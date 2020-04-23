Экономика

InkazanInkazanВ России собираемость платежей за ЖКУ упала до 50%

По данным минстроя, общий объем задолженности в ЖКХ в начале 2020 года составлял 1,3 трлн рублей. По итогам 2019 года собираемость платежей за ЖКУ в Татарстане составила 98,2%, что ниже чем в прошлые годы. Жители Казани задолжали за жилищно-коммунальные услуги 3,252 млрд рублей.
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с чего всё началось

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

С введением режима самоизоляции в России собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги упала, заявил в интервью телеканалу РБК министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
РБКвчера в 04:12

Подробнее о событии

Якушев: собираемость платежей за ЖКХ при самоизоляции упала до 50%

РИА Новостивчера в 05:00

Минстрой: собираемость платежей за услуги ЖКХ упала до 50%

Вести.Ruвчера в 06:35

Собираемость платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%

Интерфаксвчера в 05:32

Собираемость платежей за ЖКУ упала на 30-50%

Российская газетавчера в 05:15

Россияне из-за самоизоляции стали меньше платить за услуги ЖКХ

Lenta.ruвчера в 07:44

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

НТВвчера в 05:00

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

РБКвчера в 04:12
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Общество

Власти Свердловской области объяснили порядок введения пропусков

Накануне замгубернатора региона Павел Креков объявил, что в Свердловской области на майских праздниках будет действовать пропускной режим, чтобы максимально обеспечить изоляцию граждан из-за коронавируса.
РБК 06:32
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Авто

Из России ушел самый дешевый автомобиль в мире

Автопроизводитель из Индии Bajaj прекратил на российском рынке продажи малолитражного хетчбэка Qute. Машина считается самой дешевой в мире.
ФедералПресс 07:24
8
Шоу-бизнес

Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей

Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости вчера в 13:12
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Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
1,2K
Энергетика

Кремль прокомментировал прогноз Deutsche Bank об исчерпании ФНБ

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что средств ФНБ хватит на несколько лет без снижения объема бюджета.
Коммерсантъ 06:35
1,7K
Политика

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20
3K
Здоровье

В Челябинской области подтвердили 57 случаев заражения коронавирусом

В городе произошла вспышка коронавируса, заболевание подтвердилось сразу у 44 жителей Златоуста. Очаг заражения — в городской больнице № 1.
Вечерний Челябинск вчера в 03:25
104
Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
1,9K
Общество

Стало известно, где в Башкирии больше всего болеют коронавирусом

Сегодня, 24 апреля, на ежедневном брифинге в Минздраве Башкирии рассказали, жители каких районов инфицированы коронавирусом больше всего.
Уфа1.ру 07:01
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Происшествия

В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции

РБК 22 апреля в 09:37
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Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
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Общество

В Калининградской области откроют непродовольственные магазины

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что непродовольственные магазины в Калининградской области откроются 29 апреля.
RT на русском 06:54
159
Общество

Собянин заявил о нехватке медиков в России

В связи с нехваткой медиков Собянин распорядился подготовить поручения о направлении студентов-медиков 4-5-х курсов на практику.
Lenta.ru 07:11
2
Армия и оружие

Начался экспорт боевой платформы «Бумеранг»

Унифицировання боевая платформа «Бумеранг» является результатом работы инженеров «Военно-промышленной компании».
ГЛАС.RU вчера в 06:24
14
Политика

Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции после 30 апреля.
Lenta.ru 06:21
220
Авто

Toyota представила новый кроссовер Toyota Yaris Cross

Компания Toyota представила новый субкомпактный кроссовер на базе хэтчбека Yaris.
Автоновости дня вчера в 04:20
8
Армия и оружие

Пентагон увидел в коронавирусе угрозу биологического оружия

Обозреватели газеты отмечают, что в настоящее время неизвестно, что привело к усилению внимания Пентагона и разведслужб к теории о возможном использовании коронавируса в качестве биологического оружия.
Военное дело 06:22
17
Общество

Раскрыты главные ошибки в борьбе с пандемией коронавируса

Ученые Принстонского университета раскрыли основные поведенческие ошибки, которые могут затруднить выход общества из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:30
9
Экономика

Инвесторы подадут в суд на Мосбиржу из-за остановки торгов нефтью WTI

Инвесторы готовят коллективный иск к Московской бирже из-за остановки торгов по контракту на нефть WTI 20 апреля.
РБК 06:48
7
Шоу-бизнес

Дана Борисова: «Волочкова бухает. Её лошадиное здоровье выдержит»

Борисова рассказала, что уже больше трёх лет не прикасалась к запрещённым веществам и не собирается.
Территория новостей 04:45
11
Культура

Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют зрителям секреты

В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Piter.tv вчера в 09:21
85
Общество

Минобороны досрочно завершило строительство медцентра в Одинцове

РЕН ТВ вчера в 22:04
27
Политика

Саакашвили принял предложение Зеленского стать вице-премьером

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины.
Известия 06:02
225
Космос

Телескоп Hubble сделал детальные снимки распавшейся кометы ATLAS

Naked Science 22 апреля в 15:09
Энергетика

Потребители отказываются от сжиженного газа

Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
Вести.Ru вчера в 03:18
35
Путешествия

Ростуризм предложил ввести в России многократные визы

"Обсуждаем возможность выдачи классических туристских виз с многократным въездом после открытия границ на срок до пяти лет, а также сокращение сроков их оформления до трех рабочих дней, по аналогии с электронными визами", - сообщили в пресс-службе.
ТАСС 04:46
26
Хоккей

Определились соперники сборной России по хоккею на ОИ-2022

Как сообщается на сайте организации, сборная России попала в группу B, где сыграет с Чехией и Швейцарией.
Интерфакс-Спорт 06:21
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
3,6K
Происшествия

В реанимации находятся 12 ивановцев с пневмонией

Ивтелерадио 07:09
Политика

Песков отреагировал на появление изображения Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 06:15
26
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Якушев Владимир Владимирович
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018.
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