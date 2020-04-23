Экономика
Общественное телевидение РоссииВ России собираемость платежей по ЖКХ упала на 30%
В России стали намного меньше платить за услуги ЖКХ, сообщил глава Минстроя, передает ОТР. Собираемость среди населения обвалилась на 30 процентов. Предприятия и учреждения не платят еще больше - до 50 процентов по счетам.
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с чего всё началось
С введением режима самоизоляции в России собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги упала, заявил в интервью телеканалу РБК министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.РБКвчера в 04:12
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Энергетика
Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года
Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19
Экономика
Россияне стали чаще гасить кредиты досрочно на фоне кризиса
По данным «Эквифакса», клиенты банков в марте закрыли досрочно 1,41 млн кредитов.
РБК 00:00
Общество
Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа
Сумма контракта — 11,99 млрд руб. Как пояснил Качанов, оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать в течение 12 часов и предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически.
РБК 01:30
Шоу-бизнес
В Сети осудили Башарова за публикацию видео скандала с бывшей женой
Актер и телеведущий Марат Башаров опубликовал в Instagram видео скандала с бывшей женой Елизаветой Шевырковой.
Московский Комсомолец вчера в 14:11
Финансы
Доллар на открытии торгов вырос, евро — снизился
Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов вырос на 0,10%, до 74,85 руб. Курс евро понизился на 0,31%, до 80,38 руб.
Коммерсантъ 03:11
Шоу-бизнес
Волочкова заявила, что осталась без денег
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru вчера в 06:27
Гаджеты
Найден новый способ вывести из строя iPhone на iOS 13 одним сообщением
Видимо, настал очередной такой раз, так как появилась информация о том, что найден новый способ вывести из строя iPhone на iOS 13 и iPad на iPadOS 13 одним-единственным сообщением.
Ferra 03:14
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заражённых растёт
На Украине по состоянию на утро 22 апреля подтверждено 6 592 случая заражения коронавирусом, общее число погибших от COVID-19 достигло 174.
Rusvesna.su 22 апреля в 03:16
Технологии
Обновление Windows 10 удалило файлы пользователей с рабочего стола
Ка отмечают эксперты, это типичная проблема операционной системы (ОС) Windows, которая связана с тем, что ОС загружается с временным профилем пользователя, который удаляет настройки, некоторые файлы и значки с рабочего стола.
ИА Красная Весна вчера в 15:45
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:51
Здоровье
Число зараженных коронавирусом выросло в Алтайском крае
За минувшие сутки тест показал положительный результат у восьми человек В Алтайском крае лабораторно подтвердили восемь новых случаев заболевания COVID-19.
АМИТЕЛ вчера в 02:24
Экономика
Чистая прибыль «Северстали» упала почти в шесть раз на фоне пандемии
Чистая прибыль «Северстали» в первом квартале 2020 года упала почти в шесть раз относительного аналогичного периода прошлого года — с $428 млн до $72 млн, сообщила пресс-служба компании.
РБК 02:30
Общество
Во Владимирской области выявили 42 случая заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 42, всего в регионе 381 заболевший, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:02
Политика
Власти Японии изучают информацию о состоянии здоровья Ким Чен Ына
Токио, 24 апреля 2020, 10:13 — REGNUM Власти Японии занимаются сбором и анализом информации о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына.
REGNUM 03:13
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 22 апреля в 05:25
Общество
Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса
«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
Экономика
Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлили до 1 октября
Российские банки могут перечислять пенсии на карты любых платежных систем после 1 июня, сообщил ЦБ.
Коммерсантъ 03:24
Происшествия
В Воронежской области выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом
Число жителей Воронежской области, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция, за сутки выросло с 261 до 291, среди новых пациентов есть не покидавший региона шестилетний ребенок, сообщило облправительство.
РИА Новости 03:32
Общество
В Минобрнауки РФ назвали условие для снижения платы за учёбу в вузе
Москва, 24 апреля 2020, 10:14 — REGNUM Стоимость обучения в высших учебных учреждениях России из-за перехода на дистанционную форму преподавания на фоне пандемии коронавируса может быть пересмотрена в сторону уменьшения, однако только в некоторых случаях.
REGNUM 03:14
Общество
ВОЗ отнесла девять российских вакцин против COVID-19 к перспективным
Девять российских разработок вакцин против коронавирусной инфекции включены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в перечень перспективных.
RT на русском 01:54
Армия и оружие
Минобороны получило два ракетоносца Ту-160 после модернизации
В Минобороны добавили, что машины прошли наземные испытания, а также совершили контрольный облет для подтверждения эффективности и качества выполненных работ.
ТАСС вчера в 10:41
Космос
Первая китайская миссия на Марс получила название «Тяньвэнь-1»
РИА Новости вчера в 22:58
Авто
Стартовали российские продажи обновленного Jaguar F-Type
Компания Jaguar Land Rover Россия объявила о старте продаж спорткара Jaguar F-Type 2021 модельного года, назвав цены и агрегаты.
Вести.Ru вчера в 08:04
Общество
В России выявили 5849 случаев заболевания коронавирусом
Всего в стране зарегистрировано 68 622 случаев (+9,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, отметили в штабе.
РИА Новости 03:36
Общество
Главврач больницы записал видео из реанимации с больными коронавирусом
Главврач столичной больницы №15 Валерий Вечорко записал видео из реанимации. Запись опубликовал оперштаб Москвы.
Коммерсантъ вчера в 12:43
Общество
В Ненецком АО выписали единственного пациента с коронавирусом
Нарьян-Мар, 23 апреля 2020, 19:48 — REGNUM Житель столицы Ненецкого АО, у которого был подтвержден коронавирус SARS-CoV2, выписан из больницы.
REGNUM вчера в 12:48
Политика
Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство
Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
Здоровье
Саратовский губернатор сменил главу минздрава на фоне коронавируса
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в пятницу на фоне распространения коронавируса назначил новым министром здравоохранения области Олега Костина взамен находящейся под следствием Натальи Мазиной, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главы региона Нина Попова.
РИА Новости 03:34
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом заболели 245 человек
В Саратовской области на 24 апреля лабораторно подтверждено еще 16 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Регион 64 01:40