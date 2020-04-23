Экономика
InkazanВ России собираемость платежей за ЖКУ упала до 50%
По данным минстроя, общий объем задолженности в ЖКХ в начале 2020 года составлял 1,3 трлн рублей. По итогам 2019 года собираемость платежей за ЖКУ в Татарстане составила 98,2%, что ниже чем в прошлые годы. Жители Казани задолжали за жилищно-коммунальные услуги 3,252 млрд рублей.
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с чего всё началось
С введением режима самоизоляции в России собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги упала, заявил в интервью телеканалу РБК министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.РБКвчера в 04:12
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 07:38, Ашберн
Общество
Власти Свердловской области объяснили порядок введения пропусков
Накануне замгубернатора региона Павел Креков объявил, что в Свердловской области на майских праздниках будет действовать пропускной режим, чтобы максимально обеспечить изоляцию граждан из-за коронавируса.
РБК 06:32
Авто
Из России ушел самый дешевый автомобиль в мире
Автопроизводитель из Индии Bajaj прекратил на российском рынке продажи малолитражного хетчбэка Qute. Машина считается самой дешевой в мире.
ФедералПресс 07:24
Шоу-бизнес
Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей
Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости вчера в 13:12
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Энергетика
Кремль прокомментировал прогноз Deutsche Bank об исчерпании ФНБ
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что средств ФНБ хватит на несколько лет без снижения объема бюджета.
Коммерсантъ 06:35
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20
Здоровье
В Челябинской области подтвердили 57 случаев заражения коронавирусом
В городе произошла вспышка коронавируса, заболевание подтвердилось сразу у 44 жителей Златоуста. Очаг заражения — в городской больнице № 1.
Вечерний Челябинск вчера в 03:25
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Общество
Стало известно, где в Башкирии больше всего болеют коронавирусом
Сегодня, 24 апреля, на ежедневном брифинге в Минздраве Башкирии рассказали, жители каких районов инфицированы коронавирусом больше всего.
Уфа1.ру 07:01
Происшествия
В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции
РБК 22 апреля в 09:37
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
Общество
В Калининградской области откроют непродовольственные магазины
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что непродовольственные магазины в Калининградской области откроются 29 апреля.
RT на русском 06:54
Общество
Собянин заявил о нехватке медиков в России
В связи с нехваткой медиков Собянин распорядился подготовить поручения о направлении студентов-медиков 4-5-х курсов на практику.
Lenta.ru 07:11
Армия и оружие
Начался экспорт боевой платформы «Бумеранг»
Унифицировання боевая платформа «Бумеранг» является результатом работы инженеров «Военно-промышленной компании».
ГЛАС.RU вчера в 06:24
Политика
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции после 30 апреля.
Lenta.ru 06:21
Авто
Toyota представила новый кроссовер Toyota Yaris Cross
Компания Toyota представила новый субкомпактный кроссовер на базе хэтчбека Yaris.
Автоновости дня вчера в 04:20
Армия и оружие
Пентагон увидел в коронавирусе угрозу биологического оружия
Обозреватели газеты отмечают, что в настоящее время неизвестно, что привело к усилению внимания Пентагона и разведслужб к теории о возможном использовании коронавируса в качестве биологического оружия.
Военное дело 06:22
Общество
Раскрыты главные ошибки в борьбе с пандемией коронавируса
Ученые Принстонского университета раскрыли основные поведенческие ошибки, которые могут затруднить выход общества из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:30
Экономика
Инвесторы подадут в суд на Мосбиржу из-за остановки торгов нефтью WTI
Инвесторы готовят коллективный иск к Московской бирже из-за остановки торгов по контракту на нефть WTI 20 апреля.
РБК 06:48
Шоу-бизнес
Дана Борисова: «Волочкова бухает. Её лошадиное здоровье выдержит»
Борисова рассказала, что уже больше трёх лет не прикасалась к запрещённым веществам и не собирается.
Территория новостей 04:45
Культура
Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют зрителям секреты
В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Piter.tv вчера в 09:21
Общество
Минобороны досрочно завершило строительство медцентра в Одинцове
РЕН ТВ вчера в 22:04
Политика
Саакашвили принял предложение Зеленского стать вице-премьером
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины.
Известия 06:02
Космос
Телескоп Hubble сделал детальные снимки распавшейся кометы ATLAS
Naked Science 22 апреля в 15:09
Энергетика
Потребители отказываются от сжиженного газа
Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
Вести.Ru вчера в 03:18
Путешествия
Ростуризм предложил ввести в России многократные визы
"Обсуждаем возможность выдачи классических туристских виз с многократным въездом после открытия границ на срок до пяти лет, а также сокращение сроков их оформления до трех рабочих дней, по аналогии с электронными визами", - сообщили в пресс-службе.
ТАСС 04:46
Хоккей
Определились соперники сборной России по хоккею на ОИ-2022
Как сообщается на сайте организации, сборная России попала в группу B, где сыграет с Чехией и Швейцарией.
Интерфакс-Спорт 06:21
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Происшествия
В реанимации находятся 12 ивановцев с пневмонией
Ивтелерадио 07:09