С введением режима самоизоляции в России собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги упала, заявил в интервью телеканалу РБК министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

с чего всё началось

По данным минстроя, общий объем задолженности в ЖКХ в начале 2020 года составлял 1,3 трлн рублей. По итогам 2019 года собираемость платежей за ЖКУ в Татарстане составила 98,2%, что ниже чем в прошлые годы. Жители Казани задолжали за жилищно-коммунальные услуги 3,252 млрд рублей.

В России собираемость платежей за ЖКУ упала до 50%

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