:14
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Якушев Владимир Владимирович
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018.
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