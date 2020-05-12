Общество
Капитал страныМинимальный оклад могут приравнять к МРОТ
Специалисты Минтруда, представители профсоюзов и работодателей обсудят инициативу о приравнивании минимального оклада к МРОТ. Согласно данной инициативе, предлагается внести в Трудовой кодекс России поправку о том, что минимальный оклад не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
Читать в источнике
Оценить252
с чего всё началось
Предложение заключается в том, чтобы приравнять наименьший возможный оклад к минимальному размеру оплаты труда (сейчас на федеральном уровне равен 12,1 тыс. рублей), пояснил секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов.Известия11 мая в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 11:56, Ашберн
Политика
Самолет администрации Кремля пригласило в Берлин ведомство Меркель
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл в среду с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению германской стороны для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также установления личного контакта с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
РИА Новости 11:48
Общество
Прокуратура РТ разъяснила, где альметьевцам носить маски и перчатки
С 12 мая в Республике Татарстан согласно постановлению Кабмина РТ, все жители и гости РТ обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, такси, магазинах.
Знамя труда (Альметьевск) 09:07
Экономика
Трамп обратился к ФРС с просьбой спасти нефтяные компании
Президент США Дональд Трамп считает, что необходимо изменить целью ориентации преимущественно на средний бизнес программу кредитования бизнеса Main Street, о чем попросил Федеральную резервную систему.
МонаВиста 10:27
Общество
Школьники будут сдавать только два предмета по ЕГЭ
Ранее в ведомстве сообщили, что в связи с пандемией COVID-19 сроки Единого государственного экзамена в этом году скорректируют: перенесут с начала июня на более поздний срок — какой именно, пока не известно.
РИА Новости 10:15
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости 07:55
Здоровье
Томенко подпишет указ о снятии части ограничительных мер
Губернатор Виктор Томенко 13 мая провел очередное заседание оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции в Алтайском крае.
Алтайская правда 09:42
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
РИА Новости 06:48
Общество
В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ
В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.
РБК 10:58
Политика
Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту
Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
Вести.Ru 11 мая в 11:26
Общество
Сбербанк продлил обслуживание карт с истекшим сроком действия
Сбербанк продлевает обслуживание карт, срок действия которых истек с марта текущего года, до момента активации новых, говорится в сообщении банка.
РИА Новости 10:51
Происшествия
Самолет «Зенита» вернулся в Пулково из-за срабатывания датчика
Самолет, выполнявший рейс в Уфу из Санкт-Петербурга, сразу после вылета вернулся в аэропорт Пулково по техническим причинам.
РБК 11:12
Общество
В Госдуме пять депутатов заразились коронавирусом
Пять депутатов Госдумы заболели COVID-19. Об этом заявил спикер палаты Вячеслав Володин, информирует РИА "Новости".
ProstoProSport 05:48
Общество
В Госдуму внесли проект закона, расширяющего права полицейских
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей и оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты.
ТАСС 05:24
Общество
Сервис для оформления выплат на детей запущен на Госуслугах
На портале Госуслуги заработал сервис для оформления единовременной выплаты на ребёнка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости вчера в 20:54
Здоровье
Ростовская область не выполнила условия для выхода из самоизоляции
Для регионов Российской Федерации Роспотребнадзор установил три основных показателя, при которых можно начинать поэтапный выход из введенного ранее режима самоизоляции из-за коронавируса, об этом сообщает главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.
Ugpressa.ru 10:29
Общество
Власти Москвы опровергли данные о занижении смертности от коронавируса
Власти Москвы официально опровергают заявления СМИ о занижении показателей смертности от коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения.
РИА Новости 09:35
Энергетика
Биржевые цены на бензин выросли с начала мая на 10%
«Завершение периода федеральных нерабочих дней 11 мая дает надежду на начало восстановления спроса на моторные топлива в России уже в текущем месяце, но по факту насыщать спрос оказалось нечем: нефтяные компании резко снизили производство бензина и по-прежнему отгружают крупные объемы товара на экспорт», — пояснил РБК Турукалов.
РБК 11:51
Общество
Супруги умерли от коронавируса в один день после 61 года брака
В американском городе Сент-Луис, штат Миссури, супруги заразились коронавирусом и умерли в один день после 61 года брака.
Lenta.ru 11:21
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Политика
В США внесли резолюцию о «нарушении прав человека в России»
В резолюции Москву призывают немедленно освободить всех политических заключенных, а администрации Белого дома рекомендуется наложить санкции на российских чиновников, ответственных за нарушение прав человека.
Рифей-Пермь вчера в 02:52
Происшествия
Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите
В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия 10:32
Киберспорт
В PUBG переработают ранговую систему
На смену титулам в PUBG придет новая система рангов.
CyberSport.ru 09:15
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 11 мая в 09:48
Шоу-бизнес
Глубоко беременная Софи Тернер впервые показала живот
Пара никак не комментирует информацию, полученную из анонимных источников, однако теперь это и не требуется — актриса впервые вышла на улицу в толстовке, которая не смогла скрыть внушительного живота.
Woman.ru 07:50
Наука
Раскрыта причина высокой смертности от коронавируса
Коронавирус опасен из-за чрезмерной реакции иммунной системы на заражение, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Public Health.
РИА Новости 10:18
Общество
Хакеры пытались сорвать акцию «Бессмертный полк онлайн»
Злоумышленники атаковали сайт акции в том числе утром 9 мая, направив на него более 90 млн запросов, примерно по 18,5 тыс. в секунду.
REGNUM вчера в 07:54
Происшествия
Избитого отчимом мальчика из Мончегорска показали на федеральном ТВ
На телеканале «НТВ» вышел сюжет о 8-летнем мальчике из Мончегорска, которого месяцами избивал отчим.
Северпост 11:15
Общество
100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса
Интерфакс 07:26