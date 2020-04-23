С введением режима самоизоляции в России собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги упала, заявил в интервью телеканалу РБК министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

с чего всё началось

В России стали намного меньше платить за услуги ЖКХ, сообщил глава Минстроя, передает ОТР. Собираемость среди населения обвалилась на 30 процентов. Предприятия и учреждения не платят еще больше - до 50 процентов по счетам.

В России собираемость платежей по ЖКХ упала на 30%

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