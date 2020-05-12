Общество

Капитал страныКапитал страныМинимальный оклад могут приравнять к МРОТ

Специалисты Минтруда, представители профсоюзов и работодателей обсудят инициативу о приравнивании минимального оклада к МРОТ. Согласно данной инициативе, предлагается внести в Трудовой кодекс России поправку о том, что минимальный оклад не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
Читать в источнике
Комментировать208
с чего всё началось

Дело окладное: из зарплатного минимума хотят исключить допвыплаты

Предложение заключается в том, чтобы приравнять наименьший возможный оклад к минимальному размеру оплаты труда (сейчас на федеральном уровне равен 12,1 тыс. рублей), пояснил секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов.
Известия11 мая в 17:01

Подробнее о событии

Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ

Lenta.ruвчера в 09:23

В России хотят приравнять минимальные оклады к МРОТ

РЕН ТВ11 мая в 17:14

«Известия»: из МРОТ предложили исключить допвыплаты

ТАСС11 мая в 18:59

Минимальный оклад в России могут приравнять к МРОТ

Телеканал 360°11 мая в 18:51

В России предложили повысить размер минимального оклада

URA.Ru11 мая в 18:16

«Известия»: из МРОТ могут исключить допвыплаты

Газета.Ru11 мая в 19:55

Дело окладное: из зарплатного минимума хотят исключить допвыплаты

Известия11 мая в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 11:56, Ашберн
Политика

Самолет администрации Кремля пригласило в Берлин ведомство Меркель

Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл в среду с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению германской стороны для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также установления личного контакта с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
РИА Новости 11:48
101
Общество

Прокуратура РТ разъяснила, где альметьевцам носить маски и перчатки

С 12 мая в Республике Татарстан согласно постановлению Кабмина РТ, все жители и гости РТ обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, такси, магазинах.
Знамя труда (Альметьевск) 09:07
10
Экономика

Трамп обратился к ФРС с просьбой спасти нефтяные компании

Президент США Дональд Трамп считает, что необходимо изменить целью ориентации преимущественно на средний бизнес программу кредитования бизнеса Main Street, о чем попросил Федеральную резервную систему.
МонаВиста 10:27
5
Общество

Школьники будут сдавать только два предмета по ЕГЭ

Ранее в ведомстве сообщили, что в связи с пандемией COVID-19 сроки Единого государственного экзамена в этом году скорректируют: перенесут с начала июня на более поздний срок — какой именно, пока не известно.
РИА Новости 10:15
199
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости 07:55
1
Здоровье

Томенко подпишет указ о снятии части ограничительных мер

Губернатор Виктор Томенко 13 мая провел очередное заседание оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции в Алтайском крае.
Алтайская правда 09:42
6
Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
844
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

РИА Новости 06:48
5,8K
Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

РБК 09:14
187
Общество

В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ

В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.
РБК 10:58
51
Политика

Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту

Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
Вести.Ru 11 мая в 11:26
327
Общество

Сбербанк продлил обслуживание карт с истекшим сроком действия

Сбербанк продлевает обслуживание карт, срок действия которых истек с марта текущего года, до момента активации новых, говорится в сообщении банка.
РИА Новости 10:51
1
Происшествия

Самолет «Зенита» вернулся в Пулково из-за срабатывания датчика

Самолет, выполнявший рейс в Уфу из Санкт-Петербурга, сразу после вылета вернулся в аэропорт Пулково по техническим причинам.
РБК 11:12
14
Общество

В Госдуме пять депутатов заразились коронавирусом

Пять депутатов Госдумы заболели COVID-19. Об этом заявил спикер палаты Вячеслав Володин, информирует РИА "Новости".
ProstoProSport 05:48
360
Общество

В Госдуму внесли проект закона, расширяющего права полицейских

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей и оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты.
ТАСС 05:24
3,8K
Общество

Сервис для оформления выплат на детей запущен на Госуслугах

На портале Госуслуги заработал сервис для оформления единовременной выплаты на ребёнка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости вчера в 20:54
3,3K
Здоровье

Ростовская область не выполнила условия для выхода из самоизоляции

Для регионов Российской Федерации Роспотребнадзор установил три основных показателя, при которых можно начинать поэтапный выход из введенного ранее режима самоизоляции из-за коронавируса, об этом сообщает главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.
Ugpressa.ru 10:29
17
Общество

Власти Москвы опровергли данные о занижении смертности от коронавируса

Власти Москвы официально опровергают заявления СМИ о занижении показателей смертности от коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения.
РИА Новости 09:35
23
Энергетика

Биржевые цены на бензин выросли с начала мая на 10%

«Завершение периода федеральных нерабочих дней 11 мая дает надежду на начало восстановления спроса на моторные топлива в России уже в текущем месяце, но по факту насыщать спрос оказалось нечем: нефтяные компании резко снизили производство бензина и по-прежнему отгружают крупные объемы товара на экспорт», — пояснил РБК Турукалов.
РБК 11:51
26
Общество

Супруги умерли от коронавируса в один день после 61 года брака

В американском городе Сент-Луис, штат Миссури, супруги заразились коронавирусом и умерли в один день после 61 года брака.
Lenta.ru 11:21
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
1,2K
Политика

В США внесли резолюцию о «нарушении прав человека в России»

В резолюции Москву призывают немедленно освободить всех политических заключенных, а администрации Белого дома рекомендуется наложить санкции на российских чиновников, ответственных за нарушение прав человека.
Рифей-Пермь вчера в 02:52
4,2K
Происшествия

Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите

В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия 10:32
50
Киберспорт

В PUBG переработают ранговую систему

На смену титулам в PUBG придет новая система рангов.
CyberSport.ru 09:15
Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 11 мая в 09:48
310
Шоу-бизнес

Глубоко беременная Софи Тернер впервые показала живот

Пара никак не комментирует информацию, полученную из анонимных источников, однако теперь это и не требуется — актриса впервые вышла на улицу в толстовке, которая не смогла скрыть внушительного живота.
Woman.ru 07:50
3
Наука

Раскрыта причина высокой смертности от коронавируса

Коронавирус опасен из-за чрезмерной реакции иммунной системы на заражение, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Public Health.
РИА Новости 10:18
Общество

Хакеры пытались сорвать акцию «Бессмертный полк онлайн»

Злоумышленники атаковали сайт акции в том числе утром 9 мая, направив на него более 90 млн запросов, примерно по 18,5 тыс. в секунду.
REGNUM вчера в 07:54
350
Происшествия

Избитого отчимом мальчика из Мончегорска показали на федеральном ТВ

На телеканале «НТВ» вышел сюжет о 8-летнем мальчике из Мончегорска, которого месяцами избивал отчим.
Северпост 11:15
1
Общество

100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса

Интерфакс 07:26
14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное